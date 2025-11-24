Perú

César Acuña visitó la casa de su hermano, Óscar Acuña, un día después de operativo que buscaba detenerlo por caso Qali Warma

Alianza Para el Progeso afirma que César Acuña realizó una visita “estrictamente familiar” a su cuñada y a su sobrina “debido a la situación difícil que atraviesan”

César Acuña fue captado en
César Acuña fue captado en la casa de Óscar Acuña. Foto: Latina

El precandidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, fue captado ingresando a la casa de su hermano, Óscar Acuña, un día después de que se realizará un operativo que buscaba detenerlo por el caso Qali Warma.

El menor de los Acuña es investigado por presuntamente pertenecer a una red delictiva vinculada a la manipulación de contratos de abastecimiento al programa del Estado que se dedicaba a distribuir alimentos a estudiantes en zonas más vulnerables del país.

Punto Final difundió un video donde se ve al fundador de APP salir de la vivienda el jueves 20 de noviembre. En las imágenes se puede observar cómo dos camionetas negras, registradas a nombre de César Acuña Peralta, estaban estacionadas en la cochera. A las 11:00 horas sale del lugar el exgobernador y aborda la camioneta Lexus. Ambas unidades dan la vuelta y se retiran del sitio. El programa de investigación reportó que uno de los conductores, al percatarse de la presencia de periodistas, les habría cerrado el paso.

Operativo ‘Los Friós del Hambre’

En horas de la madrugada del miércoles 19, se llevó a cabo el operativo ‘Los Fríos del Hambre’, que incluía allanamientos en Lima, Áncash y La Libertad. Como resultado, se allanó en simultáneo a 13 inmuebles, y se detuvo a otros tres investigados.

Uno de los locales intervenidos fue la sede del partido Alianza para el Progreso en Trujillo. Un testimonio de un colaborador de la Fiscalía indicó que entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre del 2023, Nilo Burga Malka, el fundador de Frigoinca, llevó a Segundo Pineda Stopilco, jefe de producción de la planta, a una reunión con Óscar Acuña Peralta en este establecimiento.

Durante el operativo, fueron detenidas tres de las cinco personas. Uno de ellos fue Aníbal Morillo, exgerente de salud de La Libertad, que tenía la responsabilidad de fiscalizar la planta de Frigoinca. Precisamente, días antes presentó su renuncia.

Óscar Acuña separado de Alianza
Óscar Acuña separado de Alianza para el Progreso.| APP

No detuvieron a Óscar Acuña

Tanto Óscar como Milton Helmer Broca Alcántara permanecen como ‘no habidos’ desde el despliegue del megaoperativo. Él es investigado por el Ministerio Público por presuntamente haber recibido dinero de Nilo Burga, fundador de la empresa Frigo Inca, exproveedora del programa social Qali Warma, a cambio de facilitarle contactos con funcionarios del gobierno regional de la Libertad, que en ese entonces lideraba su hermano. De esta manera, se habría buscado influir en la Gerencia Regional de Salud, encargada de fiscalizar la fábrica de conservas cárnicas Don Simón, de acuerdo con Punto Final.

La Fiscalía ha pedido “de manera muy urgente” a la Policía Nacional del Perú (PNP) intensificar la captura de Óscar Acuña. La solicitud la presentó el fiscal adjunto provincial Carlos Daniel Meza Fernández, dirigida al general Luis Alberto Lira Limo, jefe de la Dircocor.

Óscar Acuña, hermano de César
Óscar Acuña, hermano de César Acuña, en la mira de la Fiscalía por caso Qali Warma| Foto: Andina/César Acuña (Composición Infobae Perú

Respuesta de APP

El partido Alianza para el Progreso, en un comunicado en respuesta al reportaje, aseguró que César Acuña realizó una visita “estrictamente familiar” a su cuñada y a su sobrina “debido a la situación difícil que atraviesan".

“Dicho desplazamiento no guarda relación alguna con la situación fiscal de su hermano y no existe impedimento legal, ético ni procesal que cuestione una visita de carácter familiar y humanitario. Rechazamos que un acto privado y familiar sea presentado de manera sensacionalista para generar dudas sin fundamento. Exhortamos a los medios a actuar con responsabilidad y a respetar el principio básico de veracidad informativa”, se lee en el pronunciamiento.

