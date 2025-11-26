Stranger Things 5: ¿A qué hora se estrena la última temporada de la serie de Netflix en Perú?

Perú

El misterio está por resolverse y Stranger Things 5 ya tiene fecha de estreno en Perú. Descubre a continuación todos los detalles clave para no perderte el esperado final de la serie

La espera para los seguidores de Stranger Things en Perú está cerca de terminar. Netflix ha confirmado que la quinta y última temporada de la popular serie llegará a la plataforma en fechas que marcarán el cierre de una de las historias más influyentes de la televisión contemporánea. Los fanáticos peruanos ya se preparan para presenciar el desenlace de las aventuras de Once y sus amigos en Hawkins, con episodios que prometen resolver los misterios del Mundo del Revés y ofrecer un final épico para la saga.

El estreno en Perú coincidirá con el lanzamiento internacional, dividido en tres volúmenes a partir del 26 de noviembre de 2025. El fenómeno global de Stranger Things ha generado gran expectativa en el país y en toda la región, donde la serie ha contado con una base sólida de seguidores desde su debut. La última entrega representará el cierre de una era en la cultura de las series para miles de espectadores peruanos.

¿Cuándo se estrena Stranger Things 5?

Stranger Things 5 se estrena el 26 de noviembre de 2025 en Netflix con el primer volumen, que incluye cuatro episodios. El segundo volumen, compuesto por tres episodios, estará disponible el 25 de diciembre de 2025. El episodio final se lanzará el 31 de diciembre de 2025. Estos estrenos se realizarán de manera simultánea en todo el mundo, incluido Perú.

Stranger Things 5′: ¿A qué se estrena la última temporada en Perú?

¿A qué hora se estrena Stranger Things 5?

La serie se estrenará de forma simultánea en varios países. En Perú y Colombia será a las 20:00 horas. Mientras que para México el estreno llega a las 19:00 horas. En Argentina, Stranger Things 5 iniciará a las 22:00 horas.

¿De qué trata Stranger Things 5?

La quinta temporada de Stranger Things sigue a los protagonistas en Hawkins tras la apertura de portales al Mundo del Revés. Un año después de los hechos previos, la ciudad permanece bajo cuarentena militar, mientras el gobierno intensifica la persecución de Once. El grupo principal, integrado por Once, Mike, Will, Lucas, Dustin, Nancy y Steve, debe permanecer unido ante una amenaza renovada. El foco estará en localizar y detener a Vecna, cuyo paradero y planes siguen en secreto, y enfrentar las consecuencias del caos desatado en la ciudad.

A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, resurgen temores del pasado. El relato desarrolla la preparación del grupo para una batalla final ante una oscuridad mayor a las anteriores. La temporada promete cerrar todas las líneas argumentales, uniendo las fuerzas de los personajes principales en un intento desesperado por rescatar Hawkins y poner fin definitivamente al ciclo de terror del Mundo del Revés.

Stranger Things 5 estrena nuevos horarios y capítulos de larga duración: esto debes saber del final. (Netflix)

El reparto de Stranger Things 5

  • Millie Bobby Brown como Eleven / Jane
  • Finn Wolfhard como Mike Wheeler
  • Gaten Matarazzo como Dustin Henderson
  • Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair
  • Noah Schnapp como Will Byers
  • Sadie Sink como Max Mayfield
  • Natalia Dyer como Nancy Wheeler
  • Charlie Heaton como Jonathan Byers
  • Joe Keery como Steve Harrington
  • Maya Hawke como Robin Buckley
  • Brett Gelman como Murray Bauman
  • Priah Ferguson como Erica Sinclair

También estarán: Jamie Campbell Bower, Cara Buono, Amybeth McNulty, Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux y Linda Hamilton.

