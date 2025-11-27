Maricarmen Marín se suma como invitada especial a Reinas de Corazones 90s y promete una fiesta inolvidable.

La reconocida cantante de cumbia Maricarmen Marín será la invitada especial en el espectáculo musical Reinas de Corazones 90s, durante las funciones programadas para el viernes 28 y sábado 29 de noviembre en La Cúpula de las Artes, en el Jockey Plaza. Su participación forma parte de esta segunda temporada del show, que ha logrado consolidarse como uno de los eventos más exitosos y nostálgicos del año.

La presencia de Maricarmen Marín refuerza la propuesta de Reinas de Corazones 90s, un espectáculo que rinde homenaje a los grandes éxitos de la década de los 90 y que ha destacado por la inclusión de invitados de renombre en cada función. En esta temporada, el escenario ha recibido a artistas como Ruth Karina, Rossy War, Koky Bonilla de Afrodisiaco, Fiorella y Bárbara Cayo, quienes han compartido escenario con el elenco principal en una celebración intergeneracional de la música.

Segunda temporada de Reinas de Corazones 90s

El espectáculo, que inició su segunda temporada el 17 de octubre, se presenta en La Cúpula de las Artes – Av. Manuel Olguín N°200, Santiago de Surco, y ha sido calificado por el público como una experiencia festiva y femenina que invita al público a revivir los recuerdos y emociones de una época marcada por la tecnocumbia, el pop latino, la salsa y el merengue. La producción, escrita y dirigida por Raúl Zuazo, cuenta con la dirección musical de Diego Dibós y un despliegue escénico que incluye coreografías, banda en vivo y un diseño visual pensado para transportar a los asistentes a una auténtica fiesta noventera.

El elenco principal está conformado por seis voces femeninas: Anahí de Cárdenas, quien se incorporó como la gran novedad de la temporada, María Grazia Polanco, Mayra Goñi, Cielo Torres, Ximena Palomino y Gina Yangali. La llegada de de Cárdenas, tras su reciente maternidad, ha aportado frescura y energía al grupo, mientras que la permanencia de figuras como Polanco y Torres garantiza la continuidad del espíritu original del show. La participación especial de Gino Pesaressi, quien ya había cautivado al público en la primera edición, añade un elemento adicional de conexión con los asistentes.

Reina de Corazones regresa con su segunda temporada.

La dinámica de Reinas de Corazones 90s, en esta segunda temporada, se caracteriza por la rotación de invitados especiales y la interacción constante con el público. Cada función ofrece una experiencia distinta, en la que los asistentes pueden cantar, bailar y emocionarse con los temas que marcaron su adolescencia.

Un espectáculo único y con grandes artistas invitados

Cielo Torres, una de las protagonistas, resaltó el privilegio de compartir escenario con artistas que abrieron camino en la música peruana: “Cantar junto a artistas como Ruth Karina o Rossy War es un privilegio enorme. Son mujeres que abrieron camino y que nos inspiran con su trayectoria. Este reencuentro de generaciones hace que cada noche sea única”, declaró a Trome.

Por su parte, María Grazia Polanco subraya la energía que se vive en cada presentación: “La gente canta, baila y se emociona con cada tema. Hay algo mágico en compartir escenario con artistas que marcaron nuestra adolescencia y sentir que todos —en escena y en la platea— vivimos la misma pasión por la música”, afirmó.

La propuesta artística mantiene la esencia noventera, pero incorpora nuevas canciones y arreglos, como señala el elenco: “Hay nuevas canciones, pero también están los éxitos que la gente quiere escuchar, conservamos la esencia noventera que tanto les gusta. Además, hay una nueva reina que es Anahí de Cárdenas, que es espectacular”, dijeron a Trome.

La producción dirigida por Raúl Zuazo y con dirección musical de Diego Dibós ofrece coreografías, banda en vivo y un despliegue visual noventero.

Las funciones restantes de la segunda temporada de Reinas de Corazones 90s están programadas para el viernes 28 y sábado 29 de noviembre —con la participación especial de Maricarmen Marín—, así como el viernes 5 y sábado 6 de diciembre, fechas que marcarán el cierre de la temporada y que tendrán a un nuevo invitado especia. Las entradas se encuentran disponibles a través de Teleticket, con promociones de hasta 40% de descuento para quienes utilicen tarjetas del Banco Falabella.

En cada función, el espectáculo logra que público y artistas compartan una misma emoción, transformando la nostalgia en una celebración colectiva donde la música de los 90 sigue uniendo generaciones.