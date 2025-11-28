Evelyn Vela minimiza a Melissa Klug y le recuerda sus inicios en televisión: “Yo era la que hablaba y ella el adorno”. Video: América Hoy

El reciente intercambio de declaraciones entre Evelyn Vela y Melissa Klug ha vuelto a colocar en el centro de la atención pública la polémica sobre su distanciamiento. En el programa América Hoy, Vela lanzó críticas directas contra Klug, cuestionando su trayectoria y restando valor a su presencia en la televisión.

“¿A quién le ha ganado? Ella es la ex de JF, a mí me conocen en la TV más de 20 años. Comencé de bailarina, con ampay y escándalos. Soy Evelyn Vela”, afirmó la empresaria. También recordó los inicios de Klug en la pantalla, asegurando: “Yo era la que hablaba y ella el adorno”, de acuerdo con América Hoy.

La empresaria subrayó que no le interesa la vida de Klug ni la de su familia, y que no tiene intención de retomar ningún tipo de vínculo. “A mí qué me puede interesar su familia, si ella no es ni será jamás mi amiga”, declaró en América Hoy. Estas afirmaciones surgieron después de que Klug optara por minimizar los comentarios de Vela, lo que motivó una respuesta aún más contundente de la denominada ‘Reina del Sur’.

Opiniones de Evelyn Vela en TikTok sobre Melissa Klug

El distanciamiento entre ambas figuras no es reciente, pero en los últimos días Vela ha intensificado sus comentarios a través de transmisiones en vivo en TikTok, donde suele interactuar con sus seguidores y responder preguntas sobre su examiga. Vela se burló abiertamente de los procedimientos estéticos de Klug, sugiriendo que estos se realizaron mediante “canje” y no con recursos propios. “Cuando pague en efectivo, hablamos”, ironizó durante uno de sus lives, una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Vela no se limitó a cuestionar los retoques de Klug, sino que también estableció comparaciones entre ambas, tanto en el plano personal como profesional. “No hay mujer fea, sino con marido pobre; la bonita con la bonita. Yo le enseñé a hablar, porque ella no hablaba ni una palabra en televisión cuando recién comenzó. Yo soy Evelyn Vela, ella es la ex de un futbolista muy famoso, así que hay niveles, querida”, expresó en TikTok.

Además, dejó claro su desagrado por las constantes menciones a Klug: “No me estén mencionando ese nombre, que me da arcadas”, una frase que se convirtió en tendencia y generó múltiples reacciones en la farándula local. Respecto al trasfondo de la ruptura, existen versiones encontradas. Vela ha sugerido que la falta de apoyo en polémicas fue determinante, mientras que Klug atribuyó el distanciamiento a un conflicto entre sus hijas.

La respuesta de Melissa Klug hacia su examiga Evelyn Vela

Frente a la ola de comentarios y críticas, Melissa Klug optó por una postura de indiferencia. Consultada por América Hoy sobre las declaraciones de Vela, la ‘Blanca de Chucuito’ evitó entrar en detalles y prefirió no responder directamente. “Ella no se cansa de hablar de mí y bueno, si eso le da para tener notoriedad para que le sigan preguntando solo por mí, pues que siga. Yo de esa mujer no hablo, no opino, no existe en mi vida ni en la de mi familia”, manifestó Klug.

Melissa Klug no dudó en responde a Evelyn Vela por criticarla por sus retoquitos. Video: América Hoy

Klug también compartió en sus redes sociales un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia Vela: “Quién habla mal de ti quiere ser como tú, quiere tener lo que tú tienes y no te enojes con esas personas. Esas personas son tus fans. Déjalo que hablen”, se escuchó en un video publicado en sus plataformas.

A pesar de la insistencia mediática, Klug ha reiterado su decisión de no reavivar la relación ni responder a las provocaciones. La empresaria dejó claro que prefiere mantener la distancia y centrarse en su entorno familiar, desestimando cualquier posibilidad de reconciliación o enfrentamiento público.