Perú

Expresidente peruano Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por corrupción

Justicia de Perú halló responsable al exmandatario por el cobro de coimas de más de 684 mil dólares. Será recluido en las próximas horas en un penal

Former Peruvian President Martin Vizcarra
Former Peruvian President Martin Vizcarra waves as he arrives at court to hear the sentence in corruption cases tied to the Moquegua Hospital and Lomas de Ilo construction projects, in which he was accused of receiving bribes while serving as governor, in Lima, Peru, November 26, 2025. REUTERS/Gerardo Marin

El expresidente peruano Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio (sobornos) y en las próximas horas será recluido en un penal.

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, la corte donde se ventilan casos emblemáticos en Perú, determinó que el exmandatario peruano sí pidió y cobró 2,3 millones de soles (más de 684 mil dólares) cuando era gobernador regional del departamento de Moquegua.

Vizcarra, según la sentencia, requirió un millón de soles a la empresa Obrainsa y 1,3 millones de soles a ICCGSA para no frustrar la adjudicación de las millonarias obras públicas denominadas Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. El monto requerido corresponde al 2% del presupuesto de cada obra.

“Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo”, manifestó el expresidente peruano en X (antes Twitter) tras conocer el fallo.

Noticia en desarrollo...

