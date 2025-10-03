Perú

Anahí de Cárdenas regresa a los escenarios tras dar a luz y se une a ‘Reina de Corazones’ con Mayra Goñi, Cielo Torres y más

La artista peruana participa en la renovada segunda temporada del espectáculo musical, propuesta que reúne a seis voces femeninas y un repertorio emblemático de la década noventera

La artista peruana Anahí de Cárdenas marca su regreso a los escenarios al integrarse al renovado elenco de Reinas de Corazones 90’s, cuya segunda temporada se estrena en La Cúpula de las Artes a partir del 17 de octubre. Con este anuncio, el espectáculo confirma su apuesta por una puesta en escena de alto impacto y homenaje musical a la década que definió a una generación en la música latinoamericana.

Anahí de Cárdenas se convirtió en madre el pasado 26 de junio, haciendo un alto a sus labores para entregarse por completo a cuidar de su primer hijo, Emile Maya de Cárdenas. Más de tres meses después, la artista vuelve a la palestra para deleitar con su talento en el escenario.

En esta edición, Reinas de Corazones 90’s presenta un elenco femenino ampliado. Anahí de Cárdenas se suma a María Grazia PolancoMayra GoñiCielo TorresXimena Palomino y Gina Yangali, quienes interpretan temas que dominaron la radio y televisión de los noventa. El espectáculo se distingue por un enfoque festivo, su carácter femenino y la reinterpretación de clásicos latinoamericanos tan vinculados con la memoria de sus asistentes.

La dirección escénica de Raúl Zuazo y la dirección musical de Diego Dibós buscan expandir el alcance del show, introduciendo arreglos y dinámicas para abarcar desde la balada romántica, el pop, la salsa, el merengue y la tecnocumbia, uno de los géneros más representativos de la época. El montaje incluye despliegue visual, coreografías adaptadas y un diseño de ambiente que transporta al público a una verdadera fiesta noventera.

Uno de los puntos de interés para la segunda temporada es la presencia de Gino Pesaressi, quien retorna en una participación especial tras su impacto positivo con el público en la primera edición.

Anahí de Cárdenas responde a críticas sobre la maternidad

Trasd convertirse en madre, la actriz peruana Anahí de Cárdenas ha recibido el cariño del público, pero también duras críticas sobre su maternidad y la imposibilidad de amamantar a su hijo recién nacido. La artista no dudó en enfrentar los cuestionamientos públicos.

Usuarias y usuarios de redes sociales han dirigido opiniones negativas hacia Anahí de Cárdenas, especialmente sobre su rol como madre y la decisión de no alimentar a su bebé con leche materna. La actriz, quien fue sometida a una doble mastectomía radical en 2019 como parte de su tratamiento contra el cáncer de mama, respondió: “Amigos, tengo una doble mastectomía radical y no tengo pezones, por lo cual no puedo dar de lactar. Pero gracias por el consejo. Ahora voy a ir a sentirme pésimo por haberme salvado de cáncer”, indicó.

Pese a la explicación, los comentarios no cesaron. En una segunda respuesta, de Cárdenas expresó su hartazgo: “La verdad es que harta me tienen. He tenido cáncer. No tengo mamas. Por favor, ya no me escriban estas cosas”, lo que motivó la decisión de restringir temporalmente los comentarios en su cuenta de Instagram para preservar su salud mental y proteger el entorno alrededor del nacimiento de su hijo.

Además de informar sobre la imposibilidad fisiológica de amamantar debido a la cirugía, la actriz abordó un segundo tema sensible: la depresión postparto. En publicaciones recientes, reconoció que “no fue amor a primera vista”, haciendo referencia al vínculo con Emile durante los primeros días. “Fue bien duro. Fue lo más brutal que me sucedió”, relató, agregando que el dolor posoperatorio y el proceso de recuperación la llevaron a buscar apoyo profesional.

