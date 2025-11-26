Perú

Martín Vizcarra se convierte en el cuarto expresidente en prisión, ¿en qué penal afrontará los 14 años de cárcel?

El exmandatario fue hallado culpable de los hechos imputados por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Guardar
Exmandatario fue hallado culpable de los hechos imputados. | Canal N

Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por corrupción. Con esta sentencia, dispuesta por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional del Poder Judicial, Vizcarra se suma a la lista de expresidentes peruanos que han pasado por centros penitenciarios, junto a Pedro CastilloAlejandro Toledo y Ollanta Humala. La sanción establece su ingreso a una cárcel de alta seguridad, bajo un entorno estrictamente custodiado.

La acusación se centra en hechos previos a su presidencia, cuando se desempeñó como gobernador regional de Moquegua (2011-2014). El tribunal determinó que la prueba fiscal reunida “acredita con grado de certeza la responsabilidad penal de Vizcarra” y le asignó 6 años de cárcel por los hechos vinculados al proyecto Lomas de Ilo y 8 años por el convenio para la edificación del Hospital de Moquegua, sumando 14 años en total.

A esto se sumó el pago de una reparación civil superior a 4,6 millones de soles. El proceso judicial contó con la participación del Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía, encabezado por el fiscal Germán Juárez Atoche, quien argumentó que Vizcarra recibió coimas por un total de S/ 2,3 millones de los consorcios Obrainsa e ICCGSA a cambio de influir en las licitaciones de obras de gran envergadura.

Former Peruvian President Martin Vizcarra
Former Peruvian President Martin Vizcarra arrives at court to hear the sentence in corruption cases tied to the Moquegua Hospital and Lomas de Ilo construction projects, in which he was accused of receiving bribes while serving as governor, in Lima, Peru, November 26, 2025. REUTERS/Gerardo Marin

¿A qué penal irá Martín Vizcarra?

El caso de Martín Vizcarra genera expectativa dado que, previamente, cuando recibió prisión preventiva, fue trasladado entre distintas cárceles del área metropolitana de Lima. Inicialmente, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso que cumpliera arresto en el penal de Barbadillo, conocido por alojar a expresidentes como Pedro CastilloOllanta Humala y Alejandro Toledo. Poco después, se autorizó su traslado al penal de Ancón II, clasificado para internos comunes, aunque allí permaneció internado en el área médica y no en los pabellones generales.

La situación cambió cuando el entonces ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, anunció que, debido a la “condición de exjefe del Estado” de Vizcarra, correspondía reconsiderar su centro de reclusión. El ministro señaló: “El INPE está disponiendo de manera inmediata el traslado del expresidente Martín Vizcarra a Barbadillo, en cumplimiento de la nueva resolución que regula el régimen penitenciario para exfuncionarios y extitulares del Poder Ejecutivo”.

A lo largo de los traslados, Vizcarra denunció públicamente lo que calificó como tratos arbitrarios y señaló que los cambios en su lugar de reclusión respondían a decisiones políticas del Ejecutivo. “Simplemente como un objeto me agarran, me suben a un carro y me traen nuevamente a un nuevo penal”, declaró durante una audiencia.

Dado el escenario previo, todo apunta a que Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo. Este centro penitenciario, situado en Ate, cuenta con medidas de seguridad reforzada y ambientes separados destinados exclusivamente a exmandatarios y altos funcionarios del Estado.

La permanencia del expresidente en Barbadillo lo colocaría bajo el mismo régimen de custodia que otros exgobernantes alcanzados por procesos penales, garantizando protocolos diferenciados frente a la población carcelaria común.

Temas Relacionados

Martín VizcarraINPEperu-politica

Más Noticias

Alianza Lima compite por el fichaje de Darwin Machís para el 2026: gigante de Colombia quiere al venezolano y le mandará oferta formal

El cuadro ‘blanquiazul’ quiere sumar al exseleccionado de Venezuela, quien a la par viene conversando con un club colombiano. Todo se definirá en los próximos días

Alianza Lima compite por el

Sofía Franco acusa a Analía Jiménez de buscar ampay con esposo de Silvia Cornejo: “Ella llama al chismefono para que la ampayen”

La conductora lanza fuerte acusación contra la expareja de Jean Paul Gabuteau, asegurando que ella planea su aparición para provocar a la exmodelo

Sofía Franco acusa a Analía

Así reaccionó Martín Vizcarra al conocer su condena de 14 años de cárcel por el caso Lomas de Ilo

El expresidente escuchó la condena que lo envía 14 años a prisión por aceptar sobornos mientras gobernaba Moquegua, permaneciendo serio antes de enviar un mensaje de rechazo a través de sus redes sociales

Así reaccionó Martín Vizcarra al

Expresidente peruano Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por corrupción

Justicia de Perú halló responsable al exmandatario por el cobro de coimas de más de 684 mil dólares. Será recluido en las próximas horas en un penal

Expresidente peruano Martín Vizcarra es

Pensión proporcional de S/300 y S/400 no cuenta con gratificación: ¿Por qué?

La ONP reveló que más 60 mil peruanos ya accedieron a una pensión proporcional, teniendo menos de 20 años de aportes. Pero estos tienen beneficios diferentes a los que cumplieron los que los superan en aportes

Pensión proporcional de S/300 y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Así reaccionó Martín Vizcarra al

Así reaccionó Martín Vizcarra al conocer su condena de 14 años de cárcel por el caso Lomas de Ilo

Expresidente peruano Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por corrupción

Martín Vizcarra rechaza condena de 14 años de prisión: “No es justicia, es venganza”

¿A cuántos años puede ser condenado el expresidente Martín Vizcarra por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua?

Juzgado concluye que Martín Vizcarra sí pidió sobornos por la obra Lomas de Ilo

ENTRETENIMIENTO

Mónica Sánchez se conmueve al

Mónica Sánchez se conmueve al escuchar cantar al imitador de Diego Bertie: “Si cierro los ojos, podría ser Diego”

El paseo gastronómico de Dua Lipa en Perú: desde Maido hasta Astrid y Gastón

Dua Lipa destaca la gastronomía peruana en su concierto en Lima: “Sabores increíbles”

Dua Lipa y Mauricio Mesones cantan ‘Cariñito’ en vivo y fans celebran eufóricos en el Estadio San Marcos

Mauricio Mesones cuenta cómo gestó su presentación con Dua Lipa desde Chile: “Hasta preparé mi inglés y me dijo que hablaba español”

DEPORTES

Alianza Lima compite por el

Alianza Lima compite por el fichaje de Darwin Machís para el 2026: gigante de Colombia quiere al venezolano y le mandará oferta formal

Entradas para el Alianza Lima vs Universitario en Matute: precio y venta para la final ida por la Liga Femenina 2025

Resultados de cuartos de final de la Liga Nacional de Vóley Masculino 2025: así van los partidos de la fase decisiva

Dónde ver Real Madrid vs Olympiacos HOY en Perú: canal tv online del partido por jornada 5 de la Champions League 2026/26

Darlevis Mosquera reconoció la influencia de ‘Barbie’ Frangella para elevar su juego en Regatas Lima: “Su trabajo se refleja en mí”