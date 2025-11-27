Reconocen como Patrimonio Cultural de la Nación las Resoluciones Supremas de 1906–1911, las más antiguas del Ministerio de Justicia

El Archivo General de la Nación entregó el Certificado de Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación a la colección Resoluciones Supremas del Ministerio de Justicia, Instrucción y Culto (1906–1911).

El Archivo General de la Nación formalizó la entrega del Certificado de Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación para las ‘Resoluciones Supremas del Ministerio de Justicia, Instrucción y Culto (1906–1911)’, el conjunto documental más antiguo resguardado por la institución. La ceremonia, realizada en la sede central del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), constituyó un reconocimiento oficial a la relevancia de estos archivos, que ofrecen un testimonio directo de la administración pública peruana en los inicios del siglo XX.

La colección está compuesta por 314 folios, distribuidos en 18 expedientes, e incluye actas manuscritas, certificaciones y resoluciones originales. Estos documentos, generados entre 1906 y 1911, evidencian funciones fundamentales del entonces Ministerio de Justicia, Instrucción y Culto, tales como la emisión de cédulas de montepío y pensiones, jubilaciones, licencias, homologaciones y reconocimientos de tiempo de servicios. El Minjusdh, a través de una nota de prensa, destacó que estos expedientes llevan las firmas y resoluciones de los gobiernos de José Pardo y Barreda y Augusto B. Leguía, identificando la colección como parte de un periodo clave de consolidación administrativa del Estado peruano.

La declaratoria se oficializó mediante la Resolución Viceministerial N° 0243-2025-VMPCIC/MC, que reconoce el valor administrativo, histórico y social del conjunto documental. El certificado fue entregado durante la conferencia titulada “Fortaleciendo la gestión pública: avances y buenas prácticas en Atención al Ciudadano, Gestión Documental y Archivística en el Minjusdh”, en la que participaron especialistas del sector, representantes del Archivo General de la Nación, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y Migraciones.

Documentos importantes en la historia del Perú

Es el conjunto documental más antiguo resguardado por el AGN.

Entre los expedientes destaca documentación vinculada a figuras como Guillermo Alejandro Seoane Avellafuertes, embajador plenipotenciario en Tacna y Arica, cuya labor se orientó a la defensa de la soberanía nacional. También figura Manuel Alejandro Tejada, fiscal y veterano de la Guerra del Pacífico, junto a magistrados y funcionarios cuyas familias accedieron a beneficios previsionales acreditados en estos documentos. Estos registros facilitan la reconstrucción de trayectorias de servicio público y aportan elementos fundamentales para comprender la evolución de la administración estatal.

El secretario general del Minjusdh, Roger Vidal, quien representó al ministro Walter Martínez Laura durante la ceremonia, subrayó la trascendencia de estos archivos para la memoria institucional y nacional. Vidal afirmó: “Aunque estos archivos inicialmente sirven como memoria para la institución que los produce, su utilidad se extiende a la reconstrucción e investigación de la historia institucional y nacional. Por ello, nuestros archivos públicos conservan un invaluable tesoro cultural”.

El Minjusdh precisó que la colección incluye actas manuscritas, certificaciones y resoluciones originales que permiten entender el funcionamiento de la justicia en los primeros años del siglo XX. La exposición documental se mantendrá abierta en la sede del Ministerio de Justicia, ofreciendo a servidores e investigadores la oportunidad de conocer directamente este valioso conjunto de documentos que ahora forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación.

La entrega del certificado y la apertura de la muestra documental ratifican el compromiso del Estado peruano con la preservación y difusión de su acervo histórico, facilitando el acceso a fuentes primarias que enriquecen la investigación sobre la gestión pública y la historia institucional del país.