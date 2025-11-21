Canela y vinagre blanco: para qué sirve esta mezcla y cómo usarla en casa

La canela, además de aportar un aroma cálido y agradable, contiene compuestos con actividad antioxidante que potencian la sensación de limpieza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canela y el vinagre blanco son dos ingredientes muy comunes en las cocinas peruanas. Según recomendaciones del Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), muchos hogares los utilizan no solo en la preparación de alimentos, sino también como parte de prácticas de limpieza casera, especialmente el vinagre por su capacidad desinfectante.

La canela, por su parte, es ampliamente usada como condimento y aromatizante natural en bebidas y postres típicos. Sin embargo, cuando ambos se combinan, pueden convertirse en una herramienta práctica y económica para el mantenimiento del hogar. Esta mezcla puede limpiar y desinfectar superficies, perfumar ambientes y, además, ayudar a repeler ciertos insectos.

Para qué sirve la mezcla de canela y vinagre blanco

Aunque suene sorprendente, la combinación de canela y vinagre blanco ha sido utilizada en muchos hogares como alternativa natural a los limpiadores comerciales. Cada ingrediente aporta propiedades específicas:

Para limpiar y desinfectar superficies: el vinagre es conocido por sus propiedades antimicrobianas. Su acidez ayuda a eliminar residuos, grasa ligera y bacterias de superficies como mesas, encimeras, pisos cerámicos y vidrios. La canela, además de aportar un aroma cálido y agradable, contiene compuestos con actividad antioxidante que potencian la sensación de limpieza. Juntas, estas propiedades hacen de la mezcla un limpiador casero eficaz para áreas de uso frecuente.

Para perfumar el hogar: la canela es uno de los aromas más reconocidos y usados para crear ambientes acogedores. Al mezclarse con vinagre, su fragancia se suaviza y penetra mejor en superficies y espacios pequeños. Muchas personas la utilizan para refrescar ambientes como cocinas, salas, dormitorios o baños, especialmente porque el vinagre neutraliza olores fuertes mientras la canela deja una estela aromática agradable.

Para repeler insectos: el aroma intenso de la canela actúa como repelente natural frente a mosquitos, hormigas y algunos tipos de polillas. El vinagre, por su parte, ahuyenta moscas, hormigas y ciertos insectos domésticos. Usar ambos ingredientes juntos puede ser útil para reducir la presencia de insectos en zonas de entrada, ventanas, rincones húmedos y superficies donde aparecen hormigas.

Cómo preparar la mezcla de canela y vinagre blanco

La preparación es sencilla y no requiere ingredientes costosos. Puedes elaborar una mezcla básica o una versión más concentrada según el uso que le quieras dar:

Ingredientes:

1 taza de vinagre blanco

1 taza de agua

2 a 3 ramas de canela (o 1 cucharada de canela en polvo)

1 frasco o botella con atomizador

Preparación:

Calienta ligeramente el agua (sin que hierva) y añade las ramas de canela para que liberen su aroma. Déjalo reposar unos minutos. Cuela la mezcla si usaste canela en rama o polvo. Mezcla esta infusión de canela con el vinagre blanco en un frasco o botella atomizadora. Agita bien antes de usar. Puedes dejar reposar la mezcla durante 24 horas para que la fragancia de la canela se intensifique.

Esta solución se conserva por varias semanas en un envase cerrado y alejada de la luz directa.

Cómo usar esta mezcla en casa

Limpieza y desinfección de superficies

Rocía la mezcla sobre mesas, encimeras, muebles de cocina, cerámicos o vidrios.

Deja actuar por 1 o 2 minutos y luego pasa un paño microfibra.

Evita usarla sobre mármol o superficies naturales muy porosas, ya que el vinagre podría dañarlas.

Perfumar ambientes

Utiliza la mezcla como spray ambiental.

Rocía cortinas, sofás (de tela no delicada), esquinas del ambiente y zonas donde se concentran olores fuertes.

Úsalo especialmente en cocina, baño o dormitorios para refrescar el aire de manera natural.

Repeler insectos

Rocía la mezcla en marcos de ventanas, entradas de puertas, bajo el lavadero o áreas donde suelen aparecer hormigas.

En el caso de mosquitos, puedes aplicarlo en rincones oscuros o cerca de plantas (sin mojar directamente la tierra).

También puedes colocar pequeños recipientes abiertos con la mezcla en zonas donde quieras reducir la presencia de insectos.

La mezcla de canela y vinagre blanco es una alternativa casera, económica y versátil. Si bien no reemplaza productos desinfectantes, sí ofrece una opción efectiva para la limpieza cotidiana, la aromatización natural del hogar y el control simple de insectos.