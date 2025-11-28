Perú

Black Friday en La Parada: comerciantes de La Victoria ofrecerán grandes descuentos en compras presenciales y delivery

La jornada coincidirá con la etapa de venta preferente del nuevo mercado, que contará con 2.500 puestos y dos niveles de infraestructura renovada

Histórico mercado La Parada ofrece descuentos especiales en su primer Black Friday. (Crédito: FB/@mercadon1laparada)

El histórico Mercado N.º 1 La Parada participará por primera vez del Black Friday este viernes 28 de noviembre, una iniciativa que busca atraer a más compradores mediante descuentos especiales disponibles únicamente por ese día. La mayor parte de promociones se aplicará de manera presencial, aunque algunos comerciantes habilitarán el servicio de delivery para ampliar el alcance de sus ventas.

El mercado, conocido por ofrecer algunos de los precios más bajos de Lima, aprovechará la campaña para reforzar su relación con el público y dinamizar el movimiento comercial en el tradicional centro de abastos ubicado en La Victoria. Las ofertas estarán vigentes desde la apertura del mercado hasta su cierre o hasta agotar stock, según informaron los organizadores.

La Parada lanza promociones por Black Friday mientras avanza su proceso de modernización. (Foto composición: Infobae Perú/FB: La Parada)

Proceso de modernización del mercado

La campaña del Black Friday se desarrolla en medio del proceso de modernización del popular mercado, impulsado por la Municipalidad de Lima a través del Invermet y la empresa Emilima S. A. Como parte de este avance, se han firmado cerca de mil contratos de formalización con los comerciantes, un paso considerado clave para el ordenamiento y la transición hacia un espacio comercial renovado.

El proyecto del nuevo Mercado N.º 1 La Parada contempla una infraestructura más segura y organizada, diseñada para mejorar la experiencia de compra de los usuarios. El futuro centro de abastos contará con 2.500 puestos, 32 tiendas independientes y 72 depósitos distribuidos en dos niveles. Además, su diseño apunta a brindar condiciones adecuadas para el almacenamiento, la circulación de personas y la atención al público.

Comerciantes de La Parada ofrecen descuentos por Black Friday. (Foto: FB/@Mercado La Parada)

Venta preferente y promociones

Actualmente, se desarrolla la fase de venta preferente exclusiva para los comerciantes, un proceso que marca el inicio de la transformación hacia la nueva sede del mercado. Este paso busca asegurar que los actuales vendedores puedan incorporarse al proyecto de modernización y mantener la continuidad de sus actividades económicas.

En paralelo, los comerciantes que ofrezcan delivery utilizarán las redes sociales oficiales del mercado para difundir sus promociones especiales por el Black Friday. Las cuentas de Facebook, Instagram y TikTok del Mercado N.º 1 La Parada servirán como canales de información para que los clientes conozcan las ofertas disponibles y puedan coordinar sus pedidos.

Black Friday llega a La Parada con descuentos en compras presenciales y delivery. (Foto composición: Infobae Perú/FB: La Parada)

¿Qué es el Black Friday?

El Black Friday, o “viernes negro”, se celebra el último viernes de noviembre y se caracteriza por la aplicación de amplios descuentos en comercios de diversos rubros. El término nació en Filadelfia en la década de 1960, cuando las autoridades policiales emplearon esa expresión para describir el caos vehicular y las multitudes que acudían a las tiendas atraídas por las ofertas. Con el paso del tiempo, esta fecha comercial dejó de ser exclusiva de Estados Unidos y se consolidó como un evento clave en la antesala de las fiestas de fin de año en múltiples países.

Su expansión global estuvo estrechamente ligada a la evolución del consumo y al fortalecimiento del sector minorista. Inicialmente, grandes tiendas de ropa promovieron campañas y actividades especiales para incentivar el inicio de las compras navideñas, impulsando así una dinámica que posteriormente fue replicada por mercados de Europa, América Latina y Asia. Gracias a ello, el Black Friday se posicionó como una tradición comercial adoptada por diversas economías alrededor del mundo.

Black Friday - Andina

