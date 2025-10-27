Perú

Uno de los nuevos ‘Tigres del Asia’ acaba de abrir sus puertas a la palta Hass peruana: 110 millones de personas la probarán por primera vez

Histórico acuerdo fija procedimientos y requisitos sanitarios clave para garantizar la trazabilidad e inocuidad del producto, fortaleciendo la posición de la palta Hass de Perú en el comercio internacional

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
Palta Hass peruana. Filipinas no
Palta Hass peruana. Filipinas no es uno de los "Cuatro Tigres Asiáticos" originales (Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán), pero se le considera uno de los "tigres" o "dragones" asiáticos en una categoría de desarrollo más reciente.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) anunció la suscripción del Plan de Trabajo Operativo que permitirá exportar palta Hass peruana al mercado de Filipinas, tras una negociación que involucró a autoridades fitosanitarias de ambos países.

De acuerdo con información proporcionada por el MIDAGRI, la medida representa una oportunidad concreta para fortalecer la economía de los pequeños productores y dinamizar la agricultura familiar en regiones como Ayacucho, Lima provincias, Huancavelica, Apurímac y Áncash.

Filipinas abre sus puertas a la palta Hass de Perú

Filipinas, con más de 110 millones de habitantes, se convierte en el destino internacional número 69 para el denominado “oro verde” peruano. El Plan de Trabajo, acordado entre el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) de Perú y el Bureau of Plant Industry (BPI) del Departamento de Agricultura filipino, establece los procedimientos y requisitos para asegurar la trazabilidad y sanidad del producto a lo largo de toda la cadena exportadora.

“Este nuevo logro reafirma la confianza internacional en el sistema fitosanitario del Perú y abre oportunidades para nuestros productores de palta Hass, quienes mantienen altos estándares de sanidad reconocidos en los principales mercados del mundo”, expresó Vladimir Cuno Salcedo, titular del ministerio.

MIDAGRI: palta Hass peruana sigue consolidando su presencia global

El proceso incluyó la evaluación detallada de protocolos sanitarios y el establecimiento de un monitoreo permanente sobre posibles plagas cuarentenarias, como las moscas de la fruta y Stenoma catenifer. Cada etapa será verificada por el SENASA, que proporcionará a las autoridades filipinas listas de lugares de producción y plantas empacadoras autorizadas para garantizar la inocuidad de los embarques.

Durante la reunión bilateral realizada en la ciudad de Manila, también se discutieron los avances en el análisis de riesgo para el ingreso de uva de mesa y cítricos procedentes de Perú. El expediente para la uva de mesa presenta un progreso técnico avanzado, según señalaron los equipos de ambos países. La máxima funcionaria de SENASA, Vilma Gutarra, comentó que la apertura al mercado filipino es “un paso importante en la estrategia de apertura de nuevos mercados para la agroexportación peruana”.

“Este acceso representa una oportunidad para los pequeños y medianos productores, quienes cada vez se integran más a las cadenas de exportación gracias al acompañamiento técnico de SENASA y al trabajo articulado con el sector privado”, precisó Gutarra.

Agroexportaciones peruanas para el mundo: nuevos mercados se abren paso

La palta peruana sigue consolidándose como uno de los principales productos de exportación agraria del país. Hasta octubre de 2025, las exportaciones ascendieron a 763.000 toneladas, lo que equivale a un incremento del 35% respecto al mismo periodo del año anterior. El SENASA continúa ejecutando gestiones para ampliar el acceso de la palta a otros mercados, incluyendo Taiwán, Nueva Zelanda, Australia y Vietnam.

El MIDAGRI, en su último balance, reportó que estas gestiones forman parte de una iniciativa nacional orientada a la diversificación y expansión de las agroexportaciones, con otros productos peruanos en carpeta para ingresar a nuevos destinos. Países como China, Argentina, Ecuador, Indonesia y República Dominicana están en diferentes etapas de evaluación para recibir productos frescos como granada, banana, arándano, carne de aves y carne de porcino peruanos.

En el estudio de impacto, la cartera agropecuaria estatal consignó que el ingreso a nuevos mercados genera empleo, incrementa los ingresos de los pequeños agricultores y aporta divisas a la economía nacional. El respaldo técnico del SENASA y la cooperación entre los sectores público y privado son elementos que sostienen el posicionamiento global de los productos agrícolas nacionales, dentro de los que la palta Hass ocupa un lugar destacado.

Temas Relacionados

paltapalta hassFilipinasMIDAGRIMinisterio de Desarrollo Agrario y RiegoexportacionesagriculturaagroexportacionSENASAperu-economia

Más Noticias

‘Chato Luis’, el sicario más buscado de San Juan de Lurigancho: usa a menores de edad para atacar a choferes y negocios en el distrito

La policía lo identifica como el líder de una red dedicada a las extorsiones y cobro de cupos en San Juan de Lurigancho. Su brazo armado, un ciudadano extranjero conocido como El Chamo, fue capturado con explosivos y cartas de amenaza

‘Chato Luis’, el sicario más

Qué se celebra el 27 de octubre en el Perú: una fecha que entrelaza arte, identidad y diplomacia

La jornada resalta la relevancia de los registros audiovisuales en la construcción de la historia nacional y la promoción de la diversidad cultural

Qué se celebra el 27

Día Internacional del Corrector de Textos: un homenaje a los guardianes del lenguaje y la precisión en la comunicación

Profesionales dedicados a la corrección de textos son reconocidos por su aporte fundamental en la claridad y exactitud de la información que circula en medios y empresas

Día Internacional del Corrector de

Kygo en Lima: fecha, lugar y entradas para el concierto del DJ noruego

El DJ noruego incluirá la capital peruana en su nueva gira internacional, donde presentará su más reciente álbum acompañado por un repertorio de éxitos

Kygo en Lima: fecha, lugar

Álvaro Paz de la Barra anuncia demanda por US$30 millones contra Magaly Medina por “daños a su familia y difamación

El exalcalde sorprendió al anunciar una millonaria demanda contra la popular conductora, alegando daños a su familia y difamación, lo que ha generado un intenso debate en el mundo del entretenimiento peruano

Álvaro Paz de la Barra
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez sostuvo que

Juan José Santiváñez sostuvo que vacancia de la expresidenta Dina Boluarte “nos dejó a todos un sinsabor”

Perú Primero inscribe a Martín Vizcarra como precandidato a la vicepresidencia pese a tres inhabilitaciones

Congresista Lucinda Vásquez usó a sus trabajadores a realizarle pedicura y cocinarle en horas de trabajo

Cardenal Carlos Castillo defiende a la ‘GeneraciónZ’: “Se les ha acusado de terroristas cuando no lo son”

Las visitas de un admirador de Nayib Bukele al presidente Jerí en el Congreso y Palacio de Gobierno

ENTRETENIMIENTO

Kygo en Lima: fecha, lugar

Kygo en Lima: fecha, lugar y entradas para el concierto del DJ noruego

Álvaro Paz de la Barra anuncia demanda por US$30 millones contra Magaly Medina por “daños a su familia y difamación

Hugo García y su supuesto coqueteo con Cara, ex de Beéle y rival de Isabella Ladera: “Vengo de una familia decente”

El Valor de la Verdad: Nadeska Widausky reveló duros episodios de su vida y romances con futbolistas y se llevó 25 mil soles

Karla Bacigalupo viajó a Tailandia rumbo al Miss Universo 2025: “Vamos por la segunda corona universal”

DEPORTES

DT de Circolo denunció condiciones

DT de Circolo denunció condiciones precarias en el inicio de la Liga Peruana de Vóley: “No había agua en el vestuario”

José Jerí felicitó a Universitario por el tricampeonato en Liga 1: presidente protagonizó amena videollamada con el plantel

“Sigan llorando, les ganamos hasta en las canicas”: la euforia de Universitario en los camerinos tras lograr el tricampeonato

“Quisiera quedarme toda la vida”: El deseo de Álex Valera que apunta a extender su vínculo con Universitario de Deportes

Cusco FC clasifica a la Copa Libertadores 2026 después de seis años de ausencia: “Aseguramos nuestro regreso a la gloria eterna”