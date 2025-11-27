Perú

Pedro Castillo EN VIVO: PJ dicta hoy sentencia contra el expresidente por el golpe de Estado

Juicio oral contra el golpista y sus cómplices acabó tras 8 meses de audiencias. Sala Penal Especial podría condenarlos por rebelión o conspiración

Guardar
Expresidente Pedro Castillo enfrenta cargos
Expresidente Pedro Castillo enfrenta cargos por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Tras más de 80 sesiones y múltiples incidentes durante el juicio oral, este jueves 27 de noviembre, el Poder Judicial dictará sentencia contra el golpista expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre.

El último viernes 21, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dio por cerrado el debate luego de que Castillo hiciera su autodefensa. Para hoy los jueces supremos José Neyra Flores, Iván Guerrero López y Norma Carbajal harán el “pronunciamiento de ley”.

En su fallo, los magistrados supremos también definirán la situación de quienes, según la Fiscalía, colaboraron con el plan golpista del expresidente: la expremier Aníbal Torres, el exasesor Aníbal Torres, el exministro Willy Huerta y los efectivos policiales Manuel Lozada y Jesús Venero.

Por los hechos del 7 de diciembre de 2022, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicita 34 años de prisión contra el exmandatario por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Respecto a Chávez Chino, Huerta Olivas, Venero Mellado y Lozada Morales, el Ministerio Público requiere 25 años de cárcel por rebelión. En relación a Torres Vásquez, se solicitó 15 años de cárcel.

No obstante, durante el transcurso del juicio, el tribunal supremo anunció que existía la posibilidad de desvincularse de la acusación por rebelión y recalificar los hechos como una conspiración para la rebelión.

En caso de que el tribunal opte por condenar a Castillo por conspiración en lugar de rebelión, la pena solicitada se reduciría a 19 años y 30 días de prisión, según precisó el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde durante la exposición de los alegatos finales.

En ese mismo escenario, la Fiscalía planteó 11 años, 5 meses y 15 días de prisión para Aníbal Torres, Betssy Chávez, Willy Huerta, el comandante PNP Justo Venero Mellado y el general PNP Manuel Lozada Morales.

Por otro lado, la sentencia que se dictará hoy se conocerá si se impone una reparación civil de más de 65 millones de soles como exige la Procuraduría General del Estado.

Postulación en riesgo

Si Pedro Castillo es condenado por rebelión o conspiración para rebelión, su pretensión de postular al Senado se esfumará. Y es que no pueden ser candidatos quienes tengan una condena en primera instancia por delito doloso.

Como se recuerda, Castillo busca postular en la lista de Juntos por el Perú al Congreso, el mismo que quiso disolver inconstitucionalmente el 7 de diciembre de 2022.

En la misma situación se encontraría la golpista expremier Betssy Chávez, quien actualmente se encuentra asilada en la Embajada de México. La excongresista también busca llegar al Congreso de la mano del partido de su aliado Roberto Sánchez.

Castillo asume toda la culpa

Pedro Castillo reconoció su responsabilidad exclusiva en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, intentando eximir a sus excolaboradores Betssy Chávez y Aníbal Torres. “Nada tuvieron que ver con esta responsabilidad que es mía”, afirmó ante el tribunal, dirigiéndose a los coacusados presentes, entre ellos Willy Huerta, Justo Venero Mellado y Manuel Lozada Morales.

Durante su intervención, Castillo intentó desvincular a Chávez —actualmente prófuga y con prisión preventiva dictada por el Poder Judicial tras asilarse en la Embajada de México— y a Torres de la decisión de disolver el Congreso y establecer un gobierno de excepción. El exmandatario relató que, horas antes del mensaje a la Nación, recibió un aviso por WhatsApp sobre la postura del Congreso, pero aseguró que no compartió detalles con sus ministros. “No le decía a los ministros, a nadie”, sostuvo, y agregó que la entonces primera ministra Chávez desconocía el contenido del discurso hasta el último momento.

Tras la emisión del mensaje, Castillo, dice, intentó comunicarse con Chávez y Huerta para tranquilizarlos y reiterar que “todo lo hice yo, que ellos no tendrían por qué preocuparse, que ellos no han cometido ningún delito”, aunque no obtuvo respuesta.

El exmandatario también mencionó que, al observar la renuncia de varios ministros tras el anuncio, advirtió a Torres sobre posibles represalias contra su familia y consideró llevarlos a la Embajada de México, plan que no se concretó debido a su detención en flagrancia.

En relación con la autoría del discurso, la Fiscalía sostiene que el texto fue entregado por el exasesor Luis Mendieta, mientras que Castillo afirma que se trataba de la última versión preparada para el Congreso. Por su parte, Torres negó haber redactado el documento, asegurando que fue entregado durante un Consejo de Ministros descentralizado.

Durante su defensa, Castillo minimizó el alcance del mensaje, calificándolo como un “clamor popular” y no como un golpe de Estado. “Me culpan de un golpe de Estado solo por leer una hoja, pero he encontrado la realidad que esto sí es producto de un golpe. La realidad lo dice a gritos”, expresó. También rechazó ser golpista o terrorista, identificándose como “un maestro” y “un campesino”.

Temas Relacionados

Pedro CastilloGolpe de EstadoPoder JudicialBetssy ChávezAníbal Torresperu-politica

Más Noticias

Crimen en SMP: asesinan de dos disparos a hombre cerca a la avenida Dominicos

Vecinos informaron que la víctima, identificada como José Arteaga Cepeda, había llegado al lugar aparentemente para reunirse con alguien

Crimen en SMP: asesinan de

Asesinan a sujeto en su auto en Surco: hombre trató de escapar, pero sicarios lo acribillaron

Un sujeto fue ultimado de dos disparos en el distrito limeño tras un violento conflicto presuntamente vinculado al tráfico de estupefacientes, en medio de la alarma creciente por los homicidios de los últimos días

Asesinan a sujeto en su

Conoce dónde están las gasolineras más baratas de Lima este 27 de noviembre

Los precios de las gasolinas dependen de una serie de factores tanto nacionales como internacionales

Conoce dónde están las gasolineras

Estadio Alejandro Villanueva: Municipalidad del Rímac oficializa propiedad sobre el predio deportivo, ¿Qué implica para el recinto?

La administración distrital logró la inscripción del inmueble ante registros públicos, tras confirmar la ausencia de litigios y cumplir con los requisitos legales para regularizar la situación del predio

Estadio Alejandro Villanueva: Municipalidad del

Dina Boluarte recibe llamado de atención de juez: “No soy juez, soy presidente de sala, no soy señora, soy señor”

El intercambio tuvo lugar durante la revisión, por parte de la Sala Penal Permanente, de la apelación presentada por la fiscalía para solicitar una restricción de salida del país contra la exmandataria por el caso Cirugías

Dina Boluarte recibe llamado de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte recibe llamado de

Dina Boluarte recibe llamado de atención de juez: “No soy juez, soy presidente de sala, no soy señora, soy señor”

¿Quién es Carlos Torres Caro, el abogado expulsado del hemiciclo por insultar a congresistas?: su trayectoria y rol en la política peruana

Martín Vizcarra ingresó al penal de Barbadillo tras ser condenado a 14 años por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra irá a Barbadillo: así es la “cárcel de los expresidentes” que lo recibirá como su quinto inquilino

Martín Vizcarra condenado a 14 años de prisión: así fue la lectura de sentencia y su traslado al penal Barbadillo

ENTRETENIMIENTO

Karina Rivera rompe en llanto

Karina Rivera rompe en llanto al recordar su reemplazo por María Pía: “Me cambiaron sin avisar, caí al piso y lloré a mares”

Jackson Mora denuncia violento desalojo en su casa de Surco: “Entraron con armas y amenazaron a mi familia”

Dua Lipa agradece a fans peruanos y llena de elogios a Mauricio Mesones: “Gracias por acompañarme y hacerlo aún más especial”

Dayanita y las imágenes exclusivas del enfrentamiento con su expareja: “Méteme presa si quieres”

Magaly Medina amenaza a Sofía Franco y anuncia posible demanda por ‘difamación grave’: “Anda buscando tus pruebas”

DEPORTES

Esposa de Hernán Barcos rompió

Esposa de Hernán Barcos rompió su silencio y defendió con todo al delantero de Alianza Lima: “Siempre del lado correcto”

Club de Liga 1 que salvó el descenso sueña con Christian Cueva para el 2026: “Hay conversaciones”

Hernán Barcos libre en el mercado: ¿qué probabilidades existen de que llegue a Sporting Cristal, Cusco FC o LDU?

Jefferson Farfán hizo inesperada confesión de Paolo Guerrero y advirtió: “Quiere seguir jugando hasta los 50″

Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima: el ‘Pirata’ se marcha del club después de un lustro por decisión institucional