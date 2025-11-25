Renata Flores sorprende con cover de Dua Lipa en quechua: “Espero que puedas escuchar el idioma de nuestros ancestros”

La cantante peruana causó sensación en redes sociales al compartir un video del recuerdo en el que le rinde homenaje a la artista internacional | Instagram

La fiebre por Dua Lipa se siente en cada rincón del país. La llegada de la artista británica a Perú ha desatado una ola de emociones entre los seguidores y también entre conocidos músicos locales. Uno de los momentos más comentados previos al concierto lo protagonizó Renata Flores, quien publicó un video que no tardó en viralizarse: la cantante interpreta el éxito “New Rules” traducido al quechua, el idioma de sus raíces.

La artista compartió el clip a través de sus redes sociales, contando que esa versión nació originalmente como una tarea escolar cuando ella aún cursaba el colegio. El video, que permaneció varios años guardado, fue rescatado justo a tiempo para la visita de Dua Lipa al país. La intención, según explicó, es que la estrella internacional escuche y conozca el quechua, la lengua ancestral que representa a millones de peruanos.

“Dua Lipa, este cover lo hice cuando todavía estaba en el colegio. El idioma que escuchas es el quechua, ahora que estás en Perú espero que puedas escuchar el idioma de nuestros ancestros. El quechua es uno de los idiomas oficiales del Perú. Amo tu música desde siempre. Tenía 16 años cuando grabé este cover de Dua Lipa”, escribió Renata Flores en la publicación.

Las reacciones de sus seguidores fueron inmediatas. Muchos comenzaron a etiquetar a Dua Lipa con la esperanza de que el video llegue a los ojos de la cantante. La iniciativa ha movilizado a fanáticos y creadores de contenido, quienes han compartido el clip en distintas plataformas.

Dua Lipa se caracteriza por sorprender durante sus giras internacionales interpretando fragmentos de canciones populares o versiones en idiomas locales de cada país que visita. Ahora, la propuesta de Renata Flores aparece como un guiño para que la británica se acerque al quechua durante su show en Perú y se genere un momento único ante el público nacional.

Mientras tanto, cientos de mensajes siguen acumulándose en las publicaciones de Renata Flores y entre los seguidores de la británica. Todavía se desconoce el repertorio definitivo de Dua Lipa para la noche de su debut en la capital peruana. El entusiasmo crece entre quienes asistirán y entre los que, desde las redes, buscan hacer que la cultura local gane visibilidad frente a la multitud.

Dua Lipa llegó a Lima para su concierto y compartió con su público

El show de Dua Lipa en Lima tendrá lugar esta noche en el Estadio San Marcos, donde la artista británica presentará su repertorio dentro de la gira mundial. El espectáculo ha generado una notable expectativa en la ciudad, y se espera la interpretación de los principales éxitos de su trayectoria junto con los temas de su más reciente álbum.

Horas antes de su concierto, Dua Lipa fue recibida por una multitud de seguidores que la esperaron en las afueras de su hotel en el distrito de Miraflores. La cantante salió a saludar a los fans, se tomó fotografías y firmó autógrafos, incluyendo una selfie grupal con los presentes. Su disposición para compartir con el público quedó registrada en imágenes que rápidamente se difundieron en redes sociales.

La artista recorrió también el distrito de Barranco, donde volvió a encontrarse con admiradores, posando en varias fotos y extendiendo autógrafos. Estas escenas precedieron el recital y reforzaron el entusiasmo de quienes asisten esta noche al evento. Los registros del encuentro con los seguidores se volvieron tendencia entre los usuarios peruanos en distintas plataformas digitales.