Perú

¿Mes del Orgullo no iría más en Perú?: Comisión del Congreso aprueba que junio sea el “Mes de la Vida y la Familia”

La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso ha aprobado la iniciativa de Milagros Jáuregui de Aguayo. El mes coincide con la conmemoración del Mes del Orgullo LGBTIQ+

Guardar
Comisión de Mujer y Familia aprueba declarar junio como el “Mes de la Vida y la Familia”. | Video: Congreso de la República

El mes de junio pasaría a tener dos conmemoraciones si avanza la propuesta legislativa presentada por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo.

La Comisión de Mujer y Familia debatió y aprobó el predictamen del Proyecto de Ley 13156/2025-CR, que plantea instaurar cada junio el “Mes de la Vida y la Familia”, una iniciativa que coincide directamente con el Mes del Orgullo LGBTIQ+, celebrado internacionalmente desde 1969.

Durante la sesión del 24 de noviembre, Jáuregui defendió la propuesta señalando que no se trata de “una simple fecha en el calendario”, sino de una afirmación de lo que considera valores fundamentales de la sociedad. La legisladora sostuvo que el país atraviesa una “estructura demográfica en envejecimiento acelerado” y un “debilitamiento progresivo de la institución familiar”, argumentos que, afirmó, justifican un espacio oficial para promover estas ideas.

Milagros Jáuregui es la autora
Milagros Jáuregui es la autora del proyecto de ley que apunta a declarar el mes de junio como el mes de la vida y la familia. (Congreso)

Proyecto busca “fortalecer la familia natural”

Durante la sesión del 24 de noviembre, Milagros Jáuregui presentó el predictamen como una respuesta a lo que describió como un escenario de envejecimiento poblacional y transformación de la estructura familiar.

La congresista definió el “Mes de la Vida y la Familia” como un espacio anual para “reflexionar, educar y sensibilizar” sobre la dignidad de las personas y el rol de la familia como “institución natural y fundamental de la sociedad”. Sostuvo que “proteger la vida es un mandato constitucional y moral”, y que la propuesta busca reafirmar que en el país “se valora a las familias, a los niños por nacer, a las madres gestantes, a los adultos mayores y a cada persona en cada etapa de su existencia”.

El texto del proyecto incorpora la idea de “fortalecer a la familia natural” y concibe junio como una oportunidad para “revalorar los principios fundamentales de la sociedad peruana” mediante actividades culturales, educativas y comunitarias.

Según el documento, estas acciones estarían orientadas a promover políticas públicas de “estabilidad y fortalecimiento familiar”, con la participación de instituciones educativas, organizaciones civiles, iglesias y entidades públicas y privadas. También menciona de forma expresa a asociaciones pro vida que “serían visibilizadas” a través de esta conmemoración.

Coincidencia con el mes del Orgullo

- crédito
- crédito

Aunque el predictamen no hace referencia a otras conmemoraciones, la declaración de junio como “Mes de la Vida y la Familia” se superpone con el Mes del Orgullo LGBTIQ+, reconocido internacionalmente desde los hechos ocurridos en el bar Stonewall Inn, en Nueva York, en junio de 1969. A raíz de la represión policial y las protestas posteriores, un año después se organizaron las primeras marchas del Orgullo, dando origen a una tradición que hoy reúne a movimientos y colectivos LGBTIQ+ en distintas ciudades del mundo.

La coincidencia de fechas se inscribe en un contexto legislativo en el que el Congreso ya ha aprobado reformas que eliminan conceptos vinculados al enfoque de género en políticas públicas y han sido respaldadas por sectores religiosos.

Las discusiones sobre la igualdad, diversidad, educación sexual y políticas de familia han generado tensiones. Organizaciones civiles enfocadas en la defensa de los derechos de la mujer y LGBTIQ+ han calificado estos proyectos políticos como una respuesta a “una imposición ideológica”.

Temas Relacionados

Mes del orgulloComisión de la MujerMilagros JáureguiCongreso de la Repúblicaperu-noticias

Más Noticias

Machu Picchu podría suspender visitas por dos meses en 2026, advirtió el alcalde Ronald Vera, en medio de un proceso estancado

A pocos días de vencer el plan de contingencia, Sernanp alerta sobre deficiencias técnicas y la Municipalidad de Machupicchu responde ante un eventual cierre del santuario

Machu Picchu podría suspender visitas

Año Escolar 2026: Congreso evaluará ampliar la fecha límite para acreditar la edad mínima de matrícula en inicial y primaria

El dictamen permitiría el ingreso de niños y niñas que cumplan la edad reglamentaria hasta mayo y ya no hasta marzo, previa evaluación psicopedagógica

Año Escolar 2026: Congreso evaluará

Estos son los 5 principales síntomas del cáncer de páncreas

Dado que este tipo de cáncer es uno de los más agresivos y silenciosos, conocer sus señales de alerta puede marcar una gran diferencia para detectarlo a tiempo

Estos son los 5 principales

Hernán Barcos afronta semana decisiva en Alianza Lima: entre la anhelada renovación y el riesgo potencial de una salida

El histórico goleador argentino, de 41 años, ha expresado su deseo de mantenerse en La Victoria por un periodo más. La última palabra pasa por la valoración de la Gerencia Deportiva

Hernán Barcos afronta semana decisiva

Ibai Llanos llegó a Lima: probó pan con chicharrón y subió a cerro para conocer a streamer local

El streamer español llegó a Perú y vivió una jornada llena de gastronomía, escaleras infinitas y un encuentro emotivo con un creador peruano.

Ibai Llanos llegó a Lima:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra condenado a 14

Martín Vizcarra condenado a 14 años de prisión: así fue la lectura de sentencia por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Expresidente peruano Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por corrupción

Martín Vizcarra: ¿Cuánto deberá pagar de reparación civil tras la sentencia del Poder Judicial por coimas?

PJ dicta 14 años de prisión contra Martín Vizcarra: Así fueron sus últimos momentos en libertad antes de ser detenido

Hermano de Martín Vizcarra califica como “día negro” tras condena del expresidente a 14 años de prisión

ENTRETENIMIENTO

La reacción de Paolo Guerrero

La reacción de Paolo Guerrero cuando le preguntan si aceptaría invitación de Mario Irivarren para ir a su podcast

Stranger Things 5: ¿A qué hora se estrena la última temporada de la serie de Netflix en Perú?

David Almandoz, Pepe de ‘Al Fondo Hay Sitio’, afirma que el regreso de la serie fue forzoso: “Es una fórmula desgastada”

Sofía Franco acusa a Analía Jiménez de buscar ampay con esposo de Silvia Cornejo: “Ella llama al chismefono para que la ampayen”

Mónica Sánchez se conmueve al escuchar cantar al imitador de Diego Bertie: “Si cierro los ojos, podría ser Diego”

DEPORTES

Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula

Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula a Carlos Zambrano para evitar expulsiones e indisciplinas: “No es una multa”

Entradas de Alianza Lima vs Sporting Cristal: precios para ver partido en el Nacional por semifinales ida del ‘play-off’ de Liga 1 2025

Alianza Lima compite por el fichaje de Darwin Machís para el 2026: gigante de Colombia quiere al venezolano y le mandará oferta formal

Horacio Bastit confirmó llegada de nuevo refuerzo a Regatas Lima y explicó abrupto despido de ‘MC’ Daubendiek en la Liga Peruana de Vóley

Histórica terna arbitral peruana en la final del Mundial Sub 17: Bruno Peréz será el juez principal del duelo entre Portugal y Austria