Perú

Para qué sirve colocar un frasco de romero y arroz dentro de la casa

El romero es una planta aromática con un aroma fresco y el arroz es un excelente desecante que puede captar la humedad ambiental

La mezcla de romero y
La mezcla de romero y arroz ayuda a reducir la sensación de humedad en rincones cerrados y neutraliza olores indeseables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar el ambiente de nuestro hogar va más allá de la limpieza física: el aroma de una casa no solo refleja higiene, sino que también impacta en la salud emocional de sus habitantes. En el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) ha enfatizado que la salud mental es un derecho fundamental y promueve la educación emocional desde el hogar.

Asimismo, el Seguro Social de Salud (EsSalud) impulsa hábitos saludables para prevenir el estrés y favorecer el bienestar mental. Un truco casero sencillo y natural para mejorar el olor de la casa es tener un frasco con romero y arroz, que combina aroma con funcionalidad.

Coloca el frasco de romero y arroz en lugares estratégicos del hogar como los estantes del baño (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Perfuma de forma natural y sin químicos: el romero es una planta aromática con un aroma fresco y levemente herbáceo que ayuda a ambientar espacios sin necesidad de aerosoles o fragancias artificiales. Al combinarse con arroz, el olor se libera de forma suave y prolongada, manteniendo el hogar con una fragancia natural y reconfortante.
  • Absorbe la humedad y los malos olores: el arroz es un excelente desecante que puede captar la humedad ambiental, mientras que el romero aporta sus aceites esenciales. Esta mezcla ayuda a reducir la sensación de humedad en rincones cerrados y neutraliza olores indeseables, como los de zapatos, armarios o baños.
  • Aporta un aroma agradable que brinda bienestar: inhalar el aroma del romero puede tener un efecto relajante. La aromaterapia sugiere que su fragancia favorece la concentración, el estado de alerta y también la calma. Gracias a esto, el frasco no solo perfuma el espacio, sino que también crea una atmósfera más acogedora y emocionalmente reconfortante.

Cómo usar el frasco con romero y arroz en casa

  1. Materiales: consigue un frasco de vidrio o plástico con tapa perforable (o con tapa normal a la que puedas hacerle pequeños agujeros), arroz crudo (blanco o integral) y hojas de romero secas (puedes secarlas en casa o comprarlas).
  2. Preparación: llena el frasco hasta la mitad con arroz seco. Añade las hojas de romero secas (aproximadamente un puñado por cada taza de arroz). Mezcla suavemente para que el romero se distribuya de forma uniforme entre los granos. Si quieres reforzar el aroma, puedes añadir unas gotas de aceite esencial de romero.
  3. Uso: coloca el frasco en lugares estratégicos del hogar: dentro de armarios, en los estantes del baño, al lado de zapatos o en rincones cerrados. Cada cierto tiempo (una vez a la semana o cuando notes que el aroma baja), remueve el contenido o agita un poco para reactivar su fragancia. También puedes cambiar el arroz o renovar las hojas de romero cada mes para mantener el efecto.

Beneficios de mantener un aroma agradable en casa

La aromaterapia sugiere que la
La aromaterapia sugiere que la fragancia del romero favorece la concentración, el estado de alerta y también la calma (Semana)

Mantener un aroma fresco y natural en el hogar no es solo una cuestión estética, sino también de salud emocional. Un ambiente olfativo agradable puede reducir el estrés, mejorar el ánimo y fomentar la sensación de bienestar. Esto es especialmente valioso en un país como Perú, donde el Minsa y EsSalud han señalado la importancia creciente de la salud mental dentro del hogar. Además, un aroma limpio y natural transmite la sensación de orden y cuidado, lo que refuerza la idea de un hogar acogedor y protegido. Por último, el uso de ingredientes caseros como el romero y el arroz es una alternativa ecológica y económica frente a ambientadores industriales, lo que promueve un ambiente más saludable y sostenible para toda la familia.

Otros usos del romero para aromatizar la casa

El romero es una hierba versátil que no solo se utiliza en la cocina, sino también como un excelente aromatizante natural para el hogar. Además de colocarlo en frascos con arroz, se puede hervir un puñado de ramas frescas para crear un vapor aromático que perfuma toda la casa. También puede mezclarse con vinagre blanco para preparar un limpiador casero con fragancia herbal. Otra opción es secar las ramas y colocarlas en saquitos de tela para armarios y cajones. Incluso puede añadirse al agua del difusor para obtener un aroma fresco, estimulante y purificador.

