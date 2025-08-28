Perú

Beto Cuevas confiesa que la música de Tongo es su gusto culposo y pidió conocerlo: “Una linda experiencia”

El cantante chileno sorprendió al público peruano al confesar su admiración por las canciones de Tongo y recordó la ocasión en que pidió conocerlo durante una visita a la capital

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Beto Cuevas confiesa que la música de Tongo es un gusto culposo. Studio 92 /Entre Bloques

El cantante chileno Beto Cuevas sorprendió al público peruano al confesar durante una entrevista con el programa “Entre Bloques” de Studio 92 que la música del fallecido artista Tongo figura como su gusto musical culposo. Durante su estadía en Lima, el exvocalista de La Ley compartió una anécdota personal que dejó al descubierto el aprecio y respeto que llegó a sentir por la singular figura de la música peruana.

En el segmento de preguntas rápidas del espacio radial, el conductor planteó a Beto Cuevas una interrogante directa sobre sus preferencias menos confesadas: “¿Cuál es tu gusto musical culposo?”. La respuesta del cantante no dio lugar a dudas: “El Tongo”. La elección provocó el asombro, a lo que el propio Cuevas respondió con buen humor y reviviendo algunos de los éxitos que convirtieron a Tongo en ícono de la cultura popular.

Beto Cuevas cuenta la vez
Beto Cuevas cuenta la vez que pidió conocer a Tongo.

“¿En serio?“, le repreguntó el conductor. “Claro, todo eso y todos esos grandes clásicos que hizo”, resaltando así la creatividad de Tongo, nombre artístico de José Abelardo Gutiérrez Alanya, quien forma parte de la identidad musical peruana, pues sus temas trascendieron fronteras gracias a su originalidad.

En la conversación, Beto Cuevas contó que tuvo la oportunidad de conocerlo a pedido suyo. “Además que lo conocí al Tongo. Recién le contaba a unos amigos que una vez que vine a tocar acá, le comenté esto mismo al empresario y le dije: ‘Me encantaría algún día conocer al Tongo’. Lo llamó, estábamos en un restaurante y llegó el Tongo a la media hora”, relató el artista chileno.

Beto Cuevas revela que le
Beto Cuevas revela que le gusta la música de Tongo.

La reunión terminó con una foto conjunta entre ambos, un recuerdo que Cuevas describió como “una linda experiencia”, y que no dudó en describirla públicamente. “Que en paz descanse El Tongo”, concluyó el artista sobre el peruano, fallecido el 10 de marzo de 2023.

El artista, exlíder de la icónica banda La Ley, visitó Perú para ser parte de dos presentaciones, el pasado viernes 22 de agosto en Arequipa, en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes Mario Vargas Llosa, y el pasado sábado 23 de agosto en Lima, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Beto Cuevas resta importancia a la polémica sobre el pisco

En otra entrevista con un medio peruano, el cantante chileno Beto Cuevas también optó por mantenerse al margen de la disputa histórica en torno al origen del pisco, recalcando su desinterés ante la rivalidad que a menudo enfrenta a peruanos y chilenos. El exvocalista de La Ley dejó claro que su atención está puesta en la música y el intercambio cultural.

“Siempre he tenido un lindo vínculo con la gente de Perú. Para mí no es un tema la tutela del pisco, siempre me preguntan. Tengo buenos amigos peruanos y siempre he tenido una muy buena convivencia y eso se repite en otros países. Soy una persona respetuosa y amistosa”, señaló el cantante a La República. Además, afirmó: “Esa cosa de la territorialidad o de la tutela del pisco es algo que, particularmente, ni tomo, ni me importa. Así que sea lo que digan la mayoría”.

Beto Cuevas señaló que es
Beto Cuevas señaló que es más relevante para él generar conexión con los peruanos.

A pesar de que la discusión sobre el pisco ha involucrado organismos internacionales y procesos legales, Cuevas sostiene que las diferencias históricas entre ambos países no deben condicionar el trato entre artistas ni la unión ante el público. Ejemplificó que, desde su experiencia, la música permite crear lazos y superar divisiones: “Para mí, el cuento importante en mi vida es más bien crear puentes para poderme conectar con la gente y lo hago en el escenario, con el público”.

Beto Cuevas brindó dos conciertos
Beto Cuevas brindó dos conciertos en Perú.

Temas Relacionados

Beto CuevasTongoperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Barcelona en la Champions League 2025/2026: rivales, fecha, horarios y canal TV para ver desde Perú

Tras el sorteo de la UEFA, los ‘azulgranas’ conocieron a sus equipos que les tocará enfrentar en su camino hacia la ‘Orejona’. Conoce el grupo que le tocó al cuadro de Hansi Flick

Barcelona en la Champions League

Santa Rosa de Lima: Este es el plan de la PNP, la MML y el Minsa para garantizar la seguridad de los fieles, el 30 de agosto

El vocero de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto mencionó que estas disposiciones se implementarán para garantizar la fluidez del público y evitar aglomeraciones

Santa Rosa de Lima: Este

CineStar cierra local legendario en Santiago de Surco: Ahora está en alquiler

El establecimiento que tenía años operando y se ubica en la avenida Benavides ha clausurado. La empresa de cines aún no se pronuncia

CineStar cierra local legendario en

¿Mañana 29 de agosto es feriado nacional? Esto sabe por la norma en El Peruano

Numerosos trabajadores del sector público y privado consultan si también será libre el día previo a la festividad de Santa Rosa de Lima, que es el sábado 30 de agosto

¿Mañana 29 de agosto es

PJ levanta el secreto de las comunicaciones del exministro Julio Demartini y el periodista Martín Riepl

Periodista se allanó al pedido de la Fiscalía, mientras que el extitular del Midis solicitó que se autorice la medida, pero con limitaciones

PJ levanta el secreto de
ÚLTIMAS NOTICIAS
42 fotos: se presentó la

42 fotos: se presentó la reedición de un libro en homenaje a Nelly Arrieta de Blaquier

Detuvieron al hombre que perseguía con martillos e insultaba a trabajadoras y pasajeras en el subte A

El cruce entre Marcos Galperín y Santi Siri por el ataque en Lomas de Zamora y la denuncia de corrupción

La nostalgia puede ser tóxica: un psicólogo español explicó cómo idealizar el pasado afecta el bienestar emocional

Quiénes son las tres personas que fueron demoradas por las agresiones a Javier Milei en Lomas de Zamora

INFOBAE AMÉRICA
Francis Ford Coppola entregó a

Francis Ford Coppola entregó a Werner Herzog el León de Oro del Festival de Venecia en una emotiva ceremonia

Un estudio revela que las olas de calor envejecen el cuerpo tanto como el tabaco o el alcohol

El error común al usar la pava eléctrica que hay que revertir para que no se estropee

Cuánto tarda un bosque en recuperarse después de un incendio

Cuarenta fundaciones alertaron por la aprobación de la Ley de Transparencia Social en Ecuador

TELESHOW
Cochito López habló entre risas

Cochito López habló entre risas del supuesto encuentro amoroso con Pampita

Guillermo Francella protagonizó un divertido momento al aire con su hija Yoyi y su perro Mono: “No lo devuelvo”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Mario Pergolini recordó su controvertido papel en Floricienta: “Las chicas me pateaban en la calle”

La ironía de Pampita a Tini Stoessel en vivo que dejó al jurado de Los 8 Escalones sin palabras: “Me lo robó”