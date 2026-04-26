Perú

SAP: el sistema que ya recorta hasta un 60% los tiempos de atención estatal, ¿por qué no se aplica masivamente?

A pesar de los beneficios de sistemas como SAP, el papeleo y la duplicidad de procesos continúan siendo la apuesta en la administración pública

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Primer plano de manos de una persona depositando una papeleta blanca en una urna electoral de cartón con el logo de ONPE en un centro de votación
La fragmentación institucional y la desconfianza ciudadana disminuyen al aplicarse soluciones digitales integradas en la gestión pública del Perú. (Agencia AFP)

En cada proceso electoral, el debate sobre la modernización del Estado y la reducción de la burocracia vuelve al centro de la discusión pública en Perú

A pesar de propuestas recurrentes, los ciudadanos siguen enfrentando trámites lentos, duplicidad de procesos, falta de articulación entre entidades y escasa continuidad en la gestión pública. Estos problemas estructurales afectan la eficiencia estatal y erosionan la confianza de la población en sus instituciones.

José Luis Yarlequé, gerente general de Ramo Perú, advierte que la percepción de un Estado burocrático y poco ágil continúa siendo uno de los principales retos del país.

“Estas limitaciones no solo impactan en la eficiencia del aparato estatal, sino también en la confianza ciudadana”, sostiene Yarlequé, quien observa que la falta de soluciones concretas mantiene el círculo vicioso de la ineficiencia.

Digitalización e integración: el eje para resolver los cuellos de botella administrativos

Diversos estudios y experiencias en entidades públicas peruanas coinciden en que la digitalización de procesos y la integración de sistemas administrativos y financieros pueden generar mejoras tangibles en plazos cortos.

Un ejemplo concreto es la implementación de sistemas como SGD y SAP/FI en EsSalud, que permitió reducir entre 50% y 60% los tiempos de atención por expediente, pasando de 25-30 minutos a tan solo 10-15 minutos por operación.

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El modelo digital impulsado por Ramo Perú muestra que la clave de la modernización estatal está en la gestión de procesos por encima de debates legales.

El valor de estos sistemas no reside únicamente en la automatización, sino en su capacidad para abordar problemas históricos de gestión pública.

La digitalización elimina procesos manuales y reduce tiempos de atención, mientras que la integración de sistemas permite que distintas áreas, e incluso instituciones diferentes, trabajen con la misma información.

Reducción de errores y fortalecimiento de la transparencia

La estandarización de procesos digitales reduce la dependencia de cambios políticos y facilita la continuidad en la gestión, al hacer que el conocimiento se mantenga en los sistemas y no dependa de personas o ciclos de gobierno.

Este modelo disminuye los riesgos de error y discrecionalidad, optimiza la trazabilidad de la información y fortalece la transparencia, permitiendo un mejor seguimiento del uso de los recursos públicos y facilitando la rendición de cuentas.

La integración de plataformas como SAP ha demostrado que la trazabilidad de los datos puede simplificar auditorías y controles, así como reducir la incidencia de errores administrativos.

La automatización también minimiza los retrabajos y agiliza los procedimientos, lo que se traduce en una gestión pública más eficiente.

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La digitalización gubernamental en contexto electoral se presenta como oportunidad de reforma inmediata y verificable para la administración pública peruana.

Impacto directo en los ciudadanos

Los beneficios de la digitalización no se limitan al ámbito interno del Estado. Para los ciudadanos, esta reforma se traduce en trámites más rápidos, pagos más oportunos, menos errores administrativos y mayor acceso a información relevante. La reducción de la fragmentación estatal permite que la atención sea más ágil y menos dependiente de la burocracia tradicional.

Según Yarlequé, más allá de las herramientas disponibles, el principal problema radica en la forma en que se gestionan los procesos. La información existe, pero la dispersión obliga a repetir trámites y genera retrasos innecesarios. “La digitalización permite reducir esa fragmentación y mejora la continuidad en la gestión pública”, sostiene.

A diferencia de otras reformas estructurales, la digitalización de la gestión pública no necesariamente requiere cambios normativos complejos, sino decisiones sobre implementación, estandarización y adopción tecnológica.

En un contexto electoral, donde predominan las promesas, este tipo de medidas representa una de las pocas vías concretas y medibles para modernizar el Estado y mejorar la calidad del servicio público de manera inmediata.

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