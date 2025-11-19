Perú

Luigui Carbajal responde tras ser ‘ampayado’ en un hotel en Lince: “Fui a grabar un pódcast, mi esposa sabe”

El cantante enfrenta un nuevo escándalo luego de ser captado en un hotel de Lima. Él insiste en que fue por trabajo, pero la explicación genera más dudas que certezas

Luigui Carbajal rompe silencio tras ser grabado en hotel sin su esposa: "Mi mujer está al tanto".

La más reciente polémica en el mundo del espectáculo nacional tiene como protagonista al cantante Luigui Carbajal, luego de que fuera ‘ampayado’ ingresando solo a un conocido hotel en Lince, situación que rápidamente despertó rumores de una posible infidelidad.

Las imágenes fueron difundidas por el programa ‘Magaly TV: La Firme’ este 18 de noviembre, lo que motivó que el cantante saliera a aclarar públicamente por qué estuvo en ese lugar sin la compañía de su esposa, Diana García.

El registro obtenido por un reportero del programa muestra al artista caminando hacia la recepción del hotel y solicitando su documento de identidad antes de dirigirse hacia la cochera. En el reportaje, se escucha al ‘urraco’ narrar la escena: “Justo sale mi causa Luigui a pedir su documento de identidad en recepción, para salir a la cochera a recoger su cañita. Él habla por teléfono y regresa a trepar a su carro, con dirección a su jato”. Estas imágenes, difundidas el martes 18 de noviembre, generaron dudas y comentarios, especialmente porque Luigui ingresó solo al establecimiento.

Luigui Carbajal afirma que su esposa sabía que entró a un hotel en Lince

Al ser consultado por un reportero del programa, el cantante se mostró inicialmente tranquilo. Aseguró que no tenía nada que ocultar y que su matrimonio estaba en paz. “Estoy muy tranquilo, muy bien. Mientras yo esté tranquilo y en mi casa estemos bien, el resto no hay problema”, dijo ante las cámaras. Incluso, cuando se le preguntó si había tenido acercamientos con otras mujeres, respondió con una sonrisa que intentó restarle tensión al tema: “Me hubiese encantado antes de casarme”.

Pero el semblante del músico cambió cuando el reportero le informó directamente que existían imágenes suyas entrando a un hotel. Fue en ese momento cuando la entrevista tomó un giro y él intentó explicar lo sucedido. Tras una breve duda, respondió con firmeza: “Fui a grabar un pódcast de un amigo”.

El reportero, sorprendido, repreguntó: “¿Un pódcast en un hotel?”, a lo que Luigui intentó ampliar la explicación: “No, un amigo que tiene un pódcast en el norte y me citó a ese lugar para poder hacer una grabación”. Añadió también que ingresó solo y que no estuvo acompañado en ningún momento: “No, entré solo”.

Sin embargo, la versión del cantante empezó a tambalear cuando un miembro del equipo de Magaly ingresó al propio hotel para preguntar si el establecimiento ofrecía algún tipo de servicio de alquiler de espacios para grabaciones. La respuesta en recepción fue clara: no brindan ese tipo de servicio. Este detalle añadió aún más controversia al caso, pues dejaba en duda la versión del artista.

A pesar de ello, Luigui insistió en que su esposa estaba al tanto de todo. “Sí, yo grabé ese día ahí. Ella sabe que estuve grabando”, afirmó. Cuando se le consultó si ese pódcast ya estaba publicado, respondió: “Seguramente sí”, aunque tampoco pudo precisar cuándo fue la fecha exacta de la grabación. “Voy a varios pódcast, no sé cuándo ha sido la grabación”, añadió, sin ofrecer mayores detalles.

Lo que más llamó la atención fue la falta de precisión en sus respuestas, sobre todo considerando que el ingreso al hotel ocurrió el 18 de septiembre, fecha que el reportero recalcó para intentar obtener claridad. Pero Luigui mantuvo su postura, insistiendo en que no tenía nada que ocultar y que su esposa conocía cada paso que daba.

Por ahora, ni Luigui Carbajal ni su esposa han emitido un comunicado oficial, pero el artista se mantiene firme en su postura de que todo se trató de una actividad laboral y que su pareja está completamente informada.

