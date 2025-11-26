Qué recordar de “Stranger Things” antes del estreno de la temporada final

Once (Millie Bobby Brown, con David Harbour) está de regreso para una batalla final contra las criaturas del Otro Lado, en la quinta temporada de "Stranger Things" (Netflix © 2025)

Cuando Stranger Things debutó en Netflix en el verano de 2016, llegó sin mucha expectativa previa, en un momento en el que Netflix solo había presentado un puñado de series originales.

Creada por los hermanos gemelos Matt y Ross Duffer —prácticamente desconocidos antes de Stranger Things—, la serie conectó con los suscriptores, quienes difundieron su ingeniosa nostalgia de los 80, su atractivo elenco juvenil y su fusión de terror al estilo de Stephen King con aventuras fantásticas al estilo de Steven Spielberg. Rápidamente se convirtió en la primera sensación verdaderamente global de Netflix, un referente de la cultura pop en la era del streaming.

Ahora, después de casi una década, Stranger Things llega a su fin. Los primeros cuatro episodios de la quinta y última temporada de la serie se estrenan el miércoles por la noche. (Tres más llegan el día de Navidad y el final en Nochevieja).

Stranger Things comenzó como una serie de terror y fantasía relativamente centrada, con un toque de thriller conspirativo gubernamental, sobre un grupo de adolescentes estadounidenses de un pequeño pueblo que se ven arrastrados a una batalla contra el mal extradimensional. Sin embargo, temporada tras temporada, esta lucha contra las fuerzas de la oscuridad se ha vuelto más intensa, a medida que la serie se ha vuelto más grande y elaborada, y la historia dentro del universo, más compleja. Dado que la cuarta temporada se emitió en 2022, incluso los más fieles podrían necesitar un recordatorio de dónde se quedó la serie. Aquí tienen un breve repaso.

Bienvenido nuevamente a Hawkins, Indiana

A lo largo de sus primeras cuatro temporadas, la mayor parte de la historia de Stranger Things se desarrolla en Hawkins, Indiana. Hawkins se presenta como una típica comunidad del corazón de Estados Unidos de los años 80, con una mezcla de familias de clase trabajadora, clase media y campesinas, unidas por la pasión por los deportes de secundaria y un fuerte patriotismo de la era Reagan. Dado que uno de los principales empleadores locales es un centro de investigación del Departamento de Energía de EE. UU., la ciudad también cuenta con una población inusualmente alta de científicos y académicos.

La primera temporada transcurre en 1983; la última temporada se desarrollará en 1987. Durante esos cinco años, Hawkins ha vivido la llegada —y la destrucción— de su primer gran centro comercial cubierto, junto con la misteriosa muerte de varios adolescentes. Al comenzar la quinta temporada, el pueblo aún se recupera de lo que la mayoría de los residentes creyeron que fue un terremoto. Los protagonistas principales de la serie saben que se trató de una ruptura —posiblemente permanente— entre Hawkins y una intimidante dimensión alternativa conocida como el Mundo del Revés.

Otra cosa importante para recordar sobre Hawkins es que, similar a la ciudad ficticia Derry de Stephen King, este es el tipo de ciudad donde los residentes parecen demasiado dispuestos a ignorar incidentes horribles, violentos e inexplicables o a culpar a los inadaptados locales.

¡Ah, pero debajo!

La mayor parte de la primera temporada giró en torno a la desaparición de un niño de 12 años llamado Will Byers (Noah Schnapp), quien fue secuestrado por una enorme bestia mística llamada Demogorgon, nombre que sus amigos tomaron prestado de su juego de rol de fantasía favorito, Dungeons & Dragons. Esta criatura surgió del Mundo del Revés, un reino que estudian los científicos del Laboratorio Nacional de Hawkins. Ese equipo, en ocasiones, ha explorado la dimensión con descuido, principalmente con fines de investigación, pero también buscando cualquier ventaja que pudiera aportar durante la Guerra Fría con la Unión Soviética.

Cada temporada de Stranger Things ha explorado más el Mundo del Revés, que se asemeja a la sombra oscura de Hawkins, presentando algunos de los mismos lugares y lugares, pero de una forma más distorsionada y demoníaca. A veces, personas de nuestro mundo pueden acceder a ese inframundo con sus mentes.

Aunque este reino ha existido de alguna forma durante miles de años, se ha insinuado que la versión de Hawkins se creó accidentalmente en el Laboratorio Hawkins un día de 1983, como resultado de un experimento con la poderosa joven Once (Millie Bobby Brown), una de los muchos niños con habilidades psicoquinéticas que pasaron su infancia encarcelados allí. (El laboratorio reemplazó los nombres de los niños con números).

Once ha sido a menudo el punto de conexión de la paradoja central de esta historia. La lucha contra el mal a menudo requiere que Once y sus amigos accedan al Mundo del Revés. Pero esas brechas facilitan la transición de los habitantes de esa dimensión.

Los niños están (en su mayoría) bien

Cuando Will desapareció en la primera temporada, sus compañeros de Dungeons & Dragons —Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) y Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin)— comenzaron su propia búsqueda y, en el proceso, se convirtieron en algunos de los primeros fuera del Laboratorio de Hawkins en enterarse de la existencia del Mundo del Revés. Incluso después de ayudar a rescatar a Will de esa dimensión, estos amigos han seguido luchando contra las invasiones cada vez más comunes. A partir de la segunda temporada, se les unió Max Mayfield (Sadie Sink), una chica poco femenina cuyo abusador hermanastro mayor, Billy Hargrove (Dacre Montgomery), cayó bajo la influencia corruptora del Mundo del Revés antes de sacrificarse en la tercera temporada para salvar a Hawkins.

Varios hermanos y estudiantes de secundaria mayores de la zona han apoyado a los chicos a lo largo de los años, incluyendo al hermano de Will, Jonathan (Charlie Heaton); la hermana mayor de Mike, Nancy (Natalia Dyer); y el exnovio de Nancy, Steve (Joe Keery), quien era un poco raro al principio de la serie, pero se ha convertido en un auténtico héroe. En la tercera temporada, Steve hizo una nueva amiga, Robin (Maya Hawke), una lesbiana moderna que se ha convertido en una pieza clave del equipo de lucha contra el mal.

La temporada 4 presentó a Eddie Munson (Joseph Quinn), un metalero amante de D&D que murió luchando contra el Upside Down y en el proceso se convirtió en el chivo expiatorio de la ciudad por su reciente preponderancia de cadáveres.

Amor joven

Los líos románticos del grupo han sido tan importantes en la historia como la intrusión del Mundo del Revés. Lucas añora a Max. Jonathan y Steve están locos por Nancy; Steve parece haber perdido la competencia por su afecto, por ahora.

Y Mike sólo tiene ojos para Once.

El inocente amor juvenil entre Eleven y Mike (Brown y Wolfhard) ha sido uno de los atractivos centrales de la serie

No hay personaje más importante en Stranger Things que Once. Muchos espectadores han conectado fácilmente con ella, en parte por cómo creció, aislada de un mundo exterior que aún le fascina. Sus extraordinarios poderes también la hacen emocionante de ver.

El poder de la serie suele flaquear cuando Once tiene dificultades con el suyo. En la cuarta temporada, tras un largo periodo sintiéndose débil y perdida, Once finalmente recuperó toda su fuerza, justo a tiempo para el gran final.

Los adultos en la sala

Muchos de los adultos de Stranger Things son malos, cuando no solo estorban o se convierten en daños colaterales. Pero algunos son tan importantes para la serie como los niños. Winona Ryder interpreta a Joyce, la madre divorciada de Will y Jonathan, quien se vio abrumada por el misterio de la desaparición de su hijo en la primera temporada, pero desde entonces se ha involucrado activamente en la lucha contra el Mundo del Revés. Joyce a menudo trabaja junto al jefe de policía de Hawkins, Jim Hopper (David Harbour), quien ahora es el tutor de Eleven, y a veces incluso coquetea con él. (Él la rebautizó como “Jane”, pero la mayoría de sus amigos todavía la llaman “El”).

Joyce, interpretado por Winona Ryder

Tanto Joyce como Jim también se han asociado en varias ocasiones, a regañadientes, con el chiflado local Murray Bauman (Brett Gelman), un ávido teórico de la conspiración que se ha estado preparando durante la mayor parte de su vida adulta para una amenaza como el Upside Down, aunque tiende a centrarse principalmente en el encubrimiento por parte del gobierno de lo que ha estado sucediendo en Hawkins.

Fricción científica

Murray no está del todo equivocado con su paranoia de la Guerra Fría. Mientras el gobierno estadounidense investiga lo que ofrece el Mundo del Revés, la Unión Soviética, gracias a un eficaz espionaje, ha estado realizando sus propias incursiones en este inframundo. En la tercera temporada, los héroes de Hawkins descubrieron una instalación soviética secreta bajo el nuevo centro comercial Starcourt, diseñada para permitir a los rusos acceder a la otra dimensión. Hopper ayudó a frustrar a los agentes extranjeros y, por sus problemas, tuvo que luchar para escapar de un gulag soviético, con su propio Demogorgon, en la cuarta temporada.

Los antagonistas principales de Stranger Things son los monstruos extraños y malévolos del Mundo del Revés, pero el programa también ha presentado a muchos tipos malos con batas de laboratorio, que parecen menos intimidantes pero que son igualmente responsables del lío en el que se encuentra Hawkins.

El mayor mal

El elenco de villanos de la primera temporada fue bastante reducido. Los héroes se enfrentaron a un Demogorgon y también aprendieron de Once sobre el despiadado científico Martin Brenner (Matthew Modine), quien la mantuvo cautiva a ella y a un puñado de otros niños superdotados en el Laboratorio de Hawkins. La segunda temporada presentó a otro villano del Revés, el Azotamentes, capaz de controlar a algunos residentes de Hawkins. La temporada también presentó a otro lacayo del gobierno moralmente blando, Sam Owens (Paul Reiser), quien ha fingido preocupación por los terribles sucesos en Hawkins mientras se asegura de que la investigación secreta en el laboratorio continúe.

Se reveló que Vecna ​​(Jamie Campbell Bower) era la mente maestra que controlaba a todos los monstruos del Mundo del Revés

Pero el villano principal de la serie no se destacó hasta la cuarta temporada, cuando un demonio del Mundo del Revés, al que los niños llamaron Vecna ​​(otra referencia a D&D), comenzó a aterrorizar a Hawkins más abiertamente. Poco a poco, los espectadores conocieron el origen de Vecna. Era un niño llamado Henry Creel, el primer sujeto de prueba de Brenner, llamado “Uno”, antes de convertirse en ordenanza del laboratorio. Uno (interpretado de adulto por Jamie Campbell Bower) se hizo amigo de Once, pero cuando esta se dio cuenta del alcance de su misantropía, usó sus poderes para enviarlo al Mundo del Revés, donde se transformó en un rey malvado, empeñado en vengarse.

Resultó que Vecna ​​controlaba a las siniestras bestias del Mundo del Revés. También ha mantenido una conexión con Will, quien sigue conmocionado y debilitado por lo que vivió cuando Vecna ​​lo secuestró en la primera temporada.

Al final de la cuarta temporada, Once aparentemente frustró los planes de Vecna ​​de una vez por todas, asestándole lo que ella creía un golpe fatal. Pero las medidas que tuvo que tomar para salvar a todos sus amigos, especialmente a Max, quien murió brevemente durante la gran batalla de los héroes contra Vecna, también ampliaron los portales entre los mundos, dando nueva vida a su némesis y a sus planes.

