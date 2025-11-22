Madeleine Gutiérrez, hija de Tongo, no podrá presentarse en Europa tras rechazo de visa: “Lo odio, es injusto”

Madeleine Gutiérrez, hija de Tongo, no cantará en Europa porque no le dieron la visa.

La cantante de ópera peruana Madeleine Gutiérrez, hija del recordado artista popular Abelardo Gutiérrez, conocido como Tongo, enfrenta un duro revés en su carrera internacional tras revelar que le negaron la visa que necesitaba para cumplir con sus próximos compromisos profesionales en Europa.

La artista, que radica actualmente en Barcelona, España, informó a través de sus redes sociales que no podrá ofrecer una serie de presentaciones pactadas tras la negativa de la visa, lo que la obliga a reiniciar trámites y replantear sus planes.

“En fin… me denegaron la visa para seguir cantando, así que de nuevo a empezar todo. Visa para cantar, visa para soñar”, compartió Madeleine Gutiérrez en su cuenta oficial, transmitiendo la frustración que siente ante las dificultades que enfrenta para avanzar en su carrera fuera del Perú.

Orgullo peruano: Madeleine Gutiérrez, hija de Tongo, brilla en Europa con su primer concurso ganado. Infobae Perú / Captura: IG

Según relató la propia cantante, la situación la tomó por sorpresa, ya que tenía previstas dos importantes presentaciones para la próxima semana en escenarios europeos. “Lo odio. Lo comprendo, pero lo odio, y es muy injusto. Soy noble, soy artista, soy buena; pero no lo suficiente para un sistema. Me enferma pensar que gente que realmente vale la pena, como yo, tenga que justificarse por todos los medios para poder quedarse en un continente, solo porque en el mío aún no se celebra la música académica como yo quisiera”, escribió la joven mezzosoprano en una reflexión que publicó en internet.

Madeleine Gutiérrez enfatizó que las trabas administrativas afectan no solo a su desarrollo profesional, sino que generan incertidumbre sobre la posibilidad de vivir dignamente del arte. En otro pasaje, señaló: “Soy inmigrante; sin embargo, no soy inmigrante en la música, ni en mi carrera, ni en mi arte. Me estresa ser parte del sistema. Me estresa justificar por qué soy buena. Y si uso este hueco de espacio cibernético, es porque tal vez alguien lo necesita; tal vez alguien espera una luz. Yo también la espero. Si este mensaje te sirve, me daré por satisfecha”.

Madeleine Lisette Gutiérrez Lupinta logró el título de licenciada en Música.

A pesar de los obstáculos, la peruana mantiene su compromiso con la música y ha desafiado el contexto adverso que impide a muchos artistas latinoamericanos desplegar sus carreras en el extranjero. A lo largo de los últimos años, Madeleine Gutiérrez ha consolidado una proyección relevante en el mundo de la ópera europea, participando en recitales, cursos de perfeccionamiento y colaborando en iniciativas culturales tanto en España como en otros países del continente.

Recientemente, la cantante peruana obtuvo un importante reconocimiento al ser seleccionada para formar parte del evento internacional Les Veus del Monestir 2026, uno de los encuentros más prestigiosos del género lírico, celebrado en el histórico Monasterio de Pedralbes en Barcelona.

Este logro representa una oportunidad clave para jóvenes intérpretes que buscan consolidarse y proyectar sus carreras a nivel internacional. La trayectoria de Madeleine Gutiérrez no ha estado exenta de retos personales y profesionales. Desde su mudanza a España, ha dedicado gran parte de su tiempo a perfeccionar su técnica vocal y formarse bajo la guía de maestros europeos, mientras gestiona los trámites que permitan regular su situación migratoria.

La artista ha resaltado en repetidas ocasiones el contraste entre las oportunidades disponibles en Europa para la música académica y la falta de reconocimiento e impulso en el ámbito cultural peruano.

Así fue el recital de Madeleine Gutiérrez, la quinta hija de Tongo, frente a los miembros del jurado de la Universidad Nacional de Música. (Instagram/madeleinegutierrezmezzo)