Perú

Renata Flores sorprende con cover de Dua Lipa en quechua: “Espero que puedas escuchar el idioma de nuestros ancestros”

La cantante peruana causó sensación en redes sociales al compartir un video del recuerdo en el que le rinde homenaje a la artista internacional

Guardar
La cantante peruana causó sensación en redes sociales al compartir un video del recuerdo en el que le rinde homenaje a la artista internacional | Instagram

La fiebre por Dua Lipa se siente en cada rincón del país. La llegada de la artista británica a Perú ha desatado una ola de emociones entre los seguidores y también entre conocidos músicos locales. Uno de los momentos más comentados previos al concierto lo protagonizó Renata Flores, quien publicó un video que no tardó en viralizarse: la cantante interpreta el éxito “New Rules” traducido al quechua, el idioma de sus raíces.

La artista compartió el clip a través de sus redes sociales, contando que esa versión nació originalmente como una tarea escolar cuando ella aún cursaba el colegio. El video, que permaneció varios años guardado, fue rescatado justo a tiempo para la visita de Dua Lipa al país. La intención, según explicó, es que la estrella internacional escuche y conozca el quechua, la lengua ancestral que representa a millones de peruanos.

“Dua Lipa, este cover lo hice cuando todavía estaba en el colegio. El idioma que escuchas es el quechua, ahora que estás en Perú espero que puedas escuchar el idioma de nuestros ancestros. El quechua es uno de los idiomas oficiales del Perú. Amo tu música desde siempre. Tenía 16 años cuando grabé este cover de Dua Lipa”, escribió Renata Flores en la publicación.
Renata Flores sorprende con cover
Renata Flores sorprende con cover de Dua Lipa en quechua: “Espero que puedas escuchar el idioma de nuestros ancestros”

Las reacciones de sus seguidores fueron inmediatas. Muchos comenzaron a etiquetar a Dua Lipa con la esperanza de que el video llegue a los ojos de la cantante. La iniciativa ha movilizado a fanáticos y creadores de contenido, quienes han compartido el clip en distintas plataformas.

Dua Lipa se caracteriza por sorprender durante sus giras internacionales interpretando fragmentos de canciones populares o versiones en idiomas locales de cada país que visita. Ahora, la propuesta de Renata Flores aparece como un guiño para que la británica se acerque al quechua durante su show en Perú y se genere un momento único ante el público nacional.

Mientras tanto, cientos de mensajes siguen acumulándose en las publicaciones de Renata Flores y entre los seguidores de la británica. Todavía se desconoce el repertorio definitivo de Dua Lipa para la noche de su debut en la capital peruana. El entusiasmo crece entre quienes asistirán y entre los que, desde las redes, buscan hacer que la cultura local gane visibilidad frente a la multitud.

Renata Flores sorprende con cover
Renata Flores sorprende con cover de Dua Lipa en quechua: “Espero que puedas escuchar el idioma de nuestros ancestros”

Dua Lipa llegó a Lima para su concierto y compartió con su público

El show de Dua Lipa en Lima tendrá lugar esta noche en el Estadio San Marcos, donde la artista británica presentará su repertorio dentro de la gira mundial. El espectáculo ha generado una notable expectativa en la ciudad, y se espera la interpretación de los principales éxitos de su trayectoria junto con los temas de su más reciente álbum.

Horas antes de su concierto, Dua Lipa fue recibida por una multitud de seguidores que la esperaron en las afueras de su hotel en el distrito de Miraflores. La cantante salió a saludar a los fans, se tomó fotografías y firmó autógrafos, incluyendo una selfie grupal con los presentes. Su disposición para compartir con el público quedó registrada en imágenes que rápidamente se difundieron en redes sociales.

Dua Lipa se tomó fotos
Dua Lipa se tomó fotos con sus fans afuera de su hotel en Lima (@demisdead/TikTok)

La artista recorrió también el distrito de Barranco, donde volvió a encontrarse con admiradores, posando en varias fotos y extendiendo autógrafos. Estas escenas precedieron el recital y reforzaron el entusiasmo de quienes asisten esta noche al evento. Los registros del encuentro con los seguidores se volvieron tendencia entre los usuarios peruanos en distintas plataformas digitales.

Temas Relacionados

Renata FloresDua Lipaperu-entretenimiento

Más Noticias

Elecciones 2026: paso a paso para elegir tu local de votación antes del 14 de diciembre

Desde el domingo 23 de noviembre, se habilitó el link oficial para que los votantes realicen su solicitud. Es importante que cada uno seleccione su preferencia lo más antes posible

Elecciones 2026: paso a paso

Extorsionadores se equivocan y queman vehículo de maestro pastelero en Independencia

La víctima asegura que nunca recibió amenazas y que su vehículo no tiene relación con taxis colectivos

Extorsionadores se equivocan y queman

Dua Lipa en Lima: horarios, accesos, setlist y más para su concierto en San Marcos

La cantante albanobritánica ya está en suelo peruano y cuenta las horas para encontrarse con su público en nuestro país. Todos los detalles de su show

Dua Lipa en Lima: horarios,

Extorsión obliga a empresa Santa Catalina a detener una de sus rutas: flota opera con policías a bordo en SJL

La compañía redujo sus operaciones después de que un conductor recibiera una carta intimidatoria dentro de su unidad en San Juan de Lurigancho. La ruta C quedó fuera de servicio y varias unidades solo circulan con resguardo policial

Extorsión obliga a empresa Santa

Ernesto Álvarez culpa a gestión de Dina Boluarte por fondos fantasma en Beca 18: “El Gobierno anterior no había presupuestado”

Álvarez anunció vacío presupuestal del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) será cubierto por el gobierno de José Jerí

Ernesto Álvarez culpa a gestión
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ernesto Álvarez culpa a gestión

Ernesto Álvarez culpa a gestión de Dina Boluarte por fondos fantasma en Beca 18: “El Gobierno anterior no había presupuestado”

Carlos Bruce dejará la alcaldía de Surco para postular a la de Lima en las próximas elecciones municipales 2026

Congreso: PL propone que al menos 10% del PBI se invierta en Educación

Comisión de Ética sanciona a Susel Paredes por permitir uso de baño femenino a personas trans en el Congreso

Polémica por Beca 18: Directora de Pronabec presentó su renuncia tras revelarse falta de presupuesto

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa en Lima: horarios,

Dua Lipa en Lima: horarios, accesos, setlist y más para su concierto en San Marcos

Ricardo Arjona en Lima: fecha, lugar, precio de entradas y todo lo que debes saber sobre el concierto

Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau: Todas las veces que el empresario fue captado engañando a la exMiss Perú con Analía Jiménez

Nuevo ampay al esposo de Silvia Cornejo: Jean Paul Gabuteau es grabado otra vez con su expareja

Esposo de Silvia Cornejo intenta frenar ampay con su ex y ofrece trato fuera de cámaras: “Apaga la cámara y hablamos”

DEPORTES

Reimond Manco reveló los motivos

Reimond Manco reveló los motivos por los que Alianza Lima no quiere renovarle a Hernán Barcos: “Su relación con el grupo está desgastada”

Alianza Lima busca revertir sanción contra Carlos Zambrano para que juegue el Alianza Lima vs Sporting Cristal pese a tarjeta roja

Pedro García apuntó factor que provocó la expulsión de Carlos Zambrano en Alianza Lima vs UTC: “Le sacaron la roja viéndole la placa”

Alianza Lima vs Atlético Atenea: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Bassco Soyer en Infobae Perú: Gil Vicente como inicio en Europa, la idolatría por Paolo Guerrero y el respeto a Hernán Barcos en Alianza Lima