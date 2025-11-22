España, Canadá, Japón y Reino Unido realizan evaluaciones de campo del Proyecto Chinecas como parte del proceso G2G

Noticia fue dada por el Midagri. Foto: agroperu

El Midagri dio a conocer que equipos especializados provenientes de España, Canadá, Japón y el Reino Unido realizaron recorridos técnicos por las instalaciones y áreas de influencia del Proyecto Especial Chinecas, en Áncash. Estas inspecciones forman parte del proceso de selección bajo el esquema de Gobierno a Gobierno (G2G) para el conjunto de iniciativas que integran la CCCM (Chinecas, Cardos, Chonta y Margen Derecha).

Durante varios días, las delegaciones extranjeras, acompañadas por profesionales del proyecto, visitaron los sectores donde se prevé la intervención con el fin de obtener una mirada directa sobre las condiciones técnicas, territoriales y operativas del sistema de riego. Los datos recogidos servirán de base para diseñar sus propuestas en las próximas etapas.

Chinecas avanza hacia su fase ejecutiva con estándares de calidad reforzados

La cartera agrícola remarcó que estas actividades apuntan a asegurar que las obras de infraestructura hidráulica e irrigación se desarrollen con altos niveles de calidad, eficiencia y transparencia, elementos clave para expandir la frontera agrícola y fortalecer una actividad agraria sostenible en Áncash y otras zonas del país.

Estas visitas se llevan a cabo tras la aprobación del estudio de preinversión y la declaración de viabilidad del perfil técnico de Chinecas, lo que permite al sector dar paso a la fase de ejecución. De acuerdo con estimaciones oficiales, este megaproyecto impulsaría la economía regional al elevar en alrededor de USD 2.500 millones anuales el valor de la producción agroexportadora y generar más de 150 mil puestos de trabajo.

El sector agrario enfatizó que estas acciones buscan garantizar que los trabajos vinculados a la infraestructura hídrica y de riego se ejecuten con estándares elevados, priorizando la eficiencia y una gestión transparente. Foto: agraria

ProInversión finaliza estudios clave para Chinecas

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), entidad dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), finalizó los estudios de preinversión del Nuevo Proyecto de Irrigación Chinecas, ubicado en la región Áncash. Tras evaluar el documento técnico, el Gobierno Regional de Áncash otorgó su aprobación, lo que permite avanzar hacia la etapa en la que se definirá la viabilidad del proyecto y el modelo de financiamiento. Esta propuesta se perfila como la intervención de modernización de riego más relevante del norte peruano en los últimos diez años.

El análisis técnico prevé optimizar el riego en 51 mil hectáreas ya habilitadas e incorporar otras 70 mil con tecnología moderna de irrigación, alcanzando así un total de 121 mil hectáreas. Con ello, se espera dinamizar la actividad agrícola, crear más de 160 mil empleos directos y alcanzar un valor productivo estimado en 2.500 millones de dólares en el sector agroindustrial de la región.

Según el MEF, este proyecto consolidará a Áncash como un eje clave para las exportaciones agrarias del país. En la presentación oficial, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, destacó que este avance representa un momento decisivo para el crecimiento de la frontera agrícola nacional.“Proyectos como Chinecas, Majes Siguas II y Chavimochic son parte del nuevo impulso para la descentralización productiva. Reflejan lo que el Gobierno busca: finanzas responsables y gestión transparente para el desarrollo y la generación de empleo”, declaró Miralles.

El lanzamiento contó también con la participación del gobernador regional de Áncash, Koki Noriega, y del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno.

Proinversión culminó la elaboración del estudio de preinversión del Nuevo Proyecto de Irrigación Chinecas, que se desarrolla en la región Áncash. Foto: YouTube