Minsa realiza con éxito las primeras cirugías robóticas de endometriosis en el Hospital Dos de Mayo

Un grupo de especialistas consiguió operar a pacientes con endometriosis severa mediante tecnología robótica, permitiendo intervenciones menos invasivas y mejor recuperación para mujeres con cuadros complejos

El avance de la tecnología médica marcó un hito en el sector público del Perú, luego de que el Ministerio de Salud informara la realización de las primeras cirugías robóticas de endometriosis profunda en el Hospital Nacional Dos de Mayo. Esta intervención representa un nuevo estándar para miles de mujeres en edad reproductiva que enfrentan una de las patologías ginecológicas más complejas y dolorosas.

Cirugías robóticas en el tratamiento de la endometriosis profunda

La paciente más reciente que accedió a este procedimiento es una mujer de 38 años, quien convivió con dolor pélvico crónico desde su juventud. Este cuadro, agravado después de dos cesáreas previas, derivó en hospitalizaciones recurrentes durante sus ciclos menstruales. Los estudios médicos arrojaron la presencia de un nódulo de endometriosis profunda en áreas próximas al recto y los uréteres, zona de alto riesgo quirúrgico si se emplean técnicas convencionales.

La operación, guiada por el sistema robótico, se extendió durante una hora y media e incluyó la realización de una histerectomía con resección de múltiples focos de endometriosis en el tabique rectovaginal y el peritoneo. El sangrado fue mínimo y la paciente recibió el alta al día siguiente, lo que evidencia el impacto favorable de la tecnología en la recuperación y el pronóstico.

Liderazgo del Dos de Mayo y formación médica internacional

Este logro se alcanzó gracias al trabajo de especialistas peruanos, acompañados por el doctor Thiers Soares, presidente de la Sociedad Brasileña de Cirugía Mínimamente Invasiva y Robótica (SOBRACIL). Su experiencia permitió fortalecer las habilidades del equipo quirúrgico local y elevar la seguridad de la intervención.

El cirujano ginecológico robótico del hospital, Edwin Llajaruna, explicó la importancia de este avance: “Gracias al sistema robótico podemos tener una visión tridimensional y de alta precisión que antes no era posible. En la endometriosis profunda cada milímetro cuenta. Preservar los plexos nerviosos garantiza que la paciente mantenga su función urinaria y mejore su calidad de vida”, sostuvo el especialista.

Descripción y desafíos de la endometriosis profunda

La endometriosis profunda se define por la inclusión de tejido endometrial fuera del útero, comprometiendo órganos como el intestino, la vejiga o el diafragma. Más allá del dolor, genera sangrado menstrual severo y afecta la vida cotidiana de quienes la padecen. “Si no se trata a tiempo, la paciente vive con dolor constante y episodios recurrentes de emergencia. La cirugía robótica ofrece una alternativa real de bienestar, precisión y recuperación funcional, especialmente para las mujeres del sistema público de salud”, explicó Llajaruna.

Impacto y proyección del programa robótico

El Hospital Nacional Dos de Mayo reafirma su posición como pionero en la cirugía robótica ginecológica del sector público. Hasta la fecha, la institución registra más de 313 intervenciones asistidas por robot en especialidades como urología, ginecología, pediatría, cirugía general, tórax, cabeza y cuello. La iniciativa ha beneficiado principalmente a afiliadas al Seguro Integral de Salud (SIS), ampliando el acceso a innovaciones médicas avanzadas en el país.

La consolidación de esta tecnología coloca a las instituciones públicas peruanas en la vanguardia regional, brindando nuevas opciones terapéuticas para enfermedades de alta complejidad y promoviendo la capacitación continua de sus equipos profesionales.

