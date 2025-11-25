Entretenimiento

Stranger Things 5: fecha y horarios de estreno de la última temporada en Netflix

El cierre de ‘Stranger Things’ llega dividido en tres partes. Esto es lo que debes saber sobre el lanzamiento del volumen 1

Por fin… podemos empezar. El tráiler de la épica temporada final de "Stranger Things" ya está aquí. Tags: Stranger Things, Netflix, Millie Bobby Brown

A 24 horas del lanzamiento más esperado del año, Stranger Things se prepara para regresar con su quinta y última temporada. Este miércoles, Netflix estrenará el Volumen 1 de la despedida de los héroes de Hawkins y así comenzará el cierre definitivo de una de las series más influyentes de la televisión reciente.

Los tráilers y declaraciones de sus estrellas han adelantado que los próximos episodios mostrarán un tono más tono más oscuro, un Hawkins irreconocible y una narrativa que “arranca en caos”.

La temporada anterior concluyó con un escenario devastador para los protagonistas. Vecna logró abrir múltiples grietas en Hawkins, dejando la ciudad al borde del colapso. Max cayó en coma tras enfrentarse al villano, Eleven no logró encontrarla en el Vacío, y los héroes entendieron que, por primera vez, habían perdido una batalla.

La ciudad ahora se encuentra bajo cuarentena militar, con cámaras, vigilancia gubernamental extrema y restricciones de movimiento. “Nada en Hawkins es normal ya”, añadió Matt Duffer. Ese es el punto de partida para la temporada 5, ambientada en el otoño de 1987.

Max continúa en recuperación después
Max continúa en recuperación después del brutal evento de la temporada 4 (Créditos: Netflix)

¿De qué tratará la temporada final?

Según la premisa oficial de Tudum, la misión del equipo es clara: encontrar y matar a Vecna. Sin embargo, el villano ha desaparecido y su paradero es un misterio. La tensión aumenta mientras se acerca el aniversario de la desaparición de Will, un eco del origen de toda la historia.

La situación se complica más considerando que el gobierno ha intensificado su búsqueda de Eleven, lo que la obliga a esconderse nuevamente.

Según Millie Bobby Brown, su personaje ahora está en “modo guerrera”, centrada completamente en proteger a sus amigos. Por otro lado, Gaten Matarazzo explica que Dustin inicia la temporada con un bajón emocional, afectado por el estado de Hawkins y la presión de mantener unido a su grupo.

El tráiler adelanta un tenso
El tráiler adelanta un tenso momento para Will, por su conexión con Vecna (Créditos: Netflix)

Para Caleb McLaughlin, Lucas está agobiado por el peso de no haber derrotado a Vecna; mientras que Max (Sadie Sink) se encuentra en estado crítico tras lo ocurrido en la temporada previa.

El reparto de ‘Stranger Things’ para la temporada 5

Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Noah Schnapp, Sadie Sink, Joe Keery y Maya Hawke estarán de vuelta en este tramo de la serie.

También se ha confirmado la presencia de Brett Gelman, Priah Ferguson, Cara Buono, Amybeth McNulty y Jamie Campbell Bower como Vecna.

El otoño de 1987 es
El otoño de 1987 es el escenario donde se desarrolla la última misión del grupo de Hawkins.(Créditos: Netflix)

En cuanto a incorporaciones, Netflix informó que la legendaria Linda Hamilton se suma a este último ciclo, junto con Nell Fisher, Jake Connelly y Alex Breaux. Aunque los Duffer aseguraron que intentaron evitar añadir más personajes, estos ingresos fueron seleccionados cuidadosamente para no quitar protagonismo al elenco original.

Fecha de estreno de la quinta temporada

La temporada final tendrá ocho episodios, según confirmó Tudum en noviembre de 2024. Netflix los estrenará en tres volúmenes. El primero se lanza este 26 de noviembre y constará de cuatro capítulos.

El segundo volumen, formado por 3 episodios, llegará a streaming el 25 de diciembre. Finalmente, el capítulo 8 de la temporada, titulado “The Rightside Up”, será estrenado a lo grande el 31 de diciembre.

Los hermanos Duffer prometieron una
Los hermanos Duffer prometieron una despedida “intensa de principio a fin” para los fans. (Créditos: Netflix)

Stranger Things 5 - Volumen 1: Hora de estreno

La quinta temporada de Stranger Things se estrena a las 8:00 p.m. ET en Estados Unidos. Aquí puedes ver la lista de horarios precisos para ver el lanzamiento vía Netflix en España y varios países de Latinoamérica.

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 7:00 p. m.
  • Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 8:00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 9:00 p. m.
  • Chile, Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia): 10:00 p. m.
  • España: 2:00 a. m. del 27 de noviembre

Otro dato relevante es la duración de los primeros cuatro episodios. Esta información fue revelada hace algunos días por Ross Duffer en redes sociales.

  • Episodio 1: 1h 08m
  • Episodio 2: 54m
  • Episodio 3: 1h 06m
  • Episodio 4: 1h 23

