Perú

Tomás Gálvez califica orden del PJ como ‘inconstitucional’, pero reconoce que debe ejecutarse: “Ella es la fiscal de la Nación titular”

“Toda resolución se tiene que cumplir en sus propios términos”, aseguró. Sin embargo, insistió que su retorno depende de la Junta Nacional de Justicia, pues debe formalizar la situación de su suspensión

Guardar
Tomás Gálvez responde a Delia
Tomás Gálvez responde a Delia Espinoza tras exigir su restitución: “Aún no hay resolución que la habilite como fiscal de la Nación”. Infobae Perú / Captura TV - Canal N

El fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez calificó como “inconstitucional” la reciente orden del Poder Judicial (PJ) que exige la restitución de Delia Espinoza como titular del Ministerio Público, aunque admitió que la disposición debe cumplirse. No obstante, insistió que solo puede hacerlo si la Junta Nacional de Justicia (JNJ) formaliza la modificación de su suspensión.

En entrevista con Milagros Leiva, Entrevista, destacó que “toda resolución se tiene que cumplir en sus propios términos”, pero detalló que la JNJ aún no le ha notificado ninguna medida. Sobre el silencio y presunta demora del organismo, sostuvo que, hasta donde conocía, se debía a que la notificación judicial no llegó al canal oficial de la entidad.

“No habrían notificado adecuadamente la resolución del juez a la Procuraduría de la Junta y habrían notificado a una casilla equivocada. Entonces, técnicamente, a la junta no le ha llegado nada. Al menos hasta el viernes”, precisó.

“Si la Junta se pronuncia mañana, yo mismo saco su resolución de incorporación mañana y le doy la bienvenida. [¿No le va a cerrar la puerta?] No, si ella es la fiscal de la Nación titular, pero si no llega una orden concreta que disponga que ya no sigue suspendida, yo no puedo tomar ninguna decisión en otro sentido”, explicó.

Fiscal de la Nación interino
Fiscal de la Nación interino reconoce que resolución debe acatarse. | Fiscalía

Sobre la legalidad de la resolución judicial, mencionó que considera “que no es legal ni constitucional. Primero, porque resuelve cosas que no eran parte de la demanda”, pero destaca que “toda resolución se tiene que cumplir en sus propios términos”.

“En esencia, que la junta tiene que reincorporarla, eso es correcto, eso lo sabemos, pero como no ha llegado la notificación como se comenta, obviamente la junta hasta ahora no tiene nada que responder”, agregó.

Reconoce que cerró parte del noveno piso ante llegada de Delia Espinoza

Sobre versiones que apuntaban a que Gálvez cerró el noveno piso cuando Delia Espinoza anunció que iría, confirmó que lo hizo a fin de evitar complicaciones ante una posible confrontación institucional.

Sí, cerré el jueves y el viernes porque justamente ella salió en un tono relativamente agresivo a decir: ‘Mañana tomo el cargo’. Y bueno, yo tampoco podía permitirlo, porque eso sería una irregularidad de mi parte. Si no tengo la notificación de la junta para incorporarla, yo no puedo permitir que se incorpore. Entonces, en precaución de cualquier circunstancia escandalosa, como sucedió en la anterior oportunidad, se cerró el ala del piso nueve donde está el despacho fiscal”, indicó en la conversación con Willax.

Añadió que el lunes se reabrió la zona y que Espinoza acudió e ingresó a su despacho sin problemas. “Ella ha ido. Yo no he estado, pero ha ingresado a su despacho de Fiscalía de la Nación, ha sacado alguna información de su computadora y ha hecho algunas otras cosas con toda libertad. No había por qué negarle el ingreso”, mencionó y reveló que no ha ocupado la oficina, pues consideró “prudente” mantenerse en el piso inferior.

“No he entrado [a su despacho en el piso nueve]. Consideré prudente seguir en la oficina del octavo piso que, además, me gusta más que la del noveno. Estoy más cómodo ahí”, concluyó.

Tomás Gálvez Delia Espinoza JNJ

