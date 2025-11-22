Tragedia en el lago Titicaca: automóvil cae 70 metros y fallece una pareja en Moho

Accidente en el lago Titicaca. Foto: Difusión

Un trágico accidente enlutó a la región Puno luego de que un automóvil particular se desbarrancara y cayera a las aguas del lago Titicaca, en el sector de Chujucuyo, provincia de Moho. El hecho ocurrió la tarde del viernes, en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de la Policía Nacional del Perú.

De acuerdo con el reporte del corresponsal de RPP, la unidad cayó por un barranco de aproximadamente 70 metros antes de sumergirse en el lago. Pobladores de la zona descendieron por la ladera e intentaron auxiliar a los ocupantes utilizando botes, pero el rescate resultó sumamente difícil debido a la pendiente y a la profundidad del agua.

Dos víctimas confirmadas y la posibilidad de más ocupantes

Pachamama Radio informó que dos personas fallecieron en el accidente:

René Quispe Huachalla , conductor y propietario del vehículo.

Reyna Mamani Mamani, su esposa.

La pareja había viajado desde Juliaca hasta Tilali para visitar a un familiar y participar en la fiesta patronal de la Virgen de Remedios. Según las primeras versiones de los vecinos, el conductor pudo haberse quedado dormido por el calor intenso o el vehículo pudo haber sufrido una falla mecánica durante el retorno.

Las autoridades no descartan que haya más víctimas en el interior del automóvil sumergido, por lo que continúan las labores de búsqueda y recuperación con personal especializado. El área permanece acordonada para las diligencias de ley.

Dificultades para el rescate en una zona sin cobertura ni acceso seguro

El corresponsal de RPP en Puno detalló que la zona del siniestro es de difícil acceso y no cuenta con cobertura telefónica, lo que complica la comunicación y la confirmación oficial de víctimas. Medios locales, como el diario Los Andes, reportaron inicialmente que los ocupantes eran dados por muertos, pero señalaron que las condiciones del terreno dificultan la verificación inmediata.

Los familiares de los fallecidos llegaron hasta el lugar del accidente para reclamar los cuerpos, mientras la comunidad de Chujucuyo expresó su consternación por la tragedia.

Investigan si la causa fue error humano, falla mecánica o condiciones de la vía

La Policía Nacional y peritos de tránsito evaluarán la zona para determinar qué provocó que el vehículo saliera de la carretera. Las diligencias incluirán un análisis técnico del automóvil, una revisión del estado de la vía y entrevistas a testigos.

El informe final deberá esclarecer si el siniestro estuvo relacionado con un error humano, una falla del vehículo o factores externos como la visibilidad, el clima o el estado de la carretera.

Accidente fatal en Puno. Foto: Difusión

La crisis de seguridad vial en el Perú

El accidente se produce en un escenario crítico para la seguridad vial en el país. Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SinaDEF), 2.551 personas han muerto en accidentes de tránsito en lo que va del año, una de las cifras más altas de la región.

Lima registra el mayor número de víctimas (519), seguida por Puno (276), Arequipa (198), La Libertad (171) y Cusco (165).Los recientes accidentes en Arequipa —con 37 fallecidos— y el choque del 15 de noviembre en Barranco han reactivado el debate sobre la responsabilidad vial y las fallas estructurales en el sistema de fiscalización.