Perú

Mercado minorista La Parada en La Victoria será modernizado y luciría así

El proyecto incluye la edificación de una nueva estructura con dos plantas y 2,700 puestos de venta, así como la creación de accesos modernos, estacionamientos, patios de maniobra y áreas de circulación

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Mercado minorista La Parada en La Victoria será modernizado y luciría así - 24 Horas Noticias

El emblemático mercado minorista La Parada, situado en el corazón de La Victoria, será sometido a un ambicioso proceso de modernización que transformará por completo su infraestructura y entorno. La Municipalidad de Lima, a través de Invermet (Fondo Metropolitano de Inversiones), impulsará la reconstrucción total del centro de abastos minorista más tradicional de la ciudad, con la meta de mejorar la salubridad, el orden y la formalización del comercio en una zona históricamente marcada por la informalidad y el desorden urbano.

Un proyecto integral para La Parada y su entorno

La renovación de La Parada se plantea como un proyecto de doble impacto: modernización interna del mercado y recuperación urbana de las áreas colindantes. La propuesta de Invermet incluye la edificación de una nueva estructura con dos plantas y 2,700 puestos de venta, así como la creación de accesos modernos, estacionamientos, patios de maniobra y áreas de circulación que cumplan con los estándares técnicos vigentes. El diseño busca favorecer la fluidez del tránsito tanto de personas como de mercadería y facilitar la carga y descarga dentro de un marco regulado.

Mercado minorista La Parada en
Mercado minorista La Parada en La Victoria será modernizado y luciría así - Invermet

De acuerdo con el mismo fondo municipal, la rehabilitación del entorno urbano es clave para enfrentar el comercio ambulatorio, la congestión y las condiciones insalubres que rodean actualmente el centro de abastos. Tal visión pretende extender los beneficios de la modernización más allá del edificio, incorporando zonas de uso público que ayuden a revalorizar el barrio e impactar en la calidad de vida de vecinos y comerciantes.

Deficiencias actuales

El mercado, fundado hace varias décadas, presenta serias deficiencias en materia de servicios básicos: inexistencia de instalaciones eléctricas y sanitarias adecuadas, áreas de circulación congestionadas, carencia de un patio de maniobras y falta de respeto a las normas técnicas de seguridad. Estas limitaciones deterioran la experiencia de quienes trabajan en el mercado y afectan a los usuarios que acuden diariamente a realizar compras.

Mercado minorista La Parada en
Mercado minorista La Parada en La Victoria será modernizado y luciría así - Invermet

Uno de los representantes de los comerciantes reconoció esta realidad al señalar a 24 Horas Noticias: “Lo mejor era modernizarlo, porque ya muchos años estamos con la infraestructura mal”. Otra locataria enfatizó la necesidad de contar con agua, desagüe, buen alumbrado y limpieza, aspectos que serán priorizados en la nueva infraestructura.

Traslado temporal y continuidad de las operaciones

La ejecución de la obra está programada para iniciarse en diciembre de este año y concluir en marzo de 2027. Para no interrumpir la actividad comercial, más de 800 arrendatarios serán reubicados temporalmente en el Parque del Migrante, adyacente al actual mercado. El traslado contempla la instalación de un mercado provisional, con espacios de dimensiones similares, donde los vendedores podrán continuar su trabajo sin afectar la atención al público. Las estructuras temporales estarán listas antes de fin de año para garantizar que ninguna etapa comercial se vea afectada durante el tiempo que duren los trabajos.

Mercado minorista La Parada en
Mercado minorista La Parada en La Victoria será modernizado y luciría así - Invermet

La gestión de Invermet comunicó que todo el proceso de traslado fue planificado para que los comerciantes mantengan su actividad habitual y aseguró que al culminar las obras, los puestos de la nueva infraestructura serán puestos a la venta y que los locatarios actuales tendrán prioridad para acceder a la titularidad de los mismos.

La transformación de La Parada representa una inversión total de 350 millones de soles y cubrirá un área de 31,500 metros cuadrados.

Temas Relacionados

La ParadaLa Victoriaperu-noticias

Últimas Noticias

Partidos de hoy, domingo 17 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está recargada de varios compromisos en el fútbol sudamericano, así como también en el europeo, con presencia de jugadores peruanos en el extranjero

Partidos de hoy, domingo 17

Perú sacude el mercado y actualiza sus reglas de origen para exportaciones hacia la Unión Europea, Colombia y Ecuador: ¿desde cuándo?

¿Qué será a partir de ahora un producto orginario? Exportadores peruanos enfrentan un nuevo desafío regulatorio. Los ajustes suscritos por Mincetur alcanzan sectores alimenticio, farmacéutico y tecnológico

Perú sacude el mercado y

Motociclistas tendrán más tiempo para el uso obligatorio de cascos y chalecos con placa: esta es la nueva fecha, anuncia MTC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tenía previsto aplicar la nueva regulación desde agosto. Nuevo reglamento exige que el chaleco sea reflectante y muestre claramente el número de placa en la parte delantera y trasera

Motociclistas tendrán más tiempo para

Entradas gratis por el Día del Niño: los espacios públicos y privados con ingreso libre para menores hoy domingo

Entre las opciones disponibles figuran el Castillo de Chancay, el Parque de las Leyendas, los parques zonales o clubes metropolitanos, y la Catedral de Lima

Entradas gratis por el Día

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 17 de agosto

Así amanecieron los precios de las gasolinas en la capital de Perú

Consulta en este link el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Violento choque frente al estadio

Violento choque frente al estadio Monumental: seis heridos y corte parcial sobre la avenida Cantilo

Cómo fue la pelea que terminó con la detención de Gastón Zárate por homicidio

Lluvias, humedad y fuertes ráfagas de viento: el pronóstico del tiempo para el AMBA en lo que queda de la semana

Detuvieron a “La Pistolera”, ex custodia del clan Sena que estaba prófuga tras un tiroteo con la Policía de Chaco

Se disfrazaron de policías, fingieron un allanamiento y se llevaron más de 13 millones en Etcheverry

INFOBAE AMÉRICA
Trump no quedó contento con

Trump no quedó contento con la reunión de Alaska

Elecciones en Bolivia EN VIVO: Evo Morales reiteró que no apoya a ningún candidato y volvió a pedir por el voto nulo

Israel bombardeó un sitio de infraestructura energética en Yemen utilizada por los rebeldes hutíes

Bolivia vota en unas elecciones que podrían marcar el fin de dos décadas de dominio del MAS

Un tren fantasma y una laguna sin fondo: la leyenda que persiste en el corazón de los Andes ecuatorianos

TELESHOW
El emotivo viaje de Bicho

El emotivo viaje de Bicho Gómez hacia su esencia artística: “Mi lugar en el mundo es el teatro y el circo”

Carla Pandolfi brilla en En el barro y enfrenta sus miedos en su primer unipersonal: “El desafío más grande es tenerse fe”

Lit Killah habló de su separación de Tuli Acosta y mencionó la posibilidad de una reconciliación

La despedida a Alberto Martín en las redes: Carmen Barbieri, Diego Pérez y el mensaje de Racing, el club de sus amores

“¿La violación existió?”, la fuerte pregunta de Mirtha Legrand a Jey Mammon por la denuncia en su contra