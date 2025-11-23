Perú

Chorrillos abre inscripciones para concurso de coros navideños infantiles: ¿cómo participar en ‘Los Chorrillanitos’?

La municipalidad convoca a menores de seis a trece años a participar en un certamen musical que busca fortalecer la identidad local y promover el talento artístico durante la temporada de fiestas en el distrito

Explora los himnos que han trascendido fronteras y generaciones, desde clásicos icónicos hasta modernos éxitos que celebran la alegría y esperanza.(Andina)

La Municipalidad de Chorrillos presentó la convocatoria para el concurso de coros navideños “Los Chorrillanitos”, dirigido a niños y niñas entre seis y trece años de edad residentes en el distrito. La iniciativa tiene como objetivo impulsar las expresiones musicales y culturales, alentar el desarrollo artístico de los más pequeños en la temporada navideña y estrechar los vínculos comunitarios.

El certamen permitirá la representación de asociaciones, colegios, urbanizaciones o iglesias, con grupos de hasta diez integrantes. De acuerdo con la municipalidad, las canciones deberán interpretarse en estilo navideño tradicional y no podrán exceder los tres minutos para asegurar un formato ameno y familiar dirigido a todos los asistentes.

Los organizadores señalaron que el evento promueve tanto el talento vocal como la valoración de la identidad local y la cohesión social. “Este concurso de coros está dirigido a pequeños artistas que deseen demostrar su creatividad y amor por la música, representando con orgullo a nuestro distrito”, afirmó la municipalidad.

Quiénes pueden participar y cómo inscribirse en “Los Chorrillanitos”

Para ingresar a “Los Chorrillanitos”, es obligatorio residir en Chorrillos y tener entre seis y trece años. Los grupos pueden reunir hasta diez miembros y representar a asociaciones, colegios, urbanizaciones o iglesias del distrito. La inscripción no tiene costo y debe realizarse a través de un formulario en línea en el portal de la municipalidad (HAZ CLIC AQUÍ)

El registro estará abierto hasta el 24 de noviembre e implica consignar información como el nombre del grupo, datos completos de los integrantes, modalidad de presentación (con instrumentos, con pista o a capela), confirmación de asistencia y datos de contacto. La cantidad de vacantes es limitada, razón por la que la municipalidad ha pedido a los interesados completar su inscripción cuanto antes, asegurando así una organización ordenada y condiciones apropiadas para todos los participantes.

Presentación de villancicos en Los Chorrillanitos 2025

Cada agrupación deberá seleccionar una canción navideña, sea un villancico tradicional o una composición contemporánea, siempre respetando el límite de tres minutos por interpretación. Se valorarán tanto la calidad vocal como la capacidad de transmitir el espíritu navideño y la riqueza cultural del distrito.

Villancicos son las canciones ideales para unir a la familia en Nochebuena y Navidad

El certamen busca incentivar la creatividad y la colaboración en grupo, permitiendo que todos los niños vivan una experiencia artística significativa. Se evaluará la armonía, afinación, coordinación en conjunto y expresividad durante la presentación. Además, cada grupo actuará en el turno que la organización determine para garantizar el orden de las jornadas.

El concurso acepta interpretaciones acompañadas de instrumentos, con pista musical, o a capela según las posibilidades de cada coro, lo que asegura un entorno inclusivo y adaptado a los distintos recursos y talentos de los participantes.

“Inscríbete ahora y celebra la Navidad con nosotros a través del canto y la unión”, invitó la comuna a través de sus redes sociales.

Selección y premiación de los ganadores de Los Chorrillanitos 2025

La primera fase de selección se realizará el miércoles 26 de noviembre, cuando los grupos demostrarán su talento y la capacidad para reflejar la alegría navideña. El jurado calificará los aspectos técnicos y artísticos de las presentaciones, priorizando la calidad vocal y la expresión cultural de cada conjunto.

Artistas actuales reinventan la música navideña, manteniendo viva su magia en un mundo moderno. (Andina)

Los ganadores serán homenajeados en una ceremonia especial en la Municipalidad de Chorrillos. Los premios contemplan un juego de uniformes, un cajón peruano y una guitarra, ofreciendo recursos para futuras presentaciones y fomentando la continuidad en la formación musical.

La municipalidad destacó que “Los Chorrillanitos” constituye una oportunidad para que los niños celebren la Navidad a través de la música, compartiendo experiencias alegres y de aprendizaje. Se anima a las asociaciones, colegios, urbanizaciones e iglesias a registrarse, participando en una dinámica cultural que enriquece la vida comunitaria durante las fiestas.

