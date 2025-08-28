Beto Cuevas confiesa que la música de Tongo es su gusto culposo y pidió conocerlo: “Una linda experiencia”

Beto Cuevas confiesa que la música de Tongo es un gusto culposo. Studio 92 /Entre Bloques

El cantante chileno Beto Cuevas sorprendió al público peruano al confesar durante una entrevista con el programa “Entre Bloques” de Studio 92 que la música del fallecido artista Tongo figura como su gusto musical culposo. Durante su estadía en Lima, el exvocalista de La Ley compartió una anécdota personal que dejó al descubierto el aprecio y respeto que llegó a sentir por la singular figura de la música peruana.

En el segmento de preguntas rápidas del espacio radial, el conductor planteó a Beto Cuevas una interrogante directa sobre sus preferencias menos confesadas: “¿Cuál es tu gusto musical culposo?”. La respuesta del cantante no dio lugar a dudas: “El Tongo”. La elección provocó el asombro, a lo que el propio Cuevas respondió con buen humor y reviviendo algunos de los éxitos que convirtieron a Tongo en ícono de la cultura popular.

Beto Cuevas cuenta la vez que pidió conocer a Tongo.

“¿En serio?“, le repreguntó el conductor. “Claro, todo eso y todos esos grandes clásicos que hizo”, resaltando así la creatividad de Tongo, nombre artístico de José Abelardo Gutiérrez Alanya, quien forma parte de la identidad musical peruana, pues sus temas trascendieron fronteras gracias a su originalidad.

En la conversación, Beto Cuevas contó que tuvo la oportunidad de conocerlo a pedido suyo. “Además que lo conocí al Tongo. Recién le contaba a unos amigos que una vez que vine a tocar acá, le comenté esto mismo al empresario y le dije: ‘Me encantaría algún día conocer al Tongo’. Lo llamó, estábamos en un restaurante y llegó el Tongo a la media hora”, relató el artista chileno.

Beto Cuevas revela que le gusta la música de Tongo.

La reunión terminó con una foto conjunta entre ambos, un recuerdo que Cuevas describió como “una linda experiencia”, y que no dudó en describirla públicamente. “Que en paz descanse El Tongo”, concluyó el artista sobre el peruano, fallecido el 10 de marzo de 2023.

El artista, exlíder de la icónica banda La Ley, visitó Perú para ser parte de dos presentaciones, el pasado viernes 22 de agosto en Arequipa, en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes Mario Vargas Llosa, y el pasado sábado 23 de agosto en Lima, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Beto Cuevas resta importancia a la polémica sobre el pisco

En otra entrevista con un medio peruano, el cantante chileno Beto Cuevas también optó por mantenerse al margen de la disputa histórica en torno al origen del pisco, recalcando su desinterés ante la rivalidad que a menudo enfrenta a peruanos y chilenos. El exvocalista de La Ley dejó claro que su atención está puesta en la música y el intercambio cultural.

“Siempre he tenido un lindo vínculo con la gente de Perú. Para mí no es un tema la tutela del pisco, siempre me preguntan. Tengo buenos amigos peruanos y siempre he tenido una muy buena convivencia y eso se repite en otros países. Soy una persona respetuosa y amistosa”, señaló el cantante a La República. Además, afirmó: “Esa cosa de la territorialidad o de la tutela del pisco es algo que, particularmente, ni tomo, ni me importa. Así que sea lo que digan la mayoría”.

Beto Cuevas señaló que es más relevante para él generar conexión con los peruanos.

A pesar de que la discusión sobre el pisco ha involucrado organismos internacionales y procesos legales, Cuevas sostiene que las diferencias históricas entre ambos países no deben condicionar el trato entre artistas ni la unión ante el público. Ejemplificó que, desde su experiencia, la música permite crear lazos y superar divisiones: “Para mí, el cuento importante en mi vida es más bien crear puentes para poderme conectar con la gente y lo hago en el escenario, con el público”.

Beto Cuevas brindó dos conciertos en Perú.