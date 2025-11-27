Campaña veterinaria para este sábado 29 de noviembre: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

La Municipalidad de Lurigancho–Chosica llevará a cabo este viernes 29 de noviembre una campaña veterinaria gratuita dirigida a todos los vecinos de la zona. La actividad se realizará entre las 9 y las 13 horas en la losa deportiva del A. A. H. H. Santo Domingo.
El objetivo principal de esta jornada es ofrecer servicios especializados para el cuidado de perros y gatos, enfocándose en la prevención y el control de enfermedades zoonóticas que pueden afectar tanto a los animales como a la comunidad.
La iniciativa cuenta con el respaldo de profesionales del Ministerio de Salud y de organizaciones aliadas comprometidas con el bienestar público.
¿Cuáles son los servicios que se brindarán?
Durante la campaña se ofrecerán, sin costo, las siguientes atenciones:
- Vacunación antirrábica: aplicación de la vacuna contra la rabia para proteger a los animales y prevenir brotes en la comunidad.
- Desparasitación interna y externa: tratamientos para eliminar parásitos que afectan la salud de las mascotas.
- Orientación sobre tenencia responsable: recomendaciones y pautas para una adecuada convivencia y cuidado diario de los animales.
- Protocolo de atención en caso de mordeduras: información y procedimientos ante posibles incidentes, buscando reducir riesgos de transmisión de enfermedades.
Esta jornada fomenta con énfasis la importancia de la prevención y la atención oportuna, así como la adopción de hábitos responsables en los hogares. Los organizadores recomiendan a los vecinos acudir puntualmente, ya que los cupos pueden agotarse debido a la alta demanda de estos servicios gratuitos.
A fin de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los participantes, se solicita que los perros lleguen con correa y bozal (especialmente en el caso de razas consideradas peligrosas), y que los gatos sean trasladados en bolsos adecuados o kennels cubiertos con manta. Estas medidas contribuyen a evitar accidentes y a facilitar el manejo de las mascotas por parte del equipo veterinario.
Este esfuerzo busca fortalecer la conciencia sobre la tenencia responsable y ampliar el acceso a la atención veterinaria en zonas donde muchas familias no disponen de recursos para acceder a estos servicios con frecuencia. Además, permite la detección temprana de enfermedades y promueve el control de condiciones que podrían poner en riesgo la salud pública.
Beneficios de la desparasitación en guiones
- Elimina parásitos internos y externos (lombrices, pulgas, garrapatas) que pueden afectar gravemente la salud de perros y gatos.
- Previene enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que se transmiten de los animales a las personas, protegiendo a toda la familia.
- Mejora la absorción de nutrientes y el desarrollo físico, ya que los parásitos suelen afectar la digestión y el aprovechamiento de los alimentos.
- Favorece el crecimiento saludable de las mascotas, evitando cuadros de anemia, pérdida de peso y debilidad.
- Reduce riesgos de problemas dermatológicos, como alergias o infecciones en la piel producidas por parásitos externos.
- Contribuye a mantener el pelaje brillante y la energía habitual de las mascotas.
- Facilita el control de plagas en el hogar y reduce las posibilidades de infestaciones masivas.
- Es un acto de tenencia responsable, fundamental para la convivencia sana entre animales y personas en la comunidad.