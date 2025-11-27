Perú

Evelyn Vela se burla de Melissa Klug y sus ‘retoquitos’: “Cuando pague en efectivo, hablamos”

La popular ‘Reina del sur’ aseguró que ella sí pagó sus operaciones “en efectivo”.

La polémica volvió a encenderse entre dos figuras conocidas del entretenimiento peruano. Evelyn Vela generó una ola de comentarios luego de burlarse de los recientes procedimientos estéticos de Melissa Klug, a quien acusó de haberlos realizado “al canje”.

El enfrentamiento, que revivió tensiones del pasado, se originó durante una transmisión en vivo en TikTok que luego fue difundida por el programa 'América Hoy’.

Una consulta de usuarios desató la respuesta de Evelyn Vela

Durante su live, varios seguidores comenzaron a comentar los supuestos nuevos “retoquitos” de Melissa Klug. La reacción de Evelyn fue inmediata y cargada de ironía.

“Ay, no me interesa. Cuando paguen sus ‘chivilenes’ en efectivo y no canje, ahí podemos hablar. Ahorita que se haga lo que quiera”, expresó de forma contundente la también llamada ‘Reina del Sur’.

Su comentario generó risas, críticas y un sinnúmero de reacciones en TikTok, donde la empresaria suele tener interacciones constantes con sus seguidores.

“Evelyn Vela se burló por el canje”: el tema llega a televisión

En 'América Hoy’ se emitieron varios fragmentos del live, causando sorpresa entre los conductores y reavivando la conversación alrededor de la presunta mala relación entre ambas.

El programa resaltó la forma desinhibida con la que Vela abordó el tema, lanzando frases que rápidamente se viralizaron. No solo cuestionó los procedimientos estéticos de Klug, sino que aprovechó la ocasión para hacer comparaciones entre sus propias operaciones y las de su exmejor amiga.

“Ustedes saben que los huesos no se pueden romper. ¿Cómo haríamos con la espaldita? Yo sí me operé, pero la cintura es mía. No hay mujer fea, sino con marido pobre. Las bonitas con las bonitas”, lanzó con evidente sarcasmo.
Evelyn Vela cuestiona la fama de Melissa: “Se volvió mediática por un futbolista”

Lejos de limitarse a hablar de estética, Evelyn profundizó en comparaciones personales y profesionales. La empresaria aseguró que la notoriedad de Melissa Klug no se debe a su trabajo, sino a sus relaciones mediáticas.

“Yo le enseñé a hablar, porque ella no hablaba ni una palabra en televisión cuando recién comenzó. Yo soy Evelyn Vela, ella es la ex de un futbolista muy famoso, así que hay niveles, querida”, añadió.

Estas palabras reavivaron la historia de amistad que ambas tuvieron hace varios años, antes de distanciarse por motivos que, hasta hoy, no han sido aclarados públicamente en su totalidad.

Una amistad rota y un rechazo total: “No me mencionen ese nombre”

Durante la transmisión en TikTok, una usuaria volvió a preguntarle a Evelyn sobre Melissa. Su respuesta fue aún más tajante que las anteriores.

“¡Ay!, yo no hablo de esa señora, por favor. Claro que estaba al lado de ella, iba porque ella no sabía hablar. Pero no me estén mencionando ese nombre, que me da arcadas, afirmó con visible molestia.

La frase “me da arcadas” se convirtió rápidamente en una de las más compartidas en redes, generando múltiples memes y reacciones de los usuarios que siguen de cerca las polémicas en la farándula peruana.

¿Por qué existe conflicto entre Melissa Klug y Evelyn Vela?

Aunque ni Evelyn Vela ni Melissa Klug han detallado los motivos que fracturaron su amistad, cada cierto tiempo ambas lanzan indirectas —y a veces directas— que reavivan la disputa pública entre ellas. Pero todo indica que ellas tomaron distancia cuando sus hijas tuvieron una diferencia por una expareja. Ambas salieron en defensa de su hija y desde ahí su amistad se terminó.

El reciente comentario de Vela sobre los ‘retoquitos’ trae nuevamente al centro de la conversación temas frecuentes en la industria del entretenimiento:— el uso de canje en procedimientos estéticos,— la competencia por la imagen,— y la validación mediática.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el tono de Evelyn, quien no dudó en marcar distancia absoluta respecto a su exmejor amiga.

Melissa Klug guarda silencio

Hasta el cierre de esta nota, Melissa Klug no ha respondido a las declaraciones difundidas en televisión. La empresaria se ha mostrado activa en redes, pero sin hacer alusión al enfrentamiento.

Sus seguidores especulan que podría pronunciarse a través de un comunicado, un programa de TV o incluso un video en sus plataformas digitales, como suele hacer cuando su nombre está en tendencia.

