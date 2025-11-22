Encendido de árboles navideños en Lima y Callao: centros comerciales inician espectáculos hoy 22 de noviembre

Conoce qué significa cada adorno del árbol de Navidad - Créditos: Difusión

La Navidad, una de las celebraciones más arraigadas entre las familias peruanas, vuelve a iluminar Lima y Callao con los tradicionales encendidos de árboles navideños. Para muchos hogares, estos espectáculos representan el inicio simbólico de la temporada festiva, un momento para compartir en familia y mantener viva la tradición. Desde hoy, diversos centros comerciales y espacios públicos ofrecerán show, música y personajes navideños para todas las edades.

El primer gran encendido estaba previsto para este sábado 22 de noviembre en el Circuito Mágico del Agua; sin embargo, el evento se adelantó y se realizó anoche, viernes 21. En las inmediaciones de la Fuente de la Ilusión, decenas de familias y turistas se reunieron para presenciar la activación del árbol navideño interactivo, que contó con la presencia del alcalde Renzo Reggiardo.

La instalación del arbol del Circuito Mágico del Agua destaca por sus 13 metros de altura y 7,5 metros de diámetro, más de 100.000 luces LED sincronizadas y un recorrido interior de doble acceso. Su sistema de luces y sonido fue diseñado para generar una experiencia sensorial inmersiva y atraer a públicos de todas las edades.

Pero este no es el único punto de encuentro navideño: en los próximos días distintos centros comerciales de Lima y Callao encenderán sus propios árboles y presentarán espectáculos especiales para recibir a las familias.

Próximos encendidos y actividades navideñas

Árbol de Navidad en la Municipalidad Metropolitana de Lima. | Andina

Sábado 22 de noviembre

Outlet Arauco Faucett – 5:30 p. m. Espectáculo de luces, coreografías y concursos con los personajes “Capi Navideño” y Elfofoodie. Habrá actividades infantiles y zonas para tomarse fotos familiares.

Larcomar – 7 p. m. Además del encendido del árbol, se presentará el show musical “La estrella que nació del mar”, pensado especialmente para niños.

Domingo 23 de noviembre

MegaPlaza Independencia – 4 p. m. El centro comercial ofrecerá un show con Brenda Carvalho, un sorteo de premios y una presentación de Sinfonía por el Perú, que interpretará clásicos navideños.

Viernes 28 de noviembre

Minka – 6 p. m.“Show de Navidad” con Papá Noel, personajes festivos y presentaciones de Erick Elera y Cielo Torres.

Sábado 29 de noviembre

MegaPlaza Chorrillos – 5 p. m. Encendido del árbol con bailes y juegos a cargo del elenco “Sueña y desea” . También habrá fotos con Papá Noel.

MegaPlaza Villa El Salvador I – 5 p. m. Show navideño encabezado por Susan León y su elenco, con bailes, juegos y sorpresas temáticas.

Parque La Molina – 7 p. m. Velada especial con la conductora Gachi, Papá Noel y actividades musicales e interactivas.

Lo que viene: el gran árbol del Centro Histórico de Lima

Para la primera semana de diciembre, la Municipalidad de Lima instalará su tradicional árbol navideño en la Plaza Mayor, esta vez de 19 metros de altura. La ceremonia oficial aún no tiene fecha exacta, pero ya genera expectativa, pues suele atraer a miles de limeños y turistas. Con esta instalación, el municipio busca dinamizar el turismo y el comercio en el Centro Histórico.

Las iniciativas de Serpar y la Municipalidad de Lima muestran la apuesta de la capital peruana por ofrecer espacios seguros, accesibles y atractivos, según explicó Claudia Ruiz, gerenta general de la entidad.

Entre las novedades tecnológicas y la tradición, la ciudad redefine la competencia simbólica por el árbol más destacado, buscando consolidar sus plazas y parques como escenarios icónicos de la Navidad en Lima.