Perú

Centros comerciales presentan shows y actividades en todo el país para vivir una navidad única: este es el calendario

Papá Noel, personajes encantados, música en vivo, concursos y novedosas actividades llenan de fiesta los centros comerciales de Perú, con propuestas para todas las edades y una programación especial

Papá Noel y personajes mágicos
Papá Noel y personajes mágicos protagonizan espectáculos y dinámicas interactivas en centros comerciales de distintas regiones del país - Créditos: Difusión.

La temporada navideña de 2025 se vive en diferentes centros comerciales y plazas del país, que impulsan la campaña “Una navidad única con el escuadrón mágico”.

Personajes como Papá Noel, Rodolfo el reno, Elfa Shopper, Elfofoodie y Capi Navideño protagonizan espectáculos y actividades que buscan reunir a las familias en torno a tradiciones, música y sorpresas en distintos puntos de Perú, del 15 de noviembre al 6 de diciembre.

La programación incluye música en
La programación incluye música en vivo, juegos y concursos para que niños y adultos disfruten juntos durante toda la campaña navideña - Difusión.

A continuación, el calendario de eventos y shows confirmados:

  • Parque Cañete (sábado 15 de noviembre a las 7 p. m.): Se presentará “Rosángela Espinoza y sus Peques”, con juegos, dinámicas y coreografías navideñas junto a Papá Noel.
  • MegaPlaza Cajamarca (domingo 16 de noviembre a las 5:30 p. m.): Se ofrecerá el “Mily Show Navideño” y un cierre musical con Julio Cornejo al ritmo de Juan Luis Guerra.
  • MegaPlaza Chimbote (domingo 16 de noviembre a las 6 p. m.): Se realizará el espectáculo “El Grinch y Cindy Lou encienden la Navidad”, con la participación de Milena Warthon.
  • Parque Pisco (sábado 16 de noviembre a las 7 p. m.): Se desarrollará un show especial conducido por Brenda Carvalho, con juegos, coreografías y fotos junto a Papá Noel.
  • OutletArauco Arequipa (sábado 16 de noviembre a las 7 p. m.): Se contará con un gran show de Papá Noel, luces, canciones en vivo y múltiples sorpresas familiares.
  • OutletArauco Faucett (sábado 22 de noviembre a las 5:30 p. m.): Se presentará un espectáculo de luces, coreografías y concursos con “Capi Navideño” y Elfofoodie. Habrá múltiples actividades para niños y espacios para divertidas fotos familiares.
  • Parque Chincha: (sábado 22 de noviembre a las 6:00 p. m.): Se ofrecerá el show especial de Barnilyn, con juegos, dinámicas y coreografías para crear ambiente de espíritu y magia navideña.
  • Larcomar (sábado 22 de noviembre a las 7 p. m.): Se realizará el espectáculo “La estrella que nació del mar”, creando una experiencia musical mágica para niños.
  • MegaPlaza Independencia (domingo 23 de noviembre a las 4 p.m.): Se contará con la actuación de Brenda Carvalho, un sorteo de premios y la participación de Sinfonía por el Perú, interpretando clásicos navideños.
Artistas reconocidos, shows temáticos y
Artistas reconocidos, shows temáticos y experiencias tecnológicas generan espacios de encuentro familiar en malls de Perú - Créditos: Mega Plaza.
  • OutletArauco Lurín (domingo 23 de noviembre a las 5:30 p.m.): Se organizará un show interactivo, zonas temáticas para cartas y fotos, y la foto oficial con Papá Noel para las familias.
  • Parque Huaral (domingo 23 de noviembre a las 6 p.m.): Se desarrollará un espectáculo navideño con Papá Noel y el show musical de Leonard León.
  • Parque Jaén (domingo 23 de noviembre a las 6 p.m.): Se realizará una velada especial con “El Grinch”, dinámicas y actividades para toda la familia.
  • Minka (viernes 28 de noviembre a las 6 p.m.): Se celebrará el “Show de Navidad” con Papá Noel, personajes festivos y presentaciones de Erick Elera y Cielo Torres.
Las familias podrán participar en
Las familias podrán participar en actividades exclusivas, obtener recuerdos fotográficos y vivir la emoción de la Navidad en ambientes especialmente decorados - Créditos: Minka.
  • MegaPlaza Chorrillos (sábado 29 de noviembre a las 5 p.m.): Se ofrecerán bailes y juegos a cargo del elenco “Sueña y desea”, junto con la visita de Papá Noel para tomarse fotos.
  • MegaPlaza Villa El Salvador I (sábado 29 de noviembre a las 5 p.m.): Se disfrutará el show de Susan León y su elenco, con bailes, juegos y sorpresas temáticas.
  • Parque La Molina (sábado 29 de noviembre a las 7 p.m.): Se realizará una velada con la conductora Gachi y Papá Noel, en un ambiente musical e interactivo.
  • MegaPlaza Villa El Salvador II (domingo 30 de noviembre a las 5 p.m.): Se desarrollará un show navideño con Susan León y Papá Noel, con color y espíritu festivo.
  • MegaPlaza Ica (sábado 6 de diciembre a las 6 p.m.): Se ofrecerá el show de Maricarmen Marín, llenando de música y diversión el cierre de esta ruta mágica.
  • Plaza Norte (Indepencia): Los ‘Capidudendes’ alegrarán las tardes de todos los días desde 4:30 hasta las 20:30 horas.
Estos capibaras se robarán el
Estos capibaras se robarán el show - Créditos: Plaza Norte.

Durante noviembre, los centros comerciales habilitarán zonas para fotos con Papá Noel, con detalles y horarios que serán publicados en sus redes oficiales.

Gabriela Gamarra, gerente de marketing de Parque Arauco División Perú, resaltó que la programación incluye espectáculos de artistas reconocidos, actividades interactivas y tecnología como un chatbot especial en WhatsApp. Este asistente virtual permite solicitar saludos personalizados de Papá Noel, integrando la magia navideña a la experiencia digital y presencial.

Las familias peruanas tendrán así múltiples opciones para celebrar, compartir juntos y crear nuevos recuerdos en los principales centros comerciales del país durante esta Navidad.

Agenda de eventos en Real Plaza (desde las 6:00 p.m.)

Viernes 14 de noviembre

  • Guardia Civil: Show de la China Fabianne
  • Puruchuco: Show de Milena Warthon
  • Huancayo: Show con el Grupo 5 (imitadores de Yo Soy)

Sábado 15 de noviembre

  • Cusco: Show con Amy Gutiérrez

Domingo 16 de noviembre

  • Centro Cívico: Show de Combinación de la Habana

Viernes 21 de noviembre

  • Arequipa
  • Pucallpa
  • Pro

Sábado 22 de noviembre

  • Salaverry

