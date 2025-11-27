Perú

Campaña veterinaria para este sábado 29 de noviembre: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

Esta iniciativa tiene como objetivo proteger la salud de las mascotas y de la comunidad, prevenir la transmisión de enfermedades zoonóticas, fomentar la tenencia responsable y facilitar el acceso a servicios veterinarios gratuitos para quienes más lo necesitan

La campaña veterinaria fomenta la
La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Lurigancho–Chosica llevará a cabo este viernes 29 de noviembre una campaña veterinaria gratuita dirigida a todos los vecinos de la zona. La actividad se realizará entre las 9 y las 13 horas en la losa deportiva del A. A. H. H. Santo Domingo.

El objetivo principal de esta jornada es ofrecer servicios especializados para el cuidado de perros y gatos, enfocándose en la prevención y el control de enfermedades zoonóticas que pueden afectar tanto a los animales como a la comunidad.

La iniciativa cuenta con el respaldo de profesionales del Ministerio de Salud y de organizaciones aliadas comprometidas con el bienestar público.

La campaña veterinaria favorece la
La campaña veterinaria favorece la salud de las mascotas y posibilita identificar enfermedades en sus primeras etapas - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los servicios que se brindarán?

Durante la campaña se ofrecerán, sin costo, las siguientes atenciones:

  • Vacunación antirrábica: aplicación de la vacuna contra la rabia para proteger a los animales y prevenir brotes en la comunidad.
  • Desparasitación interna y externa: tratamientos para eliminar parásitos que afectan la salud de las mascotas.
  • Orientación sobre tenencia responsable: recomendaciones y pautas para una adecuada convivencia y cuidado diario de los animales.
  • Protocolo de atención en caso de mordeduras: información y procedimientos ante posibles incidentes, buscando reducir riesgos de transmisión de enfermedades.
La campaña veterinaria comienza desde
La campaña veterinaria comienza desde las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Lurigancho-Chosica.

Esta jornada fomenta con énfasis la importancia de la prevención y la atención oportuna, así como la adopción de hábitos responsables en los hogares. Los organizadores recomiendan a los vecinos acudir puntualmente, ya que los cupos pueden agotarse debido a la alta demanda de estos servicios gratuitos.

A fin de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los participantes, se solicita que los perros lleguen con correa y bozal (especialmente en el caso de razas consideradas peligrosas), y que los gatos sean trasladados en bolsos adecuados o kennels cubiertos con manta. Estas medidas contribuyen a evitar accidentes y a facilitar el manejo de las mascotas por parte del equipo veterinario.

Este esfuerzo busca fortalecer la conciencia sobre la tenencia responsable y ampliar el acceso a la atención veterinaria en zonas donde muchas familias no disponen de recursos para acceder a estos servicios con frecuencia. Además, permite la detección temprana de enfermedades y promueve el control de condiciones que podrían poner en riesgo la salud pública.

La campaña veterinaria ayuda a
La campaña veterinaria ayuda a mantener a las mascotas saludables, prevenir la propagación de enfermedades, detectar a tiempo posibles problemas de salud, promover la tenencia responsable y fortalecer la protección sanitaria tanto de los animales como de las familias de la comunidad - Créditos: Freepik.

Beneficios de la desparasitación en guiones

  • Elimina parásitos internos y externos (lombrices, pulgas, garrapatas) que pueden afectar gravemente la salud de perros y gatos.
  • Previene enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que se transmiten de los animales a las personas, protegiendo a toda la familia.
  • Mejora la absorción de nutrientes y el desarrollo físico, ya que los parásitos suelen afectar la digestión y el aprovechamiento de los alimentos.
  • Favorece el crecimiento saludable de las mascotas, evitando cuadros de anemia, pérdida de peso y debilidad.
  • Reduce riesgos de problemas dermatológicos, como alergias o infecciones en la piel producidas por parásitos externos.
  • Contribuye a mantener el pelaje brillante y la energía habitual de las mascotas.
  • Facilita el control de plagas en el hogar y reduce las posibilidades de infestaciones masivas.
  • Es un acto de tenencia responsable, fundamental para la convivencia sana entre animales y personas en la comunidad.

