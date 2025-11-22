Perú

Fin de clases escolares 2025: la fecha oficial del Minedu para el término del año académico

La estructura contempla 36 semanas lectivas, distribuidas en cuatro bloques, y 8 semanas dedicadas a gestión escolar, programadas en cinco tramos

Guardar
Escolares tendrán seis días más
Escolares tendrán seis días más de vacaciones en comparación al último verano. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)

El calendario del Ministerio de Educación (Minedu) establece las fechas claves para la culminación del año escolar 2025. El último día de clases para los estudiantes será el viernes 19 de diciembre, fecha que marca el cierre formal de las actividades académicas en todos los colegios del país.

La información resulta importante para las familias que buscan organizar con anticipación el periodo de vacaciones escolares.

La estructura del año académico contempla 36 semanas lectivas, distribuidas en cuatro bloques, y 8 semanas dedicadas a gestión escolar, programadas en cinco tramos. Estas semanas de gestión permiten que el personal docente y administrativo realice labores de planificación, evaluación y actualización de estrategias educativas.

Ministerio de Educación define las
Ministerio de Educación define las fechas clave para el cierre del año escolar 2025| Andina

Entre cada uno de estos periodos se intercalan bloques de gestión que facilitan la revisión del avance académico y la preparación de los contenidos que restan por abordar.

¿Cuándo salen de vacaciones los docentes?

Para el personal docente, el calendario prevé que las actividades no concluyen con el término de las clases de los estudiantes. El último bloque de gestión se extiende del 22 al 31 de diciembre, periodo en el que los maestros y especialistas deben culminar tareas de cierre y planificación para el siguiente ciclo escolar.

El cronograma oficial define el comienzo, desarrollo y cierre del año académico con fechas específicas, asegurando que estudiantes y docentes dispongan de tiempos claros tanto para la enseñanza como para la gestión institucional.

Escala de notas

El sistema educativo utiliza una escala de calificación específica para evaluar el desempeño de los estudiantes, establecida por el Ministerio de Educación (Minedu) en el Currículo Nacional de Educación Básica. Esta escala, conformada por las categorías AD, A, B y C, expresa con claridad el grado de avance en cada competencia al término del periodo lectivo.

La promoción, permanencia en el grado o necesidad de recuperación pedagógica dependen directamente del nivel de logro obtenido en cada área evaluada. El nivel AD se otorga a quienes demuestran aprendizajes superiores a lo esperado para su grado o edad y representa un desempeño sobresaliente.

La calificación A señala que el estudiante ha alcanzado el nivel esperado en la competencia evaluada, demostrando dominio satisfactorio de las tareas planteadas dentro del tiempo establecido y cumpliendo los estándares del grado.

Gobierno extiende las vacaciones de
Gobierno extiende las vacaciones de verano: conoce la nueva fecha de inicio del año escolar 2025| Andina

El nivel B corresponde a quienes están próximos al nivel esperado, pero requieren apoyo adicional durante un periodo razonable para consolidar sus aprendizajes. Este resultado refleja un logro en proceso: el estudiante se encuentra cerca de los objetivos, aunque aún necesita acompañamiento para completarlos de forma plena.

La categoría C indica que el estudiante ha presentado un avance mínimo en la competencia evaluada. En estos casos pueden surgir dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que se requiere un tiempo mayor de seguimiento y una intervención más intensiva del docente para favorecer el progreso del alumno.

Cada categoría describe un estado específico en la trayectoria del aprendizaje, asegurando que las decisiones educativas respondan a las características y avances individuales. De este modo, las familias puedenplanificar con precisión las alternativas para el tiempo libre de los escolaresuna vez terminadas las clases.

Temas Relacionados

clases escolares 2025peru-noticiasVacacionesMinedu

Más Noticias

Williams Riveros lanzó punzante comentario tras comparación con Carlos Galván en Universitario: “Yo tengo tres títulos”

El defensa paraguayo, Matías Di Benedetto y Aldo Corzo fueron los invitados del podcast ‘Enfocados’ de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola

Williams Riveros lanzó punzante comentario

Luis Aragón critica a Noblecilla por “faltarle el respeto al Parlamento” y respalda orden de detención contra Betssy Chávez

El congresista cuestionó la actuación de Raúl Noblecilla en la Comisión Permanente y criticó la falta de control en la sesión

Luis Aragón critica a Noblecilla

Feria del Libro Ricardo Palma: fechas, autores invitados y actividades destacadas

La 46.ª Feria del Libro Ricardo Palma abrirá sus puertas durante 19 días de programación cultural ininterrumpida en el concurrido distrito limeño, con actividades gratuitas y una amplia agenda literaria para todo el público

Feria del Libro Ricardo Palma:

Promulgan ley para incorporar a trabajadores del Poder Judicial al régimen laboral de la actividad privada

Una normativa publicada hoy otorga a colaboradores contratados bajo la modalidad CAS en la judicatura la posibilidad de acceder a los beneficios laborales y la protección del régimen de la actividad privada

Promulgan ley para incorporar a

¿Escasez de GLP en Perú?: Desde hoy cierra importante planta de combustible y experto advierte alza de precios

El mantenimiento de la segunda mayor planta de almacenamiento de gas licuado en territorio peruano podría provocar incrementos en los precios y desabastecimiento durante los próximos dos meses, según experto

¿Escasez de GLP en Perú?:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Luis Aragón critica a Noblecilla

Luis Aragón critica a Noblecilla por “faltarle el respeto al Parlamento” y respalda orden de detención contra Betssy Chávez

“Estuve presente y fui testigo”: María del Carmen Alva sí exigió 2 ministerios, según exministro de Pedro Castillo

Gobernador de Tumbes pide disculpas por designar a funcionario acusado de crear empresas fantasmas

JNJ denuncia al juez Torres Tasso y pide que se aparte del caso de Delia Espinoza

PJ ordena que Martín Vizcarra afronte un segundo juicio por el caso Lomas de Ilo

ENTRETENIMIENTO

Madeleine Gutiérrez, hija de Tongo,

Madeleine Gutiérrez, hija de Tongo, no podrá presentarse en Europa tras rechazo de visa: “Lo odio, es injusto”

Marina Mora revela los malos tratos a Karla Bacigalupo por parte de los preparadores del Miss Perú: “lloraba mucho”

El emotivo mensaje de Sergio Baigorria tras el accidente de Thamara, hermana de Alejandra: “Dios nos acompañada”

Thamara Medina detalla su estado tras accidente y agradece preocupación: “Con costillas rotas y 20 puntos, pero estoy viva”

Jessica Newton es premiada en el Miss Universo 2025 pese a resultados con Karla Bacigalupo: “Mi trabajo no es evitar la eliminación”

DEPORTES

Williams Riveros lanzó punzante comentario

Williams Riveros lanzó punzante comentario tras comparación con Carlos Galván en Universitario: “Yo tengo tres títulos”

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV confirmado de la primera final por la Liga Femenina 2025

Dónde ver Atlético Mineiro vs Lanús HOY: canal TV online de la final de la Copa Sudamericana 2025

Partidos de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026