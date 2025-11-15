Hermana de Alejandra Baigorria se mantiene firme tras exponer la mala relación con su madre: “Ya dije todo”

Hermana de Alejandra Baigorria rompe su silencio tras exponer la mala relación con su madre. TikTok.

Thamara Medina, hermana menor de Alejandra Baigorria, reapareció ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ luego de haber estremecido las redes con un testimonio crudo sobre su infancia.

La joven modelo había publicado días antes una serie de videos en los que lloraba mientras describía la tensa y dolorosa relación que habría mantenido desde pequeña con su madre, Verónica Alcalá.

Su reaparición generó gran expectativa, ya que hasta ese momento no había dado declaraciones directas luego de que sus historias se viralizaran. Frente al reportero del programa, Thamara enfrentó las preguntas con visible incomodidad, mostrando que la tensión familiar aún está lejos de resolverse.

Thamara Medina y el duro relato de una infancia

La controversia comenzó cuando Thamara decidió exponer públicamente episodios que, según relató, marcaron su niñez desde muy temprano. En su video más viral, la joven escribió un mensaje que dejó helados a miles de usuarios:

“Hoy quiero contar una historia: la historia de una niña que creció rodeada de violencia, gritos y silencios, en una casa donde el miedo era más constante que el amor”, reveló.

La modelo continuó describiendo que, aunque ocasionalmente existían muestras de afecto, estas se veían opacadas por situaciones de agresión, discusiones constantes y actitudes que la dejaron emocionalmente marcada. Además, dejó entrever que su madre habría tenido problemas con el alcohol, un detalle que alimentó la polémica y provocó una ola de reacciones en redes.

Estas confesiones generaron un shock mediático inmediato, pues no solo revelaban un pasado familiar desconocido, sino que también colocaban a Alejandra Baigorria —figura pública y exintegrante de reality— en el ojo de la tormenta por tratarse de un tema directamente vinculado a su entorno personal.

Hermana de Alejandra Baigorria revela la tormentosa infancia que vivió al lado de su madre. IG: Thamara Medina.

Thamara Medina firme en su postura pese al silencio

Cuando el reportero de Willax TV la abordó, la primera pregunta fue directa:“¿Qué pasó? Tú colgaste un comunicado disculpando a tu mamá, pero luego hiciste un video hablando de tu infancia. ¿Algo que decir?”

Lejos de retractarse o dar explicaciones, Thamara respondió con brevedad:“Ya dije todo”.

La joven dejó claro que no piensa desdecirse ni ampliar sus revelaciones. Su frase fue contundente y marcó una línea definitiva: está consciente de lo que dijo y se mantiene firme en su relato.

El periodista insistió:“Tú le habías perdonado a tu mamá, ¿ahora qué pasó? Alejandra dijo que las cosas deben quedar en familia, ¿qué les responderías?”

Sin embargo, Thamara evitó entrar en detalles. Optó por retirarse, subiendo al auto donde la esperaba su padre, sin emitir ningún comentario adicional. Su actitud reforzó la percepción de que la situación familiar es mucho más compleja de lo que se ha mostrado públicamente.

Hermana de Alejandra Baigorria se mantiene firme tras exponer la mala relación con su madre.

La reacción de Alejandra Baigorria

Días antes, Alejandra Baigorria había salido al frente para 'Más Espectáculos’, donde fue consultada por la crisis familiar que estalló tras las confesiones de su hermana. Si bien no quiso profundizar, la empresaria dejó entrever su preocupación: “Puede ser por muchas cosas en realidad. Independientemente, cualquier cosa de mi familia me va a afectar”.

Alejandra reconoció que lo dicho por su hermana la conmovió, aunque evitó confrontarla públicamente.

“No voy a hablar mal de ella, es mi hermana y la quiero. Solo pienso que hay cosas que se pueden resolver en casa”, expresó.

Su hermano Sergio Baigorria también intervino y defendió a su madre de las acusaciones implícitas, pidiendo comprensión. “Mi mamá no es perfecta, pero ha sido una madre fuerte que siempre ha estado con nosotros”, manifestó. Estas palabras buscaron equilibrar la narrativa que se había instalado tras la publicación de Thamara, aunque los comentarios en redes se mantuvieron divididos.

Además de ello, Thamara Medina no estuvo presente en el reciente cumpleaños de su madre Verónica Alcalá, desatando una ola de comentarios en redes y programas de espectáculos.

La empresaria aseguró que su hermana menor decidió no asistir por motivos personales y rechazó las críticas hacia su familia.“La gente opina sin saber”, expresó, visiblemente incómoda con la exposición pública del tema.

Las palabras de Baigorria generaron un debate sobre los límites entre lo privado y lo mediático, al tiempo que ella insistía en que su prioridad era mantener la paz dentro de su entorno. (América TV)