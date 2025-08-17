Mercado minorista La Parada en La Victoria será modernizado y luciría así - 24 Horas Noticias

El emblemático mercado minorista La Parada, situado en el corazón de La Victoria, será sometido a un ambicioso proceso de modernización que transformará por completo su infraestructura y entorno. La Municipalidad de Lima, a través de Invermet (Fondo Metropolitano de Inversiones), impulsará la reconstrucción total del centro de abastos minorista más tradicional de la ciudad, con la meta de mejorar la salubridad, el orden y la formalización del comercio en una zona históricamente marcada por la informalidad y el desorden urbano.

Un proyecto integral para La Parada y su entorno

La renovación de La Parada se plantea como un proyecto de doble impacto: modernización interna del mercado y recuperación urbana de las áreas colindantes. La propuesta de Invermet incluye la edificación de una nueva estructura con dos plantas y 2,700 puestos de venta, así como la creación de accesos modernos, estacionamientos, patios de maniobra y áreas de circulación que cumplan con los estándares técnicos vigentes. El diseño busca favorecer la fluidez del tránsito tanto de personas como de mercadería y facilitar la carga y descarga dentro de un marco regulado.

Mercado minorista La Parada en La Victoria será modernizado y luciría así - Invermet

De acuerdo con el mismo fondo municipal, la rehabilitación del entorno urbano es clave para enfrentar el comercio ambulatorio, la congestión y las condiciones insalubres que rodean actualmente el centro de abastos. Tal visión pretende extender los beneficios de la modernización más allá del edificio, incorporando zonas de uso público que ayuden a revalorizar el barrio e impactar en la calidad de vida de vecinos y comerciantes.

Deficiencias actuales

El mercado, fundado hace varias décadas, presenta serias deficiencias en materia de servicios básicos: inexistencia de instalaciones eléctricas y sanitarias adecuadas, áreas de circulación congestionadas, carencia de un patio de maniobras y falta de respeto a las normas técnicas de seguridad. Estas limitaciones deterioran la experiencia de quienes trabajan en el mercado y afectan a los usuarios que acuden diariamente a realizar compras.

Mercado minorista La Parada en La Victoria será modernizado y luciría así - Invermet

Uno de los representantes de los comerciantes reconoció esta realidad al señalar a 24 Horas Noticias: “Lo mejor era modernizarlo, porque ya muchos años estamos con la infraestructura mal”. Otra locataria enfatizó la necesidad de contar con agua, desagüe, buen alumbrado y limpieza, aspectos que serán priorizados en la nueva infraestructura.

Traslado temporal y continuidad de las operaciones

La ejecución de la obra está programada para iniciarse en diciembre de este año y concluir en marzo de 2027. Para no interrumpir la actividad comercial, más de 800 arrendatarios serán reubicados temporalmente en el Parque del Migrante, adyacente al actual mercado. El traslado contempla la instalación de un mercado provisional, con espacios de dimensiones similares, donde los vendedores podrán continuar su trabajo sin afectar la atención al público. Las estructuras temporales estarán listas antes de fin de año para garantizar que ninguna etapa comercial se vea afectada durante el tiempo que duren los trabajos.

Mercado minorista La Parada en La Victoria será modernizado y luciría así - Invermet

La gestión de Invermet comunicó que todo el proceso de traslado fue planificado para que los comerciantes mantengan su actividad habitual y aseguró que al culminar las obras, los puestos de la nueva infraestructura serán puestos a la venta y que los locatarios actuales tendrán prioridad para acceder a la titularidad de los mismos.

La transformación de La Parada representa una inversión total de 350 millones de soles y cubrirá un área de 31,500 metros cuadrados.