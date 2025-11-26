Perú

Campaña veterinaria gratuita para este 28 de noviembre: conoce el lugar y los servicios disponibles

Especialistas revisarán a los animales de compañía para identificar señales de enfermedades, lesiones u otras condiciones que requieran atención veterinaria particular

La campaña veterinaria fomenta la
La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de La Victoria desplegará este viernes 14 de noviembre una campaña veterinaria gratuita dirigida a los residentes del distrito. La actividad se desarrollará entre las 9:00 y las 13:00 en la gruta del Señor de Cachuy, ubicada en la cuadra 1 del jirón Carlos López Aldana.

El propósito central es facilitar servicios preventivos para el cuidado de perros y gatos, con atención profesional a quienes asistan con sus mascotas.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Durante la jornada se brindarán, sin costo, los siguientes servicios:

  • Consulta veterinaria general: examen de salud y recomendaciones para el cuidado de perros y gatos.
  • Desparasitación: administración de medicamentos para eliminar parásitos internos y externos.
  • Antipulgas: aplicación de productos destinados a controlar y erradicar pulgas.
  • Corte de uñas: recorte de uñas realizado por especialistas para evitar lesiones.
  • Limpieza de oídos: higienización del conducto auditivo para prevenir infecciones y molestias.
Esta iniciativa fomenta la tenencia
Esta iniciativa fomenta la tenencia responsable de las mascotas - Créditos: Municipalidad de La Victoria.

El evento apunta a promover la tenencia responsable e incrementar el acceso a servicios de salud animal en zonas urbanas con alta densidad poblacional. Los organizadores recomiendan a los vecinos acudir con anticipación, ya que los cupos suelen agotarse rápidamente.

Para la seguridad de los asistentes, se solicita que los perros acudan con correa y bozal y los gatos en bolso especial o kennel con manta. Estas medidas buscan proteger la integridad de los animales y facilitar el trabajo de los equipos veterinarios.

La municipalidad anunció que busca mantener este tipo de campañas de manera regular para consolidar hábitos preventivos en la comunidad y reducir los casos de enfermedades comunes en mascotas.

La campaña veterinaria tiene relevancia
La campaña veterinaria tiene relevancia ya que favorece la salud de las mascotas y posibilita identificar enfermedades en sus primeras etapas - Créditos: Freepik.

Las normas para el ingreso y traslado forman parte del protocolo diseñado para asegurar el correcto desarrollo de la jornada y resguardar tanto a los animales como a los profesionales participantes.

Cabe precisar que no es la primera vez que la entidad edil organiza este tipo de campaña, pues a lo largo del año la entidad edil ha desarrollado múltiples jornadas de atención veterinaria gratuita en distintos sectores del distrito.

Los interesados deben acudir desde
Los interesados deben acudir desde las 9 horas - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los beneficios de la desparasitación?

  • Protección frente a enfermedades: La desparasitación elimina parásitos internos y externos que pueden provocar trastornos digestivos, anemia, debilidad y, en casos graves, daño a órganos vitales.
  • Prevención de contagios: Al eliminar parásitos, se reduce el riesgo de transmisión de enfermedades entre animales y personas, ya que algunos parásitos pueden afectar a los humanos (zoonosis).
  • Mejora del estado nutricional: Sin la presencia de parásitos, las mascotas aprovechan mejor los nutrientes de su alimentación, lo que favorece su crecimiento, peso adecuado y fortalecimiento del sistema inmunológico.
  • Bienestar general: La eliminación de parásitos internos mejora la calidad de vida de perros y gatos, disminuyendo molestias como diarreas, vómitos, picazón, lesiones en la piel o caída de pelo.
  • Desarrollo normal en cachorros: La desparasitación en etapas tempranas previene retrasos en el crecimiento y problemas de salud que pueden complicar el desarrollo físico y cognitivo de las crías.
  • Ambiente más saludable: Al controlar la presencia de parásitos, se promueve un entorno doméstico limpio y saludable, lo cual es fundamental para la convivencia de personas y animales dentro del hogar.

