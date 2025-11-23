Alejandra Baigorria se pronuncia tras grave accidente de su hermana Thamara Medina: “Está estable”

Alejandra Baigorria se pronuncia tras grave accidente de su hermana Thamara Medina en la carretera de Pisco. TikTok

La noche del viernes 21 de noviembre se convirtió en una jornada de tensión y preocupación para la familia Alcalá, luego de que Thamara Medina, hermana de la empresaria Alejandra Baigorria, sufriera un grave accidente de tránsito en la carretera al puerto de Paracas, en Pisco.

El hecho dejó varios heridos y motivó una rápida reacción de los servicios de emergencia locales, así como el inmediato pronunciamiento de la popular exchica reality.

Según informó el medio local Plus Noticias Pisco, el accidente ocurrió alrededor de las 7:20 p.m., a la altura de la asociación de vivienda José de San Martín. En el vehículo viajaban seis jóvenes procedentes de Lima, quienes se dirigían hacia la zona costera cuando un tráiler que circulaba por la vía los sorprendió de manera inesperada.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor de la camioneta intentó maniobrar para evitar un impacto directo con el tráiler que se cruzó en su camino. La maniobra de emergencia provocó que la camioneta se despistara y volcara, terminando finalmente junto a la caseta de serenazgo de la zona.

Testigos y personal de auxilio llegaron rápidamente para atender a los ocupantes, entre los que se encontraba Thamara Medina, de 23 años, quien fue identificada como la persona más afectada del accidente. La joven fue hallada inconsciente fuera del vehículo, mientras que otros pasajeros presentaban contusiones y heridas de diversa gravedad.

Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, sufre grave accidente en la carretera a Paracas: “La camioneta se despistó”. Video: Plus Noticias Pisco / Gianfranco Pérez

Estado de salud de Thamara Medina

La joven fue trasladada de emergencia al hospital San Juan de Dios de Pisco, donde recibió atención inmediata. Horas después, ya consciente y estable, la propia Thamara compartió un mensaje que dio cierto alivio a sus familiares, amigos y seguidores.

“Estoy bien, todavía tienen Thami para rato. Mi papá ya está en camino. Gracias por preocuparse. Tengo las costillas rotas y 20 puntos en la cabeza, pero estoy viva”, escribió en redes sociales, confirmando la gravedad de sus lesiones, pero también transmitiendo optimismo durante su recuperación.

La modelo relató que tuvo que ser sometida a suturas en la cabeza y que presentaba fracturas en las costillas, lesiones típicas de un impacto fuerte durante un volcamiento vehicular.

Thamara Medina da detalles de su estado de salud. IG

El pronunciamiento de Alejandra Baigorria

Tras confirmarse el accidente, Alejandra Baigorria utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el estado de su hermana menor. En videos publicados en sus historias de Instagram, la exchica reality comentó que viajó inmediatamente para acompañar a su familia en medio de la emergencia.

“Bueno, chicos, llegué al aeropuerto contra todo pronóstico, correteando con Sergio… Acabamos de venir de la clínica, estar con Tami. Gracias a Dios está bien, está estable. Gracias a todos por la preocupación, por las preguntas. Todo bien”, expresó visiblemente aliviada.

La conductora también informó que debió retrasar compromisos laborales, entre ellos una activación comercial en Piura, pero aseguró que cumpliría con su agenda, aunque más tarde de lo previsto.

“Sé que tenía que ser en la mañana, pero voy a llegar ahorita a las cinco de la tarde para el Ripley de Piura. El vuelo ya está saliendo y nos vemos con muchas sorpresas”, afirmó, dejando claro que su prioridad inmediata fue su familia.

Alejandra Baigorria se pronuncia tras grave accidente de su hermana Thamara Medina. IG

Mensaje de apoyo de su hermano Sergio Baigorria

Mientras Thamara permanece en observación, Sergio Baigorria Alcalá, hermano de la joven, también utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje lleno de esperanza y fe.

“Dios, en su amor paciente, nos acompaña incluso cuando el día se vuelve incierto. Con él, la luz siempre regresa. Fuerzas”, escribió en una historia de Instagram, generando reacciones positivas entre los seguidores de la familia, quienes destacaron la unión que mostraron ante un momento tan complicado.

El mensaje fue interpretado como un llamado a mantener la calma y confiar en la recuperación de Thamara, quien continúa bajo supervisión médica por las lesiones que sufrió durante el accidente.

Sergio Baigorria escribió emotivo mensaje tras accidente de su hermana Thamara Medina Alcalá.

La investigación continúa

Las autoridades locales continúan recopilando información sobre las causas exactas del accidente. Aunque se presume que el tráiler habría realizado un movimiento inesperado que obligó al conductor de la camioneta a maniobrar, las investigaciones buscan determinar responsabilidades y evaluar si se cumplieron las normas de tránsito en la zona.

Por el momento, la familia se mantiene enfocada en la recuperación de Thamara, cuyo estado es estable, aunque requiere reposo estricto y seguimiento médico para asegurar una recuperación completa.