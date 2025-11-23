Padre e hijo resultan heridos tras ataque a balazos de sicarios mientras viajaban en su vehículo en VMT

La víctima logró conducir hasta una zona segura junto a su hijo antes de ser auxiliado por Serenazgo y trasladado al hospital, mientras los atacantes escaparon en motocicleta. Fuente: Exitosa Noticias

Un ataque armado ocurrió esta tarde en el distrito limeño de Villa María del Triunfo (VMT), dejando herido a un hombre mientras se desplazaba en su vehículo acompañado de su hijo. El hecho se registró en la avenida Yahuar Huaca, en las inmediaciones de la estación Pumacahua del Metro de Lima. Testigos dieron aviso inmediato a las autoridades tras un ataque que, según versiones preliminares, fue ejecutado por presuntos sicarios.

La víctima, Omar Rodríguez Franco, logró conducir hasta una zona de resguardo a pesar de las heridas y solicitó ayuda. Minutos después, una unidad de Serenazgo de Villa María del Triunfo se encargó de trasladarlo al Hospital María Auxiliadora, donde recibió atención médica de emergencia. De acuerdo con los reportes, el hombre presentaba heridas de bala en la pierna y daños visibles en el vehículo.

Los agresores escaparon rápidamente utilizando una motocicleta. Personal de la Policía Nacional permanece en el lugar recopilando evidencias como parte de las diligencias investigativas, mientras los vecinos expresan temor ante la repetición de estos hechos violentos. Las autoridades informaron que este caso se suma a los más de 150 homicidios reportados en Lima bajo el estado de emergencia.

Este hecho ocurre durante el estado de emergencia que rige en Lima y Callao, prorrogado por 30 días por el gobierno de José Jerí. La medida implica el reforzamiento de la seguridad con la intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en los sectores más afectados de la ciudad.

Padre e hijo resultaron heridos tras un ataque a balazos mientras se desplazaban en su vehículo en Villa María del Triunfo. Foto: Composición Infobae Perú

Hombre y su hijo resultan heridos en ataque armado

Omar Rodríguez Franco se hallaba junto a su hijo cuando recibió los disparos. Testigos indicaron que el menor ocupaba el asiento del copiloto y mostraba signos de miedo ante la situación. A pesar de la gravedad de las heridas, Rodríguez Franco condujo hasta la estación Pumacahua y logró pedir auxilio.

El vehículo afectado, un automóvil gris de placa AZF131, presentaba varios impactos de bala en las ventanas y el parabrisas, según fuentes de medios locales. Los relatos coinciden en que los disparos se concentraron en la parte posterior del vehículo, lo que evitó que el menor resultara herido directamente.

El herido fue llevado de inmediato al Hospital María Auxiliadora, donde permanece bajo observación y con pronóstico reservado. El equipo médico informó que el paciente se encuentra estable, aunque requiere supervisión constante debido a la gravedad de sus lesiones.

Mientras tanto, el hijo de Rodríguez Franco no sufrió lesiones físicas de consideración, pero está bajo acompañamiento psicológico tras la experiencia vivida. La Policía Nacional examina imágenes de videovigilancia e investiga las circunstancias para dar con los responsables.

Sicarios atacan a balazos en plena vía pública en VMT

Fuentes policiales y testigos confirmaron que los atacantes emplearon una motocicleta y ejecutaron el ataque mientras la víctima circulaba por la avenida Yahuar Huaca. Se indicó que el agresor disparó desde la acera, impactando contra el vehículo en movimiento.

El vehículo de Omar Rodríguez Franco presenta múltiples impactos de bala tras el ataque ocurrido en la avenida Yahuar Huaca, en Villa María del Triunfo. Foto: RPP

La rápida huida de los sicarios ha dificultado su identificación. Las autoridades analizan grabaciones de cámaras de seguridad y solicitan a vecinos que aporten información. Este tipo de ataques en plena vía pública refleja una tendencia creciente de delitos violentos en Lima durante el estado de emergencia.

La elección de un punto transitado y la huida efectiva sugieren una preparación previa. Especialistas en seguridad advierten que estos hechos intensifican la sensación de inseguridad y evidencian urgencia en reforzar la vigilancia en áreas conflictivas de la ciudad.

Vecinos de Villa María del Triunfo exigen mayor seguridad

Los residentes del distrito expresaron su preocupación por la frecuencia de los ataques armados y demandaron mayor presencia policial. Varias personas coincidieron en que la cobertura de Serenazgo es limitada, reclamando una mejor coordinación con la Policía Nacional para garantizar protección.

“Siempre se le dice a las autoridades, pero los serenazgos vienen y van. Hoy hubo diez carros de serenazgo, pero seguimos inseguros”, manifestó un vecino a Exitosa Noticias. La comunidad teme que la delincuencia se intensifique durante el periodo de emergencia si no se incrementan las medidas de prevención.

El gobierno aseguró que la extensión del estado de emergencia tiene como objetivo fortalecer la reacción frente a la criminalidad. Sin embargo, los ataques continúan generando alarma e inquietud entre la población, reforzando la percepción de que se requieren acciones más contundentes y sostenidas en los distritos vulnerables.