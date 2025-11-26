Municipalidad de Lince lanza convocatoria laboral para personas sin estudios, con sueldos de hasta S/ 3.000: conoce cómo postular

La postulación para quienes culminaron la educación secundaria estará disponible hasta el 4 de septiembre de 2025. Foto: Municipalidad de Lince

La Municipalidad de Lince abrió una nueva convocatoria CAS para diciembre de 2025 con un total de 27 plazas dirigidas principalmente a personas con secundaria completa y también a postulantes sin estudios obligatorios, según el perfil del puesto. Esta oferta laboral incluye cargos operativos, administrativos de campo y personal de serenazgo, con remuneraciones que van desde S/ 1.700 hasta S/ 3.000.

A diferencia de otros procesos municipales, esta convocatoria advierte un detalle clave: cada puesto tiene una fecha distinta de cierre, por lo que los postulantes deben revisar con atención los plazos y requisitos específicos para evitar quedar fuera del proceso. La municipalidad también recomienda verificar previamente los anexos, formatos y documentos obligatorios antes de enviar la inscripción.

A continuación, te presentamos un resumen completo y bien explicado de todas las vacantes disponibles, los sueldos, requisitos y las fechas límite para postular.

¿Qué vacantes ofrece la Municipalidad de Lince?

Distritos en Estado de Emergencia no reforzaron vehículos para patrullajes de serenos|Andina

La convocatoria reúne 27 puestos distribuidos en distintas áreas operativas del distrito, la mayoría orientada a labores de seguridad ciudadana, limpieza y vigilancia.

1. Supervisor de Limpieza Pública – CAS N.º 018

Vacantes: 1

Requisito: Secundaria completa

Sueldo: S/ 3.000

Lugar: Lince

Fecha límite de postulación: 2 de diciembre de 2025

Funciones asociadas al control, organización y supervisión del servicio de limpieza pública.

2. Operario de Recojo de Residuos Sólidos – CAS N.º 018

Vacantes: 5

Requisito: No indispensable

Sueldo: S/ 2.100

Lugar: Lince

Fecha límite: 2 de diciembre de 2025

Dirigido a personas con disposición para trabajo físico y horarios rotativos.

3. Sereno Motorizado – CAS N.º 019

Vacantes: 2

Requisito: Secundaria completa

Sueldo: S/ 2.000

Lugar: Lince

Fecha límite: 3 de diciembre de 2025

Involucra patrullaje preventivo y apoyo en acciones de seguridad ciudadana.

4. Sereno Conductor – CAS N.º 019

Vacantes: 2

Requisito: Secundaria completa

Sueldo: S/ 2.000

Lugar: Lince

Fecha límite: 3 de diciembre de 2025

Requiere capacidad para conducir unidades municipales en rutas de patrullaje.

5. Sereno a pie – CAS N.º 019

Vacantes: 7

Requisito: Secundaria completa

Sueldo: S/ 1.700

Lugar: Lince

Fecha límite: 3 de diciembre de 2025

Se enfoca en vigilancia, rondas peatonales y orientación al vecino.

6. Operador de Cámara de Videovigilancia (CCTV) – CAS N.º 019

Vacantes: 10

Requisito: Secundaria completa

Sueldo: S/ 1.700

Lugar: Lince

Fecha límite: 3 de diciembre de 2025

Incluye monitoreo de cámaras de seguridad y reporte de incidencias.

Requisitos generales y documentación necesaria

La municipalidad solicita a los postulantes considerar tres puntos esenciales antes de iniciar el proceso:

Cumplir estrictamente con el perfil específico del puesto elegido. Revisar las bases individuales de cada vacante, donde se detallan anexos, declaraciones juradas, formatos y cronogramas internos. Presentar la documentación completa en las fechas y horarios señalados.Cualquier archivo faltante o incorrecto puede dejar sin efecto la postulación.

¿Cómo postular a la convocatoria de Lince?

Crear un currículum vitae (CV) bien estructurado es crucial para sobresalir en el dinámico y competitivo mercado de trabajo en Perú. Foto: iProfesional

El proceso sigue el formato habitual de las convocatorias CAS municipales y está dividido en etapas:

1. Revisión de bases

Cada puesto cuenta con un enlace o archivo donde se describen:

Perfil del cargo

Requisitos obligatorios

Experiencia mínima

Funciones específicas

Formatos de declaración jurada

Cronograma de evaluación

Es fundamental descargar las bases desde la plataforma oficial para evitar errores.

2. Presentación de documentos

El postulante debe preparar lo siguiente:

Ficha de postulación o anexo solicitado

Copia de DNI

Certificados de estudios (si aplica)

Documentación que acredite experiencia

Declaraciones juradas requeridas

La entrega suele realizarse de forma presencial o virtual, según se indique en cada base.

3. Evaluación curricular

La municipalidad calificará:

Estudios

Experiencia

Capacitación

Cumplimiento de requisitos mínimos

Solo quienes superen esta etapa pasan a la entrevista.

4. Entrevista personal

En esta fase se evalúan:

Conocimiento del puesto

Competencias

Disponibilidad

Actitud para el trabajo operativo o de seguridad

El resultado final se publica según el cronograma del CAS específico.