Perú

Fiscalía pide a la PNP de “manera muy urgente” capturar a Óscar Acuña por caso Qali Warma

Se intensifica la búsqueda nacional del hermano de César Acuña, quien es señalado como figura clave en una presunta red que habría favorecido contratos y operado a favor de la empresa Frigoinca en el programa de alimentación escolar

Guardar
Óscar Acuña separado de Alianza
Óscar Acuña separado de Alianza para el Progreso.| APP

El Ministerio Público remitió a la Policía Nacional del Perú (PNP) una solicitud “de manera muy urgente” para intensificar la captura de Óscar Acuña Peralta, hermano del excandidato presidencial César Acuña, en una nueva arista del caso Qali Warma.

La medida fue dispuesta por el fiscal adjunto provincial Carlos Daniel Meza Fernández y dirigida al general Luis Alberto Lira Limo, jefe de la Dircocor.

La decisión responde a la orden de detención emitida el 14 de noviembre de 2025 por el Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios.

Óscar Acuña es investigado junto a Milton Helmer Broca Alcántara por presunta pertenencia a una red delictiva vinculada a la manipulación de contratos de abastecimiento en el emblemático programa Qali Warma, dedicado a la distribución de alimentos para estudiantes en zonas vulnerables del país.

Ambos permanecen como “no habidos” desde el despliegue del megaoperativo ejecutado el 18 y 19 de noviembre en Áncash, La Libertad y Lima, con allanamientos simultáneos en trece inmuebles y la detención de otros tres investigados.

Las diligencias se produjeron tras la sospecha de que la red habría direccionado adjudicaciones y alterado procesos de fiscalización para beneficiar a la empresa Frigoinca, permitiéndole obtener contratos para proveer con productos cárnicos las canastas de Qali Warma.

El papel de Acuña habría sido el de facilitador de contactos entre directivos de la empresa y funcionarios públicos, como lo señalan testimonios recabados por la Fiscalía.

Hermano de César Acuña está
Hermano de César Acuña está no habido. | Fotocomposición Infobae

Qali Warma en crisis

Durante los operativos, la PNP intervino la casa de Óscar Acuña en Trujillo y su oficina en la sede de Alianza para el Progreso (APP), en la urbanización San Andrés.

Las autoridades incautaron documentación y bienes, aunque no lograron ubicarlo. El fiscal Reynaldo Abia Arrieta confirmó a la prensa que la situación de Acuña es de “no habido”, reiterando el carácter prioritario de la orden judicial.

El expediente detalla que el verdadero epicentro del caso se sitúa en la flexibilidad de controles sanitarios ejercida por la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad y la manipulación de reportes en Áncash.

Entre los arrestados figuran Aníbal Morillo Arqueros, exgerente regional de Salud, Jorge Luis Silva, funcionario de la región, y Luis Álvarez, exencargado territorial de Qali Warma.

El flujo de sobornos, presuntamente superior a S/ 77.000 entre septiembre y diciembre de 2023, habría servido para sortear observaciones y mantener el suministro de productos cárnicos distribuídos a escolares.

El nombre de Acuña ha cobrado notoriedad desde las denuncias por intoxicaciones masivas de menores en Puno, Moquegua y Lima registradas durante el primer semestre de 2024, donde al menos 156 alumnos resultaron afectados según informes oficiales.

A raíz de estos incidentes, Qali Warma fue sucedido por un nuevo programa, Wasi Mikuna, como parte de una estrategia estatal para depurar el sistema de distribución de alimentos escolares.

El proceso actual, que se remonta a hechos ocurridos entre 2021 y 2024, investiga un presunto sistema de sobornos ideado desde la directiva de Frigoinca.

La empresa, dirigida por el fallecido Nilo Burga Malca, habría coordinado la captación de funcionarios para eludir controles y consolidar contratos estatales.

Temas Relacionados

PNPFiscalíaCésar AcuñaÓscar Acuñaperu-noticias

Más Noticias

Feria del Libro Ricardo Palma: Esta es la agenda de actividades para el domingo 23 de noviembre

Los visitantes a la Feria del Libro Ricardo Palma podrán participar de presentaciones de libros, conversatorios, homenajes, talleres, recitales y actividades para niños

Feria del Libro Ricardo Palma:

Williams Riveros fue expulsado tras error en salida y falta desafortunada en Universitario vs Los Chankas por Liga 1 2025

El defensa paraguayo quiso salir jugando con mucha jerarquía, pero terminó resbalándose y se vio oblibado a frenar a José Manzaneda con un jalón para evitar el 3-0 en Andahuaylas

Williams Riveros fue expulsado tras

Horacio Calcaterra confesó las burlas que recibía su hija antes de su gol a Alianza Lima en la final del 2023: “Me saqué esa espina”

El centrocampista uruguayo evocó una jugada puntual que, a su criterio, merecía la expulsión de Carlos Zambrano. Ese hecho provocó que la hija del exvolante de Sporting Cristal se negara a ir a la escuela

Horacio Calcaterra confesó las burlas

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

San Martín y Regatas Lima protagonizarán el mejor compromiso de la jornada. Mientras que Universitario y Alianza Lima chocarán con rivales de cuidado

Resultados de la fecha 5

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El equipo de Facundo Morando se medirá con el cuadro ‘chalaco’ con la misión de defender el liderato e invicto en la competencia nacional. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

Alianza Lima vs Rebaza Acosta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Navidad en el Congreso: esto

Navidad en el Congreso: esto es lo que ha aumentado el costo de la ‘canasta navideña’ de los parlamentarios en los últimos 3 años

Ministro de Cultura se reunirá con autoridades y gremios para “salvar” Chan Chan: “El problema se origina hace mucho tiempo”

JNJ archiva la investigación contra el fiscal Uriel Terán por presuntamente favorecer a Enma Benavides

Los personajes de la política requeridos por la justicia de Perú: prófugos, no habidos y asilados en otros países

JNJ metió de contrabando el caso de Delia Espinoza en su demanda competencial contra el PJ

ENTRETENIMIENTO

Familia de Paco Bazán rechaza

Familia de Paco Bazán rechaza a su novia Susana Alvarado, según Daniela Cilloniz: “No la quieren para nada”

Leslie Shaw apoya a Pamela López y no descarta grabar un hit juntas: “Me encanta que disfrute de su vida”

Magaly responde con ironía a las acusaciones de bots lanzadas por ‘La Manada’: “La televisión comercial no tiene nada que ver”

Jessica Newton justifica los resultados de Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025 y envía fuerte mensaje a la organización

Shakira rompe récord en Perú: esto facturó por sus 4 conciertos en el Estadio Nacional

DEPORTES

Horacio Calcaterra confesó las burlas

Horacio Calcaterra confesó las burlas que recibía su hija antes de su gol a Alianza Lima en la final del 2023: “Me saqué esa espina”

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Universitario 1-3 Los Chankas: resumen de la inesperada caída ‘crema’ por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 19 del Torneo Clausura y Acumulado