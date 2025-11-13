Sereno fue emboscado por delincuentes en Independencia: uno de ellos lo atacó con un ladrillo en plena intervención

Delincuente atacó con un ladrillo a un sereno de Independencia. Fuente: Buenos Días Perú de Panamericana Televisión

Un sereno de la Municipalidad de Independencia sufrió una agresión a pedradas por un grupo de pandilleros en la prolongación Las Gladiolas, la noche del miércoles 12 de noviembre. El hecho ocurrió cuando el agente acudió tras recibir una alerta vecinal sobre una pelea entre jóvenes en plena vía pública. Cámaras de seguridad captaron el momento en que los atacantes arrojaron pedazos de concreto repetidas veces contra él.

Según imágenes difundidas por Exitosa Noticias y Panamericana Televisión, el sereno llegó al lugar en su motocicleta lineal, pero antes de intervenir, fue sorprendido: un joven lanzó un bloque de concreto al rostro del agente. Aunque el casco amortiguó el impacto inicial, otro agresor lo golpeó desde atrás, causando que el trabajador municipal perdiera el equilibrio y cayera al suelo cuando intentaba protegerse.

Los vecinos de la zona afirman que este nivel de violencia es consecuencia directa de la falta de alumbrado público, situación que mantiene a la zona completamente a oscuras desde hace varias semanas y ha generado temor en las familias del sector. Las residentes indicaron que los pandilleros se reúnen casi a diario en la esquina, aprovechando esa situación.

Un sereno fue atacado durante una intervención en Independencia, lo que generó la rápida reacción de los vecinos que acudieron en su ayuda. Foto: Composición Infobae Perú

Sereno fue atacado por delincuentes en Independencia y tuvo que ser auxiliado por vecinos

En las grabaciones mostradas por los medios, se puede ver a un grupo de jóvenes huyendo por las escaleras que llevan a la parte alta de Cruz de Mayo. En ese instante, el sereno intenta estacionar su motocicleta para intervenir; sin embargo, uno de los presuntos barristas le arroja un pedazo de concreto directo al rostro. Pese a que el casco amortigua el golpe, un segundo atacante lo impacta por la espalda con el mismo material, haciéndolo tambalear dos veces. Al verse rodeado, el sereno abandona su motocicleta y corre para buscar refugio, mientras los agresores escapan por las escaleras hacia el cerro.

Un grupo reducido de vecinos salió en defensa del agente, logrando dispersar a los agresores. Una mujer relató a Panamericana Televisión que tuvo que actuar de inmediato para evitar heridas graves al sereno: “Tuvimos que meternos para defenderlo porque eran bastantes piedras que ya le habían metido al señor. Tuve que meterme arriesgando mi vida. El muchacho tuvo que correrse y dejar la moto, y encima querían seguir pegándole”, declaró.

Otra vecina confirmó que el sereno terminó con golpes en la cabeza y en la espalda y que fue trasladado para observación médica. Los residentes señalaron que ataques como este se repiten, especialmente entre las 23:00 y las 2:00. De acuerdo con testimonios recogidos por Buenos Días Perú, los jóvenes —identificados como presuntos barristas— aprovechan la oscuridad y la presencia de montículos de piedras dejados en la vía pública, desde donde atacan tanto a vecinos como a transeúntes.

La fotografía muestra el momento en que el atacante toma un ladrillo del suelo y lo arroja de forma directa hacia el sereno. Foto: Composición Infobae Perú

Calles a oscuras generan preocupación en Independencia por ola de inseguridad

Las vecinas coincidieron en que la zona lleva más de tres meses sin alumbrado público, situación que ha incrementado la presencia de pandilleros y mantenido un ambiente de inseguridad permanente. Una residente explicó que, a pesar de haber reportado el problema varias veces, aún no reciben solución: “Es lamentable cómo Plus no viene a restablecer. Si nosotros debemos, cortan de inmediato, pero cuando pedimos que arreglen, no vienen. Aprovechan esta oscuridad para delinquir. Si no es por los vecinos, lo matan al sereno”, manifestó.

Otra mujer declaró que muchas familias evitan salir por esa calle durante la noche y prefieren coordinar traslados en grupo o pedir que un familiar las acompañe desde el paradero. “Estamos prácticamente inseguros, con miedo de salir de nuestras casas. No se puede ver ni nuestras manos cuando pasamos por acá. Ya queremos la reposición inmediata de la luz”, expresó al noticiero.

Los residentes también señalaron que han colocado focos improvisados para iluminar parte de la calle, aunque esa tarea corresponde al servicio de alumbrado público. Añadieron que los pandilleros utilizan las escaleras que conducen a Cruz de Mayo como ruta de escape, lo que dificulta la intervención tanto del Serenazgo como de la Policía.

Las vecinas insistieron en que la falta de iluminación expone diariamente a escolares, trabajadores y adultos mayores que utilizan este pasaje como vía principal. Además, solicitaron una mayor presencia policial y la pronta reparación del alumbrado para reducir los riesgos y evitar futuras agresiones en el sector.