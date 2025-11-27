Perú

Crimen en SMP: asesinan de dos disparos a hombre cerca a la avenida Dominicos

Vecinos informaron que la víctima, identificada como José Arteaga Cepeda, había llegado al lugar aparentemente para reunirse con alguien

Un hombre de 36 años falleció tras ser atacado a balazos en San Martín de Porres.

Un hombre fue asesinado de dos disparos en la Asociación Los Chasquis III etapa, cerca de la intersección entre la avenida Canta Callao y la avenida Los Dominicos, en la frontera entre San Martín de Porres y el Callao. El ataque ocurrió la noche del miércoles 26 de noviembre y movilizó a las autoridades locales.

Vecinos informaron que la víctima, identificada como José Arteaga Cepeda, había llegado al lugar aparentemente para reunirse con alguien. Testigos aseguraron que dos sicarios lo interceptaron y dispararon a quemarropa, en medio del asombro de quienes transitaban la zona. Los atacantes escaparon en una motocicleta y su paradero es desconocido.

El cuerpo de la víctima quedó tendido en plena vía pública, mientras los residentes dieron aviso inmediato al servicio de emergencias. Efectivos de la Policía Nacional del Perú resguardaron el área, a la espera del arribo de peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público, quienes iniciaron diligencias en el sitio.

Un asesinato sacude los límites
Un asesinato sacude los límites de San Martín de Porres y el Callao

No es el único crimen en la semana

Asimismo, testimonios de habitantes del sector manifestaron preocupación por el reiterado incremento de hechos violentos en la zona. En menos de dos meses se habrían producido cuatro asesinatos similares. Una de las vecinas narró que las tiendas de la zona han recibido extorsiones.

Las cámaras de seguridad instaladas en inmediaciones del lugar serán revisadas por las autoridades para avanzar en la investigación sobre el asesinato, según informaron fuentes oficiales. Los pobladores esperan que el registro de imágenes sea clave para identificar a los responsables y reforzar la vigilancia en los alrededores de la zona.

Un ataque armado dejó un
Un ataque armado dejó un muerto en la frontera de San Martín de Porres y el Callao

“Sí. Falta aumentar el patrullaje aquí bastante porque no se da. Ya han sucedido varios robos este año. Bastantes. Tanto de carro, tanto de domicilio que ingresan a la puerta de su casa. O sea, eso está aumentando acá terriblemente”, señaló una vecina.

Las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona serán utilizadas para esclarecer la dinámica del ataque y tratar de identificar a los responsables. La víctima permaneció varias horas en la vía pública antes de su traslado a la morgue de Lima.

Por su parte, las autoridades no han descartado que se trata de un caso de ajuste de cuentas, por lo que el crimen estará en investigación.

Canales de emergencia

  • La línea 105 funciona como el principal canal de emergencia para denunciar crímenes y recibir asistencia policial en Lima y Callao. Ante cualquier hecho delictivo, la recomendación es llamar de inmediato a este número gratuito y seguir las instrucciones de los operadores.
  • Los municipios suelen disponer de centrales de serenazgo y botones de pánico virtuales a través de aplicaciones móviles o páginas web, que complementan la labor de la Policía Nacional.
  • En caso de una emergencia, los vecinos pueden llamar al 116 para comunicarse con los Bomberos o al 106 para activar la asistencia médica del SAMU. Estas líneas permiten coordinar la intervención de patrullas policiales, ambulancias y personal especializado según la necesidad del incidente.

