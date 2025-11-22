Yo Soy: imitador de Diego Bertie clasifica a la temporada de conciertos y despierta nostalgia entre los fans del fallecido cantante

Imitador de Diego Bertie quedó en la lista de los 24 participantes de Yo Soy. Latina

La emoción volvió a apoderarse del set de Yo Soy este viernes 21 de noviembre, cuando el jurado del programa eligió a los 24 participantes que formarán parte de la nueva temporada de conciertos. Entre ellos, uno de los más celebrados por el público fue Juan Víctor, imitador del recordado cantante y actor Diego Bertie, fallecido el 5 de agosto del 2022. Su presencia no solo despertó aplausos en el estudio, sino también una profunda ola de nostalgia en redes sociales, donde miles de usuarios evocaron el legado artístico del intérprete de “Qué difícil es amar”.

Desde su primera presentación, Juan Víctor ya había generado un impacto contundente en la audiencia. El pasado lunes 13 de octubre, durante su audición frente a Jely Reátegui, Carlos Alcántara y Ricardo Morán, el participante sorprendió al jurado con una imitación que no solo reproducía fielmente el timbre vocal del querido artista, sino que también transmitía su sensibilidad y presencia escénica.

Una imitación que conmovió al jurado

En dicha gala, Juan Víctor interpretó uno de los temas más representativos del repertorio de Diego Bertie, logrando una conexión inmediata con quienes lo escuchaban. Los jurados, visiblemente emocionados, no tardaron en brindarle un voto unánime para su clasificación.

Ricardo Morán destacó la precisión vocal, mientras que Jely Reátegui resaltó la carga emocional y el respeto con el que se acercaba a la figura del cantante. Carlos Alcántara, por su parte, se mostró sorprendido por la madurez interpretativa del concursante.

Imitador de Diego Bertie hizo llorar a Jely Reátegui en ‘Yo Soy’: “Qué lindo”

Esa actuación marcó el inicio de su camino en la competencia, un camino que ahora da un paso crucial con su ingreso oficial a la temporada de conciertos, etapa donde solo ingresan los imitadores considerados más sólidos, completos y con mayor potencial artístico.

Después de un largo proceso de selección, Yo Soy finalmente reveló a los 24 participantes que integrarán la nueva temporada. En su segunda presentación, el imitador de Diego Bertie volvió a demostrar que tenía el talento necesario para permanecer en competencia. Al cierre del programa, y junto a los demás postulantes, esperó la decisión del jurado, que finalmente le otorgó el pase oficial a la siguiente etapa.

Imitador de Diego Bertie hizo llorar a Jely Reátegui en ‘Yo Soy’: “Qué lindo” | Latina

Redes sociales evocan a Diego Bertie

Tras la gala del 21 de noviembre, las redes sociales se inundaron de mensajes celebrando la clasificación de Juan Víctor. Los usuarios no solo destacaron su talento, sino que también recordaron con cariño al artista fallecido en el 2022. “Es como volver a escucharlo”, “Qué emoción verlo en el escenario, Diego vive en nuestra memoria”, “Este tributo es hermoso”, fueron algunos de los comentarios más recurrentes.

Para muchos seguidores, la presencia de un imitador tan preciso y respetuoso se convirtió en una oportunidad para revivir los momentos en los que Bertie brillaba con su música y su carisma en los escenarios, una figura que aún permanece viva en el corazón de miles de peruanos.

Imitador de Diego Bertie es uno de los 24 participantes de Yo Soy.

¿Quién es Juan Víctor, el imitador que está conmoviendo a todo el país?

Juan Víctor es el nombre artístico de Juan Víctor Sánchez Colonaes el nombre artístico de Juan Víctor Sánchez Colona, un talentoso cantante originario de Chimbote. Aunque hoy se encuentra en el centro de la atención mediática por su imitación de Diego Bertie, su trayectoria musical se extiende por más de 15 años. Comunicador de profesión y trabajador en una empresa de telecomunicaciones, combina su labor diaria con presentaciones en eventos, bodas, celebraciones y shows privados, donde interpreta diversos géneros musicales.

Seguidores de ‘Yo Soy’ se conmueven con presentación del imitador de Diego Bertie y recuerdan con cariño al fallecido actor y cantante.

Su experiencia, disciplina y versatilidad se reflejan en la carta de presentación publicada en su página oficial, donde se describe como un artista que combina “innovación, elegancia, alegría y un repertorio variado”, características que lo han acompañado en cada proyecto musical.

El cantante chimbotano reveló que no es la primera vez que interpreta a Diego Bertie, ya que ha rendido tributo al artista en numerosas oportunidades. Esta dedicación ha sido clave en la construcción de su imitación.

Juan Víctor sigue en la competencia de Yo Soy gracias a su interpretación de Diego Bertie.