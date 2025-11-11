Perú

Nuevo alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, tuvo un proceso en Fiscalía luego de recibir dinero en reunión privada

De acuerdo con el nuevo burgomaestre, el video estaba manipulado. Indica, además, que el denunciante no presentó el archivo sin editar, tal como lo habría solicitado la Fiscalía

El nuevo alcalde de Chorrillos
Richard Cortez Melgarejo asumió como nuevo alcalde de Chorrillos, luego de la vacancia de Fernando Velasco. Como se recuerda, el nuevo burgomaestre fue captado, a inicios de año, recibiendo dinero de un personaje desconoce.

En esa grabación, que se proyectó durante una sesión ordinaria del Consejo Municipal, se le escucha discutiendo sobre un proceso de vacancia presentado por Carmen Cuadra y menciona su influencia en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El regidor de Alianza Para el Progreso (APP) también solicita un “apoyo económico” a cambio de una supuesta “línea de confianza a futuro”. El video muestra al interlocutor entregando a Cortez 5.000 soles en efectivo, señalando que es una “seña de buena voluntad” y comprometiéndose a entregar 35 mil soles adicionales en un plazo de 24 horas. “Toma, te estoy dando 5 (mil soles). Una seña de buena voluntad. A más tardar mañana te estoy dando 35 (mil soles)”, se escucha.

Consecuencias de la grabación

Ante la difusión del video, el Ministerio Público dispuso la citación de los miembros del concejo municipal, participantes de la última sesión y la recopilación de documentación y material audiovisual relacionado con el caso.

También provoco la suspensión inmediata de Richard Cortez de sus funciones como teniente alcalde. La mayoría del concejo municipal adoptó esa decisión bajo el argumento de que el funcionario habría vulnerado los principios éticos de la administración pública. Ante este escenario, el entonces teniente alcalde se defendió mientras el alcalde Fernando Velazco lo exhortó a presentar explicaciones ante la Fiscalía.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur inició una investigación preliminar contra los presuntos responsables vinculados a un caso de corrupción en la Municipalidad Distrital de Chorrillos.

La versión del alcalde

De acuerdo con el alcalde, el video “está completa y absolutamente manipulado y editado en todos los sentidos”. “Tal así que la Fiscalía ha solicitado al presunto denunciante el video original para que no haya cortes en ninguna de las conversaciones. Y, sin embargo, ya han transcurrido alrededor de casi ocho meses y el presunto denunciante, hasta la fecha, no ha presentado el video completo”, explicó. Según el burgomaestre, Lester Amílcar sería la persona que lo acusó, el mismo que le entregó los billetes.

Cortez indica que la reunión fue en el contexto de un proyecto político. “Yo, como teniente alcalde, recibo una serie de personas, amigos, familiares, que están interesadas en proyectos a futuro. Entonces, es natural que, dentro de estas circunstancias, justamente conversando con este señor. En un término de confianza, logramos llegar a ver si podíamos trabajar a futuro”, sostuvo.

“Ante una situación en la cual él exigió una reunión una tras otra y tras otra, porque he tenido conversaciones con él de diferente índole dentro del sector privado. Entonces, aquí el problema está en que se me ha hecho una especie de emboscada ante una situación como esta y, obviamente, han aprovechado eso en editar los videos en más de nueve partes”, añadió.

Una millonaria deuda

Richard Cortez asumió el cargo de alcalde de Chorrillos en una ceremonia realizada en la Iglesia Internacional la Roca, a la que asistieron ministros, congresistas, otros alcaldes distritales, regidores metropolitanos y representantes vecinales.

En su discurso, la nueva autoridad explicó que padecen de una “de las crisis más complicadas que han sucedido en los últimos 50 años”, debido a una deuda de 64 millones de soles, distribuido entre 14 millones de soles de pago a personal. Precisamente, pidió perdón a los trabajadores “por haberlos llevado a esta situación de cuatro meses sin pagarle sobre todo agradecerles que a pesar de las circunstancias se han mantenido firmes trabajando y es mi compromiso”.

“Es el compromiso de nuestro equipo poder llegar al 80 o 90 % antes del 23 de diciembre y sé que así se logrará porque optimizaremos los ingresos de manera adecuada, siempre pensando en el trabajador municipal”.

Esta deuda, dijo, incluye 8 millones de soles pendientes con empresas encargadas de la gestión de residuos sólidos, cuya prestación de servicio ha sido deficiente en los últimos meses. “Es importante informar a la comunidad chorrillana que tenemos 8 millones de deudas en las empresas de residuos sólidos las cuales no hemos tenido un buen servicio de recojo pero esta situación poco a poco ya se está restableciendo así mismo 9 millones de pagos en locadores y cerca de 20 millones de proveedores de bienes de servicios, informar esta realidad no busca generar preocupación sino más bien trabajar con transparencia y dejar en claro cómo estamos recibiendo la municipalidad”, precisó.

