Perú

Navidad 2025: Circuito Mágico del Agua encenderá su árbol navideño interactivo este día

Un espectáculo de luces y música redefinirá las celebraciones navideñas en el Centro de Lima, cuando miles de personas asistan al encendido del árbol tecnológico impulsado por Serpar

Guardar
Circuito Mágico del Agua realizará
Circuito Mágico del Agua realizará encendido del árbol navideño interactivo.

El Circuito Mágico del Agua se prepara para el evento que marcará la antesala oficial de la temporada: el encendido de su árbol navideño interactivo, según confirmó la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

El acto central se realizará este sábado 22 de noviembre a las 7 p. m. en las inmediaciones de la Fuente de la Ilusión y concentrará la atención de familias y turistas.

El árbol alcanza 13 metros de altura y 7,5 metros de diámetro, integrando un sistema sincronizado de más de 100.000 luces LED y un recorrido interior de doble acceso.

El dispositivo, diseñado para estimular la experiencia sensorial y visual, incorpora secuencias coreografiadas de luz y sonido que buscan atraer a un público diverso.

El programa incluye la participación de un coro infantil, intérprete de villancicos, y una agenda de actividades que refuerza el ambiente festivo y familiar.

Según el Servicio de Parques de Lima (Serpar), la inauguración representa un impulso para el turismo local y la cohesión comunitaria en el espacio público.

La propuesta navideña se extiende a la Villa Mágica Navideña, donde los visitantes encuentran otras atracciones repartidas durante diciembre.

Las actividades facilitan el acceso de ciudadanos de diferentes distritos y contribuyen al posicionamiento del Circuito Mágico del Agua como un referente para jornadas culturales y recreativas. El parque mantiene su horario habitual de 3 p. m. a 10 p. m. y la entrada general se estipula en S/5.00.

El Parque de la Reserva,
El Parque de la Reserva, ubicado en el corazón de Lima, es célebre por su Circuito Mágico del Agua. (Foto: Circuito Mágico del Agua)

Plaza de Armas y la competencia por el árbol más emblemático

De forma paralela, la Plaza de Armas de Lima instala su propio símbolo estacional. Este año, la Municipalidad de Lima apuesta por un árbol de 19 metros de altura en la Plaza Mayor, lo que reactiva la dinámica turística del Centro Histórico y la economía de la zona.

Aunque la ceremonia oficial se prevé para la primera semana de diciembre, la expectativa crece alrededor de esta instalación, que históricamente convoca tanto a limeños como a turistas nacionales y extranjeros.

Las iniciativas de Serpar y la Municipalidad de Lima muestran la apuesta de la capital peruana por ofrecer espacios seguros, accesibles y atractivos, según explicó Claudia Ruiz, gerenta general de la entidad.

Entre las novedades tecnológicas y la tradición, la ciudad redefine la competencia simbólica por el árbol más destacado, buscando consolidar sus plazas y parques como escenarios icónicos de la Navidad en Lima.

Navidad 2025: Más actividades

Calendario de eventos y shows confirmados para estas fiestas navideñas:

  • OutletArauco Faucett (sábado 22 de noviembre a las 5:30 p. m.): Se presentará un espectáculo de luces, coreografías y concursos con “Capi Navideño” y Elfofoodie. Habrá múltiples actividades para niños y espacios para divertidas fotos familiares.
  • Parque Chincha: (sábado 22 de noviembre a las 6:00 p. m.): Se ofrecerá el show especial de Barnilyn, con juegos, dinámicas y coreografías para crear ambiente de espíritu y magia navideña.
  • Larcomar (sábado 22 de noviembre a las 7 p. m.): Se realizará el espectáculo “La estrella que nació del mar”, creando una experiencia musical mágica para niños.
  • MegaPlaza Independencia (domingo 23 de noviembre a las 4 p.m.): Se contará con la actuación de Brenda Carvalho, un sorteo de premios y la participación de Sinfonía por el Perú, interpretando clásicos navideños.
  • OutletArauco Lurín (domingo 23 de noviembre a las 5:30 p.m.): Se organizará un show interactivo, zonas temáticas para cartas y fotos, y la foto oficial con Papá Noel para las familias.
  • Parque Huaral (domingo 23 de noviembre a las 6 p.m.): Se desarrollará un espectáculo navideño con Papá Noel y el show musical de Leonard León.
  • Parque Jaén (domingo 23 de noviembre a las 6 p.m.): Se realizará una velada especial con “El Grinch”, dinámicas y actividades para toda la familia.
  • Minka (viernes 28 de noviembre a las 6 p.m.): Se celebrará el “Show de Navidad” con Papá Noel, personajes festivos y presentaciones de Erick Elera y Cielo Torres.
  • MegaPlaza Chorrillos (sábado 29 de noviembre a las 5 p.m.): Se ofrecerán bailes y juegos a cargo del elenco “Sueña y desea”, junto con la visita de Papá Noel para tomarse fotos.
  • MegaPlaza Villa El Salvador I (sábado 29 de noviembre a las 5 p.m.): Se disfrutará el show de Susan León y su elenco, con bailes, juegos y sorpresas temáticas.
  • Parque La Molina (sábado 29 de noviembre a las 7 p.m.): Se realizará una velada con la conductora Gachi y Papá Noel, en un ambiente musical e interactivo.
  • MegaPlaza Villa El Salvador II (domingo 30 de noviembre a las 5 p.m.): Se desarrollará un show navideño con Susan León y Papá Noel, con color y espíritu festivo.
  • MegaPlaza Ica (sábado 6 de diciembre a las 6 p.m.): Se ofrecerá el show de Maricarmen Marín, llenando de música y diversión el cierre de esta ruta mágica.
  • Plaza Norte (Indepencia): Los ‘Capidudendes’ alegrarán las tardes de todos los días desde 4:30 hasta las 20:30 horas.

Agenda de eventos en Real Plaza (desde las 6:00 p.m.)

Viernes 21 de noviembre

  • Arequipa
  • Pucallpa
  • Pro

Sábado 22 de noviembre

  • Salaverry

Agenda navideña en el Mallplaza

Por su parte, Mallplaza ha programado una serie de actividades para celebrar la temporada navideña durante los meses de noviembre y diciembre en diversas sedes del país. El evento “Cantando con Maricarmen Marín” se llevará a cabo el 15 de noviembre en Mallplaza Bellavista, el 16 de noviembre en Mallplaza Arequipa, el 23 de noviembre en Mallplaza Comas y el 5 de diciembre en Mallplaza Trujillo. Todas las presentaciones iniciarán a las 7:00 p. m.

El espectáculo “Bailando con Diana Sánchez” está programado para el 22 de noviembre en Mallplaza Angamos, también a partir de las 7:00 p. m., donde el público podrá disfrutar de una jornada musical y de baile.

Dentro del mismo calendario de actividades, la jornada “Celebrando con la China Fabianne” tendrá lugar el 30 de noviembre en Mallplaza Huancayo, iniciando a las 6:00 p. m. Estos eventos forman parte de la agenda navideña diseñada por la cadena de centros comerciales para sus visitantes en diferentes ciudades del país.

Temas Relacionados

Navidad 2025Arbol navideñoCircuito Mágico del Aguaperu-noticias

Más Noticias

Extraditan a peruano investigado por abusos a menores en Estados Unidos: exmaestro es señalado por múltiples ataques y temen más víctimas

Según la embajada de Estados Unidos, la entrega de Wilbert Sequeiros a las autoridades estadounidenses se concretó tras un operativo que involucró al DSS, U.S. Marshals y entidades peruanas

Extraditan a peruano investigado por

Miss Universo 2025 EN VIVO: Karla Bacigalupo buscará ser coronada como máxima reina de belleza en Tailandia

La representante peruana competirá contra más de 100 concursantes en Tailandia. Sigue aquí la cobertura minuto a minuto, horarios, cómo ver la transmisión y todo lo que ocurra en la gala.

Miss Universo 2025 EN VIVO:

Cocodrilo de Tumbes: así avanza la recuperación de una especie emblemática tras décadas de amenaza

La labor conjunta de Fondepes, Osinfor y la comunidad ha permitido fortalecer las medidas de protección y mejorar las condiciones de los hábitats donde se desarrolla este reptil

Cocodrilo de Tumbes: así avanza

Abogado de Betssy Chávez provoca a Fuerza Popular: “Fujimori no descansará en paz si tiene representantes más perversos que él”

El abogado Raúl Noblecilla protagonizó un tenso intercambio con la bancada fujimorista durante el debate que aprobó un segundo informe sobre la inhabilitación de su clienta

Abogado de Betssy Chávez provoca

Furia en redes por los trajes de Karla Bacigalupo en ‘Miss Universo 2025′: critican a Jessica Newton

A pocas horas de la final del Miss Universo, los peruanos critican con fuerza a Newton por los “trajes básicos” que ha entregado a la candidata peruana.

Furia en redes por los
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abogado de Betssy Chávez provoca

Abogado de Betssy Chávez provoca a Fuerza Popular: “Fujimori no descansará en paz si tiene representantes más perversos que él”

JNJ pide al TC una medida cautelar para desacatar al PJ y no reponer a Delia Espinoza

Elecciones primarias: ¿quiénes podrán votar por los precandidatos a la Presidencia, Congreso y Parlamento Andino?

César Acuña no habló ni sabe dónde está su hermano, según Luis Valdez

Mario Vizcarra sigue confiando en la inocencia de Martín Vizcarra: “No hay nada, ni siquiera indicios claros”

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo 2025 EN VIVO:

Miss Universo 2025 EN VIVO: Karla Bacigalupo buscará ser coronada como máxima reina de belleza en Tailandia

Furia en redes por los trajes de Karla Bacigalupo en ‘Miss Universo 2025′: critican a Jessica Newton

Revelan programas de YouTube en vivo que usarían bots: Zaca TV y Satélite+ entre los señalados

De La Ghetto vuelve a Lima: fecha, hora, lugar y todo sobre su tour ‘Live show 360’

El contundente pedido de Pamela López a Christian Cueva para que firme el divorcio: “Necesito liberarme de usted para siempre”

DEPORTES

Alessandro Burlamaqui reflexiona sobre la

Alessandro Burlamaqui reflexiona sobre la irregularidad de Alianza Lima en Liga 1 2025: “Fue clave no solo perder en Matute, sino como visitante”

IPD se pronunció ante denuncias por retrasos de obras e irregularidades en la organización de los Juegos Bolivarianos 2025

Carlos Neuhaus responsabiliza a la eliminación del Proyecto Legado por irregularidades en los Juegos Bolivarianos 2025

Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025: calendario de partidos de las ‘blanquiazules’

Julio César Uribe respaldó a Ricardo Gareca tras polémica con Jean Ferrari y dejó fuerte mensaje: “Creen que están preparados y están lejos”