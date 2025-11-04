Perú

¿Chinecas, cada vez más cerca de ser una realidad? ProInversión finaliza estudios clave para irrigación en el norte del Perú

Punto de quiebre. El informe técnico aprobado por el gobierno regional de Áncash habilita la siguiente fase del proyecto Chinecas, que modernizará sistemas de riego y ampliará la frontera agrícola en la región

Guardar
El proyecto Chinecas beneficiará a
El proyecto Chinecas beneficiará a 121.000 hectáreas agrícolas y generará más de 160.000 empleos directos en Áncash. Foto: Gob.pe

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), concluyó los estudios de preinversión para el Nuevo Proyecto de Irrigación Chinecas en la región Áncash.

El Gobierno Regional de Áncash aprobó el informe elaborado, habilitando la siguiente fase para declarar la viabilidad y definir el mecanismo de inversión. Esta iniciativa representa la mayor modernización de infraestructura de riego del norte del Perú en la última década.

ProInversión: Chinecas avanza hacia la modernización agrícola en Áncash

El estudio contempla la mejora del sistema de riego en 51.000 hectáreas e incorporación de 70.000 nuevas áreas agrícolas bajo riego tecnificado, sumando un total de 121.000 hectáreas. Esta ampliación permitirá impulsar la producción agrícola, generar más de 160.000 empleos directos y proyecta un volumen de producción cercano a 2.500 millones de dólares en la agroindustria regional.

El MEF detalló que esto convertirá a Áncash en un polo agroexportador estratégico para el país. Durante la presentación oficial, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, señaló que el avance de este proyecto marca un punto clave en la expansión de la frontera agrícola nacional.

“Proyectos como Chinecas, Majes Siguas II y Chavimochic son parte del nuevo impulso para la descentralización productiva. Reflejan lo que el Gobierno busca: finanzas responsables y gestión transparente para el desarrollo y la generación de empleo”, declaró Miralles.

El evento de lanzamiento contó con la presencia del gobernador regional de Áncash, Koki Noriega, y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno.

Áncash se consolida como polo agroexportador: más de 160.000 empleos directos en Chinecas

Luis Del Carpio, director ejecutivo de PROINVERSIÓN, precisó que el proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de riego Chinecas en Santa, Casma y Huarmey” es resultado de un trabajo conjunto y coordinado entre las instituciones nacionales y el gobierno regional.

“La alianza entre el Gobierno Regional de Áncash, el MEF, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y PROINVERSIÓN demuestra que es posible ejecutar obras de gran impacto con una visión estratégica y compromiso institucional”, indicó el funcionario.

El Nuevo Proyecto Chinecas utilizará de forma sostenible los caudales del río Santa, garantizando el respeto por los derechos actuales de uso y la distribución equitativa del recurso hídrico.

Además del impacto en el sector agrícola, se prevé facilitar el acceso al agua potable a comunidades que aún no disponen del servicio, lo que permitirá fortalecer la seguridad hídrica y mejorar las condiciones de vida de la población local.

Chinecas: ProInversión finaliza estudios clave para irrigación en el norte del Perú

PROINVERSIÓN asumió la selección, contratación y seguimiento de los estudios de preinversión tras un convenio con el Gobierno Regional de Áncash suscrito en abril de 2023.

El consorcio peruano-alemán LSH Consulting Engineers – Agua y Energía y Minería Ingenieros Consultores fue responsable de la elaboración del estudio, mientras que el consorcio peruano-francés HC & Asociados – BRLi Ingenierie supervisó el proceso.

Los equipos técnicos aplicaron herramientas de última generación como levantamientos LIDAR y modelaciones hidráulicas para asegurar la validez científica de los datos obtenidos. Las investigaciones incluyeron análisis topográficos, geológicos e hidrogeológicos, lo que permitió sustentar técnicamente la viabilidad del proyecto.

Este avance sienta las bases para las siguientes etapas: la declaración de viabilidad, la convocatoria para estructurar la inversión y, posteriormente, la ejecución que pondrá en marcha la moderna plataforma de irrigación en el norte peruano.

Temas Relacionados

ChinecasProInversionMidagriMEFDenisse Mirallesperu-economia

Más Noticias

Paro de transportistas EN VIVO: Situación del transporte en distritos de Lima y Callao por asesinatos y extorsiones a empresas

Empresas de transporte acatan medida de fuerza afectando el traslado de miles de usuarios que esperan sus unidades en los principales paraderos. Ministerio de Trabajo dio tolerancia de dos horas a trabajadores, mientras que clases en colegios y universidades son virtuales

Paro de transportistas EN VIVO:

Miss Universo en polémica: Miss México y Nawat se enfrentan en ceremonia de imposición de bandas

Fátima Bosh no se quedó callada y le respondió con todo al director de Miss Universo Tailandia por sus comentarios en la ceremonia del 4 de noviembre

Miss Universo en polémica: Miss

San Juan de Lurigancho: delincuentes asaltan a cinco brigadistas del Minsa frente a dos colegios en pleno día

El hecho ocurrió frente a colegios y viviendas en una zona considerada roja por la policía. Vecinos exigen más seguridad

San Juan de Lurigancho: delincuentes

Banco de la Nación no atiende hoy en una provincia que celebra su aniversario con ‘feriado’

Este martes 4 de noviembre, si estas en Puno, no podrás ir al Banco de la Nación. En vez de eso, deberás hacer tus operaciones por otros medios

Banco de la Nación no

¿Mañana 5 de noviembre habrá paro de transportistas?: Este es el anuncio del gremio

Lima y Callao viven hoy 4 de noviembre una paralización parcial del transporte, que ya genera dificultades de traslado a miles de ciudadanos

¿Mañana 5 de noviembre habrá
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez negó que

Juan José Santiváñez negó que César Acuña lo haya llevado al poder y asegura que APP es un partido democrático

Gobierno de Perú aún no decide si otorga el salvoconducto a Betssy Chávez para viajar a México

Renuncia el abogado de Betssy Chávez en pleno juicio: No sabía que expremier pediría asilo a México

Perú rompe relación con México por darle asilo a Betssy Chávez: ¿cómo afecta la medida a connacionales, según canciller?

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo en polémica: Miss

Miss Universo en polémica: Miss México y Nawat se enfrentan en ceremonia de imposición de bandas

Pedro Loli niega acusaciones de Leslie Moscoso y anuncia acciones legales: “No permitiré que manchen mi nombre”

Claudio Pizarro: ¿Cuántos hijos tiene el exfutbolista y quiénes con sus madres?

Rosalía confiesa que Santa Rosa de Lima fue parte de su inspiración para su nuevo álbum ‘Lux’

Leslie Moscoso se quiebra al hablar del abuso que vivió su hija en manos de su expareja: “No me lo perdonaré jamás”

DEPORTES

Entradas de la fecha 3

Entradas de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precio y venta para los partidos del torneo

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para obtener el segundo lugar en la Liga 1 2025?: su camino en busca del boleto a la Copa Libertadores 2026

Pablo Bueno con Infobae Perú: la pasión alrededor de Los Chankas, por qué se fue de Sport Boys y la amistad con Williams Riveros

Alianza Lima vs Olva Latino: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alexi Gómez y Carlos Ascues reaparecieron en ‘pichanga’ del streamer Neutro tras ser despedidos de Alianza Universidad por indisciplina