Perú

Alejandra Baigorria se pronuncia tras grave accidente de su hermana Thamara Medina: “Está estable”

La exchica reality confirmó que su hermana está estable, pero continúa en observación. Familiares se pronunciaron en redes tras el fuerte siniestro.

Guardar
Alejandra Baigorria se pronuncia tras grave accidente de su hermana Thamara Medina en la carretera de Pisco. TikTok

La noche del viernes 21 de noviembre se convirtió en una jornada de tensión y preocupación para la familia Alcalá, luego de que Thamara Medina, hermana de la empresaria Alejandra Baigorria, sufriera un grave accidente de tránsito en la carretera al puerto de Paracas, en Pisco.

El hecho dejó varios heridos y motivó una rápida reacción de los servicios de emergencia locales, así como el inmediato pronunciamiento de la popular exchica reality.

Según informó el medio local Plus Noticias Pisco, el accidente ocurrió alrededor de las 7:20 p.m., a la altura de la asociación de vivienda José de San Martín. En el vehículo viajaban seis jóvenes procedentes de Lima, quienes se dirigían hacia la zona costera cuando un tráiler que circulaba por la vía los sorprendió de manera inesperada.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor de la camioneta intentó maniobrar para evitar un impacto directo con el tráiler que se cruzó en su camino. La maniobra de emergencia provocó que la camioneta se despistara y volcara, terminando finalmente junto a la caseta de serenazgo de la zona.

Testigos y personal de auxilio llegaron rápidamente para atender a los ocupantes, entre los que se encontraba Thamara Medina, de 23 años, quien fue identificada como la persona más afectada del accidente. La joven fue hallada inconsciente fuera del vehículo, mientras que otros pasajeros presentaban contusiones y heridas de diversa gravedad.

Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, sufre grave accidente en la carretera a Paracas: “La camioneta se despistó”. Video: Plus Noticias Pisco / Gianfranco Pérez

Estado de salud de Thamara Medina

La joven fue trasladada de emergencia al hospital San Juan de Dios de Pisco, donde recibió atención inmediata. Horas después, ya consciente y estable, la propia Thamara compartió un mensaje que dio cierto alivio a sus familiares, amigos y seguidores.

“Estoy bien, todavía tienen Thami para rato. Mi papá ya está en camino. Gracias por preocuparse. Tengo las costillas rotas y 20 puntos en la cabeza, pero estoy viva”, escribió en redes sociales, confirmando la gravedad de sus lesiones, pero también transmitiendo optimismo durante su recuperación.

La modelo relató que tuvo que ser sometida a suturas en la cabeza y que presentaba fracturas en las costillas, lesiones típicas de un impacto fuerte durante un volcamiento vehicular.

Thamara Medina da detalles de
Thamara Medina da detalles de su estado de salud. IG

El pronunciamiento de Alejandra Baigorria

Tras confirmarse el accidente, Alejandra Baigorria utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el estado de su hermana menor. En videos publicados en sus historias de Instagram, la exchica reality comentó que viajó inmediatamente para acompañar a su familia en medio de la emergencia.

“Bueno, chicos, llegué al aeropuerto contra todo pronóstico, correteando con Sergio… Acabamos de venir de la clínica, estar con Tami. Gracias a Dios está bien, está estable. Gracias a todos por la preocupación, por las preguntas. Todo bien”, expresó visiblemente aliviada.

La conductora también informó que debió retrasar compromisos laborales, entre ellos una activación comercial en Piura, pero aseguró que cumpliría con su agenda, aunque más tarde de lo previsto.

“Sé que tenía que ser en la mañana, pero voy a llegar ahorita a las cinco de la tarde para el Ripley de Piura. El vuelo ya está saliendo y nos vemos con muchas sorpresas”, afirmó, dejando claro que su prioridad inmediata fue su familia.

Alejandra Baigorria se pronuncia tras
Alejandra Baigorria se pronuncia tras grave accidente de su hermana Thamara Medina. IG

Mensaje de apoyo de su hermano Sergio Baigorria

Mientras Thamara permanece en observación, Sergio Baigorria Alcalá, hermano de la joven, también utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje lleno de esperanza y fe.

“Dios, en su amor paciente, nos acompaña incluso cuando el día se vuelve incierto. Con él, la luz siempre regresa. Fuerzas”, escribió en una historia de Instagram, generando reacciones positivas entre los seguidores de la familia, quienes destacaron la unión que mostraron ante un momento tan complicado.

El mensaje fue interpretado como un llamado a mantener la calma y confiar en la recuperación de Thamara, quien continúa bajo supervisión médica por las lesiones que sufrió durante el accidente.

Sergio Baigorria escribió emotivo mensaje
Sergio Baigorria escribió emotivo mensaje tras accidente de su hermana Thamara Medina Alcalá.

La investigación continúa

Las autoridades locales continúan recopilando información sobre las causas exactas del accidente. Aunque se presume que el tráiler habría realizado un movimiento inesperado que obligó al conductor de la camioneta a maniobrar, las investigaciones buscan determinar responsabilidades y evaluar si se cumplieron las normas de tránsito en la zona.

Por el momento, la familia se mantiene enfocada en la recuperación de Thamara, cuyo estado es estable, aunque requiere reposo estricto y seguimiento médico para asegurar una recuperación completa.

Temas Relacionados

Alejandra BaigorriaThamara Medinaperu-entretenimiento

Más Noticias

Feria del Libro Ricardo Palma: Esta es la agenda de actividades para el domingo 23 de noviembre

Los visitantes a la Feria del Libro Ricardo Palma podrán participar de presentaciones de libros, conversatorios, homenajes, talleres, recitales y actividades para niños

Feria del Libro Ricardo Palma:

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Se juega el tercer set. El club ‘íntimo’ gana 2-0 al sexteto del Callao. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Rebaza Acosta

Magaly Medina critica supuesta ruptura de Melissa Klug y Jesús Barco: “No da buena señal, separación es separación”

La conductora de televisión cuestionó la autenticidad de la ruptura entre la empresaria y el futbolista, señalando que su cercanía en eventos familiares no corresponde a una verdadera distancia sentimental

Magaly Medina critica supuesta ruptura

Municipalidad de Lima clausurará viviendas y galerías usadas como almacenes ilegales en inicio de campaña de fin de año

El municipio reforzará controles y clausuras en el Centro Histórico, con patrullaje y procesos sancionadores a propietarios e inmuebles usados como almacenes ilegales o puntos de comercio informal durante las últimas semanas del 2025

Municipalidad de Lima clausurará viviendas

Padre e hijo resultan heridos tras ataque a balazos de sicarios mientras viajaban en su vehículo en VMT

Un hombre condujo herido varios metros junto a su hijo hasta pedir ayuda, logrando llegar a la estación Pumacahua, donde fue auxiliado por Serenazgo y trasladado al Hospital María Auxiliadora

Padre e hijo resultan heridos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Estuve presente y fui testigo”:

“Estuve presente y fui testigo”: María del Carmen Alva sí exigió 2 ministerios, según exministro de Pedro Castillo

Navidad en el Congreso: esto es lo que ha aumentado el costo de la ‘canasta navideña’ de los parlamentarios en los últimos 3 años

Ministro de Cultura se reunirá con autoridades y gremios para “salvar” Chan Chan: “El problema se origina hace mucho tiempo”

JNJ archiva la investigación contra el fiscal Uriel Terán por presuntamente favorecer a Enma Benavides

Los personajes de la política requeridos por la justicia de Perú: prófugos, no habidos y asilados en otros países

ENTRETENIMIENTO

Grupo Frontera llegará por primera

Grupo Frontera llegará por primera vez al Perú: fecha, lugar y precio de entradas para su concierto

Renzo Costa revela cómo la fama de ‘chibolero’ le afectó: “Me hicieron la fama y me quemaron con la gente un poco mayor”

Familia de Paco Bazán rechaza a su novia Susana Alvarado, según Daniela Cilloniz: “No la quieren para nada”

Leslie Shaw apoya a Pamela López y no descarta grabar un hit juntas: “Me encanta que disfrute de su vida”

Magaly responde con ironía a las acusaciones de bots lanzadas por ‘La Manada’: “La televisión comercial no tiene nada que ver”

DEPORTES

Alianza Lima vs Rebaza Acosta

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Maratón 42K de los Juegos Bolivarianos 2025: los atletas que buscarán las primeras preseas doradas para el Team Perú

Fabián Bustos mantiene un grato recuerdo de su paso por Universitario: “Me siento parte, me siento hincha y me siento una persona agradecida”

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Se confirmó el primer jugador que no continuará en Universitario para el 2026 tras derrota ante Los Chankas