Perú

Municipalidad de Lince lanza convocatoria laboral para personas sin estudios, con sueldos de hasta S/ 3.000: conoce cómo postular

Esta oferta de trabajo incluye cargos operativos, administrativos de campo y personal de serenazgo, y también tiene puestos para postulantes con secundaria completa

Guardar
La postulación para quienes culminaron
La postulación para quienes culminaron la educación secundaria estará disponible hasta el 4 de septiembre de 2025. Foto: Municipalidad de Lince

La Municipalidad de Lince abrió una nueva convocatoria CAS para diciembre de 2025 con un total de 27 plazas dirigidas principalmente a personas con secundaria completa y también a postulantes sin estudios obligatorios, según el perfil del puesto. Esta oferta laboral incluye cargos operativos, administrativos de campo y personal de serenazgo, con remuneraciones que van desde S/ 1.700 hasta S/ 3.000.

A diferencia de otros procesos municipales, esta convocatoria advierte un detalle clave: cada puesto tiene una fecha distinta de cierre, por lo que los postulantes deben revisar con atención los plazos y requisitos específicos para evitar quedar fuera del proceso. La municipalidad también recomienda verificar previamente los anexos, formatos y documentos obligatorios antes de enviar la inscripción.

A continuación, te presentamos un resumen completo y bien explicado de todas las vacantes disponibles, los sueldos, requisitos y las fechas límite para postular.

¿Qué vacantes ofrece la Municipalidad de Lince?

Distritos en Estado de Emergencia
Distritos en Estado de Emergencia no reforzaron vehículos para patrullajes de serenos|Andina

La convocatoria reúne 27 puestos distribuidos en distintas áreas operativas del distrito, la mayoría orientada a labores de seguridad ciudadana, limpieza y vigilancia.

1. Supervisor de Limpieza Pública – CAS N.º 018

  • Vacantes: 1
  • Requisito: Secundaria completa
  • Sueldo: S/ 3.000
  • Lugar: Lince
  • Fecha límite de postulación: 2 de diciembre de 2025
  • Funciones asociadas al control, organización y supervisión del servicio de limpieza pública.

2. Operario de Recojo de Residuos Sólidos – CAS N.º 018

  • Vacantes: 5
  • Requisito: No indispensable
  • Sueldo: S/ 2.100
  • Lugar: Lince
  • Fecha límite: 2 de diciembre de 2025
  • Dirigido a personas con disposición para trabajo físico y horarios rotativos.

3. Sereno Motorizado – CAS N.º 019

  • Vacantes: 2
  • Requisito: Secundaria completa
  • Sueldo: S/ 2.000
  • Lugar: Lince
  • Fecha límite: 3 de diciembre de 2025
  • Involucra patrullaje preventivo y apoyo en acciones de seguridad ciudadana.

4. Sereno Conductor – CAS N.º 019

  • Vacantes: 2
  • Requisito: Secundaria completa
  • Sueldo: S/ 2.000
  • Lugar: Lince
  • Fecha límite: 3 de diciembre de 2025
  • Requiere capacidad para conducir unidades municipales en rutas de patrullaje.

5. Sereno a pie – CAS N.º 019

  • Vacantes: 7
  • Requisito: Secundaria completa
  • Sueldo: S/ 1.700
  • Lugar: Lince
  • Fecha límite: 3 de diciembre de 2025
  • Se enfoca en vigilancia, rondas peatonales y orientación al vecino.

6. Operador de Cámara de Videovigilancia (CCTV) – CAS N.º 019

  • Vacantes: 10
  • Requisito: Secundaria completa
  • Sueldo: S/ 1.700
  • Lugar: Lince
  • Fecha límite: 3 de diciembre de 2025
  • Incluye monitoreo de cámaras de seguridad y reporte de incidencias.

Requisitos generales y documentación necesaria

La municipalidad solicita a los postulantes considerar tres puntos esenciales antes de iniciar el proceso:

  1. Cumplir estrictamente con el perfil específico del puesto elegido.
  2. Revisar las bases individuales de cada vacante, donde se detallan anexos, declaraciones juradas, formatos y cronogramas internos.
  3. Presentar la documentación completa en las fechas y horarios señalados.Cualquier archivo faltante o incorrecto puede dejar sin efecto la postulación.

¿Cómo postular a la convocatoria de Lince?

Crear un currículum vitae (CV)
Crear un currículum vitae (CV) bien estructurado es crucial para sobresalir en el dinámico y competitivo mercado de trabajo en Perú. Foto: iProfesional

El proceso sigue el formato habitual de las convocatorias CAS municipales y está dividido en etapas:

1. Revisión de bases

Cada puesto cuenta con un enlace o archivo donde se describen:

  • Perfil del cargo
  • Requisitos obligatorios
  • Experiencia mínima
  • Funciones específicas
  • Formatos de declaración jurada
  • Cronograma de evaluación

Es fundamental descargar las bases desde la plataforma oficial para evitar errores.

2. Presentación de documentos

El postulante debe preparar lo siguiente:

  • Ficha de postulación o anexo solicitado
  • Copia de DNI
  • Certificados de estudios (si aplica)
  • Documentación que acredite experiencia
  • Declaraciones juradas requeridas

La entrega suele realizarse de forma presencial o virtual, según se indique en cada base.

3. Evaluación curricular

La municipalidad calificará:

  • Estudios
  • Experiencia
  • Capacitación
  • Cumplimiento de requisitos mínimos

Solo quienes superen esta etapa pasan a la entrevista.

4. Entrevista personal

En esta fase se evalúan:

  • Conocimiento del puesto
  • Competencias
  • Disponibilidad
  • Actitud para el trabajo operativo o de seguridad

El resultado final se publica según el cronograma del CAS específico.

Temas Relacionados

LinceMunicipalidad de LinceConvocatoria de trabajoConvocatoria laboralTrabajoEmpleo en Perúperu-economia

Más Noticias

Dominicana fue elegida “la mejor cocinera joven de Chile”: su premio es un viaje a Perú para trabajar en el mejor restaurante del mundo

Yomaraily Valdéz, estudiante de 17 años nacida en República Dominicana, ganó el Desafío Ñam entre más de 450 postulantes. Ahora viajará a Lima para pasar un mes en Maido, la cocina nikkei premiada como la número uno del 2025

Dominicana fue elegida “la mejor

Los Chankas perfilan plantel: cerraron la renovación de once futbolistas para encarar la Liga 1 2026

El club símbolo de Andahuaylas ha dado inicio a la operación retención. Un importante contingente, liderado por Franco Torres, seguirá en la estructura deportiva para el año venidero

Los Chankas perfilan plantel: cerraron

Maria Luis Doig se consagró campeona bolivariana y, emocionada, trazó su próximo objetivo: “Vamos por Los Ángeles 2028”

La esgrimista peruana se impuso en la final y se sacó la espina del segundo lugar en Valledupar 2022. “Tenía un gran compromiso y lo cumplí”, apreció a pie de pista en la Videna

Maria Luis Doig se consagró

Presupuesto del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior para 2026 es de S/ 755 millones y así impulsará la inversión turística en Perú

El Mincetur presentó ante el Congreso un presupuesto orientado a fortalecer las exportaciones, acelerar inversiones turísticas e impulsar programas clave para consolidar la competitividad del Perú en los mercados internacionales

Presupuesto del Ministerio de Turismo

¿Dólar se disparó a S/4,45? Google mostró valor incorrecto del tipo de cambio y alarmó a peruanos

No, el precio del dólar no ha subido en Perú. Como ha pasado en veces anteriores, Google ha ‘indexado’ un valor incorrecto

¿Dólar se disparó a S/4,45?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo inhabilitado por 10

Pedro Castillo inhabilitado por 10 años: Comisión Permanente aprueba por mayoría informe contra el vacado expresidente

Presentan habeas corpus preventivo para impedir ingreso de fuerzas del orden a la embajada de México para arrestar a Betssy Chávez

“Quienes ven una condena contra Martín Vizcarra, no han leído el expediente”: Abogado acusa a la Fiscalía de blindar a colaboradores y adelanta acciones legales

¿Dina Boluarte puede volver a la Presidencia? Estos son los escenarios de la demanda de amparo contra su vacancia

Jueces acusan a la JNJ de usar la ley para intimidar a magistrado que ordenó la reposición de Delia Espinoza

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug se emociona en

Melissa Klug se emociona en la graduación de su hija Melissa Lobatón: “Mi corazón estalla de orgullo”

Jefferson Farfán desmiente rivalidad con Mario Irivarren y explica su recordada llamada: “Fue un malentendido”

Magaly Medina aconseja a Silvia Cornejo tras ampay de Jean Paul Gabuteau: “Analía Jiménez parece ser el amor de su vida”

Silvia Cornejo toma drástica decisión tras ampay de Jean Paul Gabuteau con Analía Jiménez

Rodrigo González ‘Peluchín’ minimiza a Gerardo Pe en polémica por bots: “No debería hablar, no tiene conocimiento”

DEPORTES

Los Chankas perfilan plantel: cerraron

Los Chankas perfilan plantel: cerraron la renovación de once futbolistas para encarar la Liga 1 2026

Maria Luis Doig se consagró campeona bolivariana y, emocionada, trazó su próximo objetivo: “Vamos por Los Ángeles 2028”

Aixa Vigil confesó su hinchaje por Universitario y justificó su discreción en Alianza Lima: “Fui respetuosa con el tema”

Vamos Peerless estalla contra la FPV por cambios irregulares y deuda acumulada: “Hace 5 años no recibimos ni un centavo”

Los tres futbolistas de Alianza Lima que quedan descartados para la Liga 1 2026 al no entrar en los planes de Néstor Gorosito