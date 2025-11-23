Perú

Abogados vinculados a Dina Boluarte, Caso Cócteles y Caso Odebrecht integran comisión para elaborar la Ley Orgánica de la Fiscalía

Los especialistas conformarán, junto al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, involucrado en el caso Cuellos Blancos; el grupo de trabajo encargado de actualizar la norma que rige la labor fiscal en el Perú

Guardar
Ministerio Público. (Foto: Agencia Andina)
Ministerio Público. (Foto: Agencia Andina)

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, uno de los implicados en el caso Cuellos Blancos; emitió una resolución en la que se dispone la creación de una comisión encargada de la elaboración del proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público y que, entre sus integrantes, se encuentran los nombres abogados vinculados a expresidentes, defensores de ministros acusados de presunta corrupción, además tener nexos con investigaciones como las del Caso Cócteles y el Caso Odebrecht.

Según la Resolución N° 3578-2025-MP-FN, además de los representantes del Ministerio Público, que suman un total de 26 entre fiscales supremos, fiscales superiores, y fiscales provinciales; se mencionan ocho nombres de abogados que son “representantes de la sociedad civil y academia” y que serán parte de la Comisión sin recibir pago alguno por parte del Estado.

Entre las personas convocadas por el fiscal Tomás Galvez, se encuentran:

Aníbal Gonzalo Raúl Quiroga León: Exintegrante de la Comisión Consultiva encargada de brindar asesoría especializada en materia constitucional a la presidenta Dina Boluarte, conformada en mayo del año 2023 y con la aprobación del ex titular de la PCM, Alberto Otárola.

Quiroga también fue defensor legal del general EP (r) Juan Rivero Lazo, quien fue procesado por homicidio calificado, como delito de lesa humanidad, en el Caso Pativilca

Aníbal Quiroga León, decano de
Aníbal Quiroga León, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad César Vallejo (UCV). - Foto: Infobae Perú

Arsenio Oré Guardia: Involucrado en la investigación por el caso ‘Cócteles’. Fue uno de los abogados de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, entre los años 2017 y 2019. También fue investigado por el presunto delito de obstrucción a la justicia por supuestas amenazas e inducir a testigos a declarar falsamente.

Carlos Caro Coria: Abogado del ex ministro del Interior, Juan José Santiváñez en el caso que se sigue en su contra por presunto abuso de autoridad contra el capitán PNP Junior Izquierdo.

Julio Rodríguez Delgado: Crítico del acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre la empresa Odebrecht y el Estado peruano, según consta en la Comisión Investigadora en este caso y liderada por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular). Ex abogado de Andrés Hurtado en el caso que se sigue contra el ex presentador de televisión por presunto tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos.

Luis Fernando Iberico Castañeda: En 2018 fue abogado de Gustavo Salazar Delgado, investigado por el presunto delito de lavado de activos por haber facilitado sus cuentas bancarias para recibir sobornos de la empresa Odebrecht, y que habrían sido destinados al exgobernador de Cusco, Jorge Acurio Tito.

Percy Raphael García Cavero: abogado de Arsenio Oré en el marco del Caso Cócteles.

Penalista se encargará del proceso
Penalista se encargará del proceso de indemnización a víctimas del Real Plaza en Trujillo. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Romy Alexandra Chang Kcomt: Abogada defensora de Luis Alonso Santa María Torres, gerente del centro comercial Real Plaza, en el caso que se sigue en su contra por la caída del techo del centro comercial en Trujillo en febrero del 2025 y que resultó en la muerte de 6 personas y otras 81 heridas.

Víctor Oscar Shiyin García Toma: Exministro de justicia del segundo gobierno de Alan García. Ex presidente del Tribunal Constitucional entre 2005 y 2006. Según el medio independiente El Foco, está vinculado a empresas mineras como Yanacocha y Pan American Silver en casos por contaminación ambiental y contra sus trabajadores.

Según la norma publicada en El Peruano, la Comisión también contará con representantes de otras instituciones como el Poder Judicial, Congreso, Mininter, Minjus, Defensoría del Pueblo, Contraloría, JNJ, Colegio de Abogados de Lima, Universidades Nacionales, entre otros. El documento también sostiene que la vigencia de este grupo será de tres meses y que, en caso sea necesario, el plazo podrá extenderse.

Aunque se indica que los miembros de la “sociedad civil y academia” trabajarán en este grupo ad honorem. Sí se establece en la norma que el Ministerio Público pagará con su presupuesto “los gastos que irrogue de las actividades de la Comisión”.

Temas Relacionados

Dina BoluarteJuan José SantiváñezCaso CóctelesKeiko FujimoriCaso OdebrechtFiscalíaMinisterio Públicoperu-politica

Más Noticias

Guillermo Rossini, leyenda del humor peruano, falleció a los 93 años

Su trayectoria en radio y televisión influyó por más de seis décadas a generaciones, consolidándolo como un referente del humor y la imitación en el Perú

Guillermo Rossini, leyenda del humor

Ferdinand Cereceda dejó firme mensaje tras ganar medalla de oro en maratón de los Juegos Bolivarianos 2025: “Dejo la valla alta a mis compañeros”

El fondista nacional le otorgó al país ‘incaico’ su primera presea dorada en la prueba de 42k en la rama masculina, y expresó sus sensaciones

Ferdinand Cereceda dejó firme mensaje

FAO: Perú es un ejemplo mundial como centro de origen y diversidad de cultivos

Hoy comienza la que es reconocida como la cumbre “APEC de la agrobiodiversidad”. En este marco, Infobae Perú conversó con Álvaro Toledo, secretario adjunto del Tratado Internacional de las Semillas de la FAO

FAO: Perú es un ejemplo

Indecopi anula las restricciones de horario para vender alcohol en Carabayllo al considerar que el municipio excedió sus funciones

El organismo eliminó el artículo que imponía límites a bodegas, bares y discotecas y recordó que los distritos deben ceñirse a las disposiciones emitidas a nivel provincial

Indecopi anula las restricciones de

Elige tu local de votación: link oficial de la ONPE para las Elecciones 2026

Desde hoy, domingo 23 de noviembre, la ciudadanía accede a estas aplicaciones para seleccionar puntos de sufragio cercanos. Toda persona tendrá tres opciones dentro de su distrito

Elige tu local de votación:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Impedimento de salida para Dina

Impedimento de salida para Dina Boluarte: Corte Suprema verá este lunes 24 apelación de la Fiscalía por el caso Cirugías

JEE confirma sanción a alcalde del Callao por infringir neutralidad electoral

Poder Judicial decidirá el futuro de Víctor Polay Campos: ¿el líder del MRTA quedará libre o seguirá en prisión?

José Jerí desafía las normas internacionales por capturar a Betssy Chávez: No dudaría en entrar a la embajada de México

José Jerí afirma que insistirá con los estados de emergencia hasta tener resultados contra la criminalidad

ENTRETENIMIENTO

Guillermo Rossini, leyenda del humor

Guillermo Rossini, leyenda del humor peruano, falleció a los 93 años

Mayra Goñi justifica por qué se quitó los lentes en el concierto de Shakira: “Quería que me vea mi mamá”

Exproductor de Rodrigo González revela su mala experiencia y Sofía Franco afirma: “No hay productor que lo aguante”

Hernán Vidaurre y Manolo Rojas consternados con la partida de Guillermo Rossini: “Ha sido un golpe”

Bad Bunny cantará una canción exclusiva en cada show en Lima: lo que se sabe del ‘Debí tirar más fotos tour’

DEPORTES

Ferdinand Cereceda dejó firme mensaje

Ferdinand Cereceda dejó firme mensaje tras ganar medalla de oro en maratón de los Juegos Bolivarianos 2025: “Dejo la valla alta a mis compañeros”

Fondistas peruanos abren el medallero en la maratón de los Juegos Bolivarianos 2025: Ferdinand Cereceda logra el primer oro para Perú

Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Alianza Lima vs UTC HOY: canal TV online del partido por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario vs Kazoku No Perú EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026