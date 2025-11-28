Perú

Evelyn Vela minimiza a Melissa Klug y le recuerda sus inicios en televisión: “Yo era la que hablaba y ella el adorno”

La empresaria sorprendió en ‘América Hoy’ al cuestionar la trayectoria de la popular ‘Blanca de Chucuito’ y deja en claro que no tiene interés en retomar la amistad

Guardar
Evelyn Vela minimiza a Melissa Klug y le recuerda sus inicios en televisión: “Yo era la que hablaba y ella el adorno”. Video: América Hoy

El reciente intercambio de declaraciones entre Evelyn Vela y Melissa Klug ha vuelto a colocar en el centro de la atención pública la polémica sobre su distanciamiento. En el programa América Hoy, Vela lanzó críticas directas contra Klug, cuestionando su trayectoria y restando valor a su presencia en la televisión.

“¿A quién le ha ganado? Ella es la ex de JF, a mí me conocen en la TV más de 20 años. Comencé de bailarina, con ampay y escándalos. Soy Evelyn Vela”, afirmó la empresaria. También recordó los inicios de Klug en la pantalla, asegurando: “Yo era la que hablaba y ella el adorno”, de acuerdo con América Hoy.

La empresaria subrayó que no le interesa la vida de Klug ni la de su familia, y que no tiene intención de retomar ningún tipo de vínculo. “A mí qué me puede interesar su familia, si ella no es ni será jamás mi amiga”, declaró en América Hoy. Estas afirmaciones surgieron después de que Klug optara por minimizar los comentarios de Vela, lo que motivó una respuesta aún más contundente de la denominada ‘Reina del Sur’.

Opiniones de Evelyn Vela en TikTok sobre Melissa Klug

El distanciamiento entre ambas figuras no es reciente, pero en los últimos días Vela ha intensificado sus comentarios a través de transmisiones en vivo en TikTok, donde suele interactuar con sus seguidores y responder preguntas sobre su examiga. Vela se burló abiertamente de los procedimientos estéticos de Klug, sugiriendo que estos se realizaron mediante “canje” y no con recursos propios. “Cuando pague en efectivo, hablamos”, ironizó durante uno de sus lives, una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Evelyn Vela minimiza a Melissa
Evelyn Vela minimiza a Melissa Klug y le recuerda sus inicios en televisión: “Yo era la que hablaba y ella el adorno”.

Vela no se limitó a cuestionar los retoques de Klug, sino que también estableció comparaciones entre ambas, tanto en el plano personal como profesional. “No hay mujer fea, sino con marido pobre; la bonita con la bonita. Yo le enseñé a hablar, porque ella no hablaba ni una palabra en televisión cuando recién comenzó. Yo soy Evelyn Vela, ella es la ex de un futbolista muy famoso, así que hay niveles, querida”, expresó en TikTok.

Además, dejó claro su desagrado por las constantes menciones a Klug: “No me estén mencionando ese nombre, que me da arcadas”, una frase que se convirtió en tendencia y generó múltiples reacciones en la farándula local. Respecto al trasfondo de la ruptura, existen versiones encontradas. Vela ha sugerido que la falta de apoyo en polémicas fue determinante, mientras que Klug atribuyó el distanciamiento a un conflicto entre sus hijas.

La respuesta de Melissa Klug hacia su examiga Evelyn Vela

Frente a la ola de comentarios y críticas, Melissa Klug optó por una postura de indiferencia. Consultada por América Hoy sobre las declaraciones de Vela, la ‘Blanca de Chucuito’ evitó entrar en detalles y prefirió no responder directamente. “Ella no se cansa de hablar de mí y bueno, si eso le da para tener notoriedad para que le sigan preguntando solo por mí, pues que siga. Yo de esa mujer no hablo, no opino, no existe en mi vida ni en la de mi familia”, manifestó Klug.

Melissa Klug no dudó en responde a Evelyn Vela por criticarla por sus retoquitos. Video: América Hoy

Klug también compartió en sus redes sociales un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia Vela: “Quién habla mal de ti quiere ser como tú, quiere tener lo que tú tienes y no te enojes con esas personas. Esas personas son tus fans. Déjalo que hablen”, se escuchó en un video publicado en sus plataformas.

A pesar de la insistencia mediática, Klug ha reiterado su decisión de no reavivar la relación ni responder a las provocaciones. La empresaria dejó claro que prefiere mantener la distancia y centrarse en su entorno familiar, desestimando cualquier posibilidad de reconciliación o enfrentamiento público.

Temas Relacionados

Evelyn VelaMelissa Klugperu-entretenimiento

Más Noticias

Kábala del 27 de noviembre de 2025: descubre los números ganadores del último sorteo

La Kábala celebra tres sorteos a la semana, todos los martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Kábala del 27 de noviembre

Resultados ganadores del Gana Diario del jueves 27 de noviembre de 2025

Como cada jueves, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4413

Resultados ganadores del Gana Diario

Crece el temor en Independencia tras séptimo caso de mototaxi incendiada en ataques de extorsión

Un reciente atentado en Payet dejó una mototaxi incendiada y daños en una vivienda, sumando otros ataques similares en el último mes y generando alarma entre trabajadores y residentes que exigen mayor protección

Crece el temor en Independencia

Mario Irivarren se burla de la reacción fría de Paolo Guerrero y sueña con ‘ese abrazo’: “Lo esperamos”

Pese al silencio incómodo del delantero, Mario mantiene la invitación abierta y apuesta por un futuro encuentro sin tensiones

Mario Irivarren se burla de

Pedro Castillo llamó desde el celular de Willy Huerta para ordenar cierre del Congreso y detención de Patricia Benavides

El expresidente y sus exministros fueron condenados por el delito de conspiración para la rebelión y la Sala Penal determinó una pena de 11 años, a excepción de Aníbal Torres

Pedro Castillo llamó desde el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo llamó desde el

Pedro Castillo llamó desde el celular de Willy Huerta para ordenar cierre del Congreso y detención de Patricia Benavides

¿Quién fue autor del mensaje que leyó Pedro Castillo el día del fallido golpe de Estado? Esto determinó la Sala Penal

Piden explicaciones a la Defensoría por pedir liberación de Daniel Urresti, condenado por asesinato del periodista Hugo Bustíos

Héctor Acuña revela la última conversación con su hermano prófugo, Óscar Acuña: “Estamos en mal camino”

Guido Bellido plantea debatir en el Congreso la amnistía a Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros, condenados por golpe de Estado

ENTRETENIMIENTO

Mario Irivarren se burla de

Mario Irivarren se burla de la reacción fría de Paolo Guerrero y sueña con ‘ese abrazo’: “Lo esperamos”

Dayanita y las imágenes exclusivas del enfrentamiento con su expareja: “Méteme presa si quieres”

Percy Céspedez vuelve arremeter contra Leslie Shaw: “Ella es vulgar y no es nadie en lo audiovisual”

Jackson Mora denuncia violento desalojo en su casa de Surco: “Entraron con armas y amenazaron a mi familia”

Mackeily Luján de ‘La Bella Luz’ confirma romance con cantante de ‘La Gran Orquesta’: “Sí, es verdad”

DEPORTES

Hernán Barcos se pronuncia por

Hernán Barcos se pronuncia por primera vez acerca de su salida de Alianza Lima: “Cuando estemos en un lugar organizado hablaremos tranquilos”

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del partido en Cusco por la Liga de Naciones Femenina

Carlos Desio, dolido por deslealtad de Cienciano en Liga 1 2025: “Puse la cara por el club; hicimos resurgir a Christian Cueva”

Miguel Rondelli es inamovible en Cusco FC: llegó a un acuerdo para prolongar su vínculo hasta el 2028

Juan Pablo Varillas consolida un cierre de temporada positivo con el pase a los cuartos de final en el Challenger de Bogotá