¿Cuándo inician las vacaciones escolares de octubre? Fechas confirmadas por el Minedu para el descanso de estudiantes

Este pequeño receso llega como un respiro necesario para estudiantes y padres de familia. Por otro lado, los docentes sí deberán acudir a los centros educativos

Mariana Quilca Catacora

El mes de octubre no solo trae consigo el fervor morado y las procesiones del Señor de los Milagros. También llega con una noticia que alegra a miles de escolares (y a más de un papá): ¡las vacaciones de octubre! Este breve descanso es la oportunidad perfecta para que los estudiantes recarguen energías, los profesores se organicen y las familias puedan disfrutar de unos días sin la caótica rutina escolar.

De acuerdo con el calendario oficial del Ministerio de Educación (Minedu), establecido en la Resolución Ministerial N.° 556-2024-MINEDU, las vacaciones escolares de octubre 2025 para los colegios públicos se desarrollarán del lunes 13 al viernes 17 de octubre. Este periodo forma parte del cuarto bloque de la Semana de Gestión, un espacio pensado para que las instituciones educativas se preparen para el cierre del año académico.

Durante estos cinco días, los estudiantes de escuelas estatales tendrán un merecido descanso tras meses de clases, tareas y evaluaciones. El objetivo, según el Minedu, es lograr un equilibrio entre el rendimiento académico y el bienestar emocional de los alumnos. La idea es que puedan tomarse un respiro, repasar de manera tranquila los temas vistos en clase o simplemente disfrutar del tiempo libre en familia.

Mientras los chicos descansan, los docentes y directivos sí deberán acudir a sus colegios. En esos días, los profesores no dictan clases, pero realizan actividades de planificación, evaluación y organización interna. Es un tiempo clave para dejar todo listo antes del último tramo del año escolar.

El cuarto bloque de semanas lectivas comenzará justo después del receso, el lunes 20 de octubre, y se extenderá hasta el 19 de diciembre de 2025, cuando finalice oficialmente el año escolar en los colegios públicos.

¿Y los colegios privados?

Ahora bien, muchos padres se preguntan: ¿qué pasa con los colegios privados? En este caso, el Minedu deja cierto margen de decisión. Si bien las instituciones privadas deben respetar los parámetros mínimos del calendario escolar, pueden establecer sus propias fechas de vacaciones, siempre que estas estén incluidas en su Reglamento Interno y cumplan con las horas lectivas exigidas por ley. En otras palabras, el descanso de octubre puede variar según el colegio, pero siempre con respaldo normativo.

Por ejemplo, algunas instituciones, como el caso de Innova School, adelantó la fecha de sus vacaciones escolares, del lunes 6 al viernes 10 de octubre. Así cumple con las horas establecidas por el Minedu.

Este receso no solo es beneficioso para los niños. También permite a las familias reorganizarse, planificar actividades juntos o aprovechar para compartir momentos que a veces se pierden en el ritmo acelerado del año escolar. Desde escapadas cortas, paseos al aire libre, o incluso participar en las tradicionales celebraciones de octubre.

Ideas para pasar tiempo en familia

Este descanso no solo beneficia a los niños, sino también a los padres, que pueden aprovechar para reconectarse con sus hijos después de meses de ritmo escolar intenso.

Algunas ideas para disfrutar juntos:

  • Participar en las actividades del Señor de los Milagros, una tradición que muchos niños viven por primera vez.
  • Organizar paseos cortos o visitas culturales dentro de la ciudad.
  • Dedicar tiempo a la lectura o juegos educativos en casa.
  • Simplemente descansar y compartir momentos familiares sin el estrés de las tareas o los horarios.

