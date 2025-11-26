Municipalidad de Lince lanza convocatoria laboral para personas sin estudios, con sueldos de hasta S/ 3.000: conoce cómo postular

La Municipalidad de Lince abrió una nueva convocatoria CAS para diciembre de 2025 con un total de 27 plazas dirigidas principalmente a personas con secundaria completa y también a postulantes sin estudios obligatorios, según el perfil del puesto. Esta oferta laboral incluye cargos operativos, administrativos de campo y personal de serenazgo, con remuneraciones que van desde S/ 1.700 hasta S/ 3.000.
A diferencia de otros procesos municipales, esta convocatoria advierte un detalle clave: cada puesto tiene una fecha distinta de cierre, por lo que los postulantes deben revisar con atención los plazos y requisitos específicos para evitar quedar fuera del proceso. La municipalidad también recomienda verificar previamente los anexos, formatos y documentos obligatorios antes de enviar la inscripción.
A continuación, te presentamos un resumen completo y bien explicado de todas las vacantes disponibles, los sueldos, requisitos y las fechas límite para postular.
¿Qué vacantes ofrece la Municipalidad de Lince?
La convocatoria reúne 27 puestos distribuidos en distintas áreas operativas del distrito, la mayoría orientada a labores de seguridad ciudadana, limpieza y vigilancia.
1. Supervisor de Limpieza Pública – CAS N.º 018
- Vacantes: 1
- Requisito: Secundaria completa
- Sueldo: S/ 3.000
- Lugar: Lince
- Fecha límite de postulación: 2 de diciembre de 2025
- Funciones asociadas al control, organización y supervisión del servicio de limpieza pública.
2. Operario de Recojo de Residuos Sólidos – CAS N.º 018
- Vacantes: 5
- Requisito: No indispensable
- Sueldo: S/ 2.100
- Lugar: Lince
- Fecha límite: 2 de diciembre de 2025
- Dirigido a personas con disposición para trabajo físico y horarios rotativos.
3. Sereno Motorizado – CAS N.º 019
- Vacantes: 2
- Requisito: Secundaria completa
- Sueldo: S/ 2.000
- Lugar: Lince
- Fecha límite: 3 de diciembre de 2025
- Involucra patrullaje preventivo y apoyo en acciones de seguridad ciudadana.
4. Sereno Conductor – CAS N.º 019
- Vacantes: 2
- Requisito: Secundaria completa
- Sueldo: S/ 2.000
- Lugar: Lince
- Fecha límite: 3 de diciembre de 2025
- Requiere capacidad para conducir unidades municipales en rutas de patrullaje.
5. Sereno a pie – CAS N.º 019
- Vacantes: 7
- Requisito: Secundaria completa
- Sueldo: S/ 1.700
- Lugar: Lince
- Fecha límite: 3 de diciembre de 2025
- Se enfoca en vigilancia, rondas peatonales y orientación al vecino.
6. Operador de Cámara de Videovigilancia (CCTV) – CAS N.º 019
- Vacantes: 10
- Requisito: Secundaria completa
- Sueldo: S/ 1.700
- Lugar: Lince
- Fecha límite: 3 de diciembre de 2025
- Incluye monitoreo de cámaras de seguridad y reporte de incidencias.
Requisitos generales y documentación necesaria
La municipalidad solicita a los postulantes considerar tres puntos esenciales antes de iniciar el proceso:
- Cumplir estrictamente con el perfil específico del puesto elegido.
- Revisar las bases individuales de cada vacante, donde se detallan anexos, declaraciones juradas, formatos y cronogramas internos.
- Presentar la documentación completa en las fechas y horarios señalados.Cualquier archivo faltante o incorrecto puede dejar sin efecto la postulación.
¿Cómo postular a la convocatoria de Lince?
El proceso sigue el formato habitual de las convocatorias CAS municipales y está dividido en etapas:
1. Revisión de bases
Cada puesto cuenta con un enlace o archivo donde se describen:
- Perfil del cargo
- Requisitos obligatorios
- Experiencia mínima
- Funciones específicas
- Formatos de declaración jurada
- Cronograma de evaluación
Es fundamental descargar las bases desde la plataforma oficial para evitar errores.
2. Presentación de documentos
El postulante debe preparar lo siguiente:
- Ficha de postulación o anexo solicitado
- Copia de DNI
- Certificados de estudios (si aplica)
- Documentación que acredite experiencia
- Declaraciones juradas requeridas
La entrega suele realizarse de forma presencial o virtual, según se indique en cada base.
3. Evaluación curricular
La municipalidad calificará:
- Estudios
- Experiencia
- Capacitación
- Cumplimiento de requisitos mínimos
Solo quienes superen esta etapa pasan a la entrevista.
4. Entrevista personal
En esta fase se evalúan:
- Conocimiento del puesto
- Competencias
- Disponibilidad
- Actitud para el trabajo operativo o de seguridad
El resultado final se publica según el cronograma del CAS específico.