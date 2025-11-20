Navidad 2025: Circuito Mágico del Agua encenderá su árbol navideño interactivo este día

Circuito Mágico del Agua realizará encendido del árbol navideño interactivo.

El Circuito Mágico del Agua se prepara para el evento que marcará la antesala oficial de la temporada: el encendido de su árbol navideño interactivo, según confirmó la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

El acto central se realizará este sábado 22 de noviembre a las 7 p. m. en las inmediaciones de la Fuente de la Ilusión y concentrará la atención de familias y turistas.

El árbol alcanza 13 metros de altura y 7,5 metros de diámetro, integrando un sistema sincronizado de más de 100.000 luces LED y un recorrido interior de doble acceso.

El dispositivo, diseñado para estimular la experiencia sensorial y visual, incorpora secuencias coreografiadas de luz y sonido que buscan atraer a un público diverso.

El programa incluye la participación de un coro infantil, intérprete de villancicos, y una agenda de actividades que refuerza el ambiente festivo y familiar.

Según el Servicio de Parques de Lima (Serpar), la inauguración representa un impulso para el turismo local y la cohesión comunitaria en el espacio público.

La propuesta navideña se extiende a la Villa Mágica Navideña, donde los visitantes encuentran otras atracciones repartidas durante diciembre.

Las actividades facilitan el acceso de ciudadanos de diferentes distritos y contribuyen al posicionamiento del Circuito Mágico del Agua como un referente para jornadas culturales y recreativas. El parque mantiene su horario habitual de 3 p. m. a 10 p. m. y la entrada general se estipula en S/5.00.

El Parque de la Reserva, ubicado en el corazón de Lima, es célebre por su Circuito Mágico del Agua. (Foto: Circuito Mágico del Agua)

Plaza de Armas y la competencia por el árbol más emblemático

De forma paralela, la Plaza de Armas de Lima instala su propio símbolo estacional. Este año, la Municipalidad de Lima apuesta por un árbol de 19 metros de altura en la Plaza Mayor, lo que reactiva la dinámica turística del Centro Histórico y la economía de la zona.

Aunque la ceremonia oficial se prevé para la primera semana de diciembre, la expectativa crece alrededor de esta instalación, que históricamente convoca tanto a limeños como a turistas nacionales y extranjeros.

Las iniciativas de Serpar y la Municipalidad de Lima muestran la apuesta de la capital peruana por ofrecer espacios seguros, accesibles y atractivos, según explicó Claudia Ruiz, gerenta general de la entidad.

Entre las novedades tecnológicas y la tradición, la ciudad redefine la competencia simbólica por el árbol más destacado, buscando consolidar sus plazas y parques como escenarios icónicos de la Navidad en Lima.

Navidad 2025: Más actividades

Calendario de eventos y shows confirmados para estas fiestas navideñas:

OutletArauco Faucett (sábado 22 de noviembre a las 5:30 p. m.): Se presentará un espectáculo de luces, coreografías y concursos con “Capi Navideño” y Elfofoodie. Habrá múltiples actividades para niños y espacios para divertidas fotos familiares.

Parque Chincha: (sábado 22 de noviembre a las 6:00 p. m.): Se ofrecerá el show especial de Barnilyn, con juegos, dinámicas y coreografías para crear ambiente de espíritu y magia navideña.

Larcomar (sábado 22 de noviembre a las 7 p. m.): Se realizará el espectáculo “La estrella que nació del mar”, creando una experiencia musical mágica para niños.

MegaPlaza Independencia (domingo 23 de noviembre a las 4 p.m.): Se contará con la actuación de Brenda Carvalho, un sorteo de premios y la participación de Sinfonía por el Perú, interpretando clásicos navideños.

OutletArauco Lurín (domingo 23 de noviembre a las 5:30 p.m.): Se organizará un show interactivo, zonas temáticas para cartas y fotos, y la foto oficial con Papá Noel para las familias.

Parque Huaral (domingo 23 de noviembre a las 6 p.m.): Se desarrollará un espectáculo navideño con Papá Noel y el show musical de Leonard León.

Parque Jaén (domingo 23 de noviembre a las 6 p.m.): Se realizará una velada especial con “El Grinch”, dinámicas y actividades para toda la familia.

Minka (viernes 28 de noviembre a las 6 p.m.): Se celebrará el “Show de Navidad” con Papá Noel, personajes festivos y presentaciones de Erick Elera y Cielo Torres.

MegaPlaza Chorrillos (sábado 29 de noviembre a las 5 p.m.): Se ofrecerán bailes y juegos a cargo del elenco “Sueña y desea”, junto con la visita de Papá Noel para tomarse fotos.

MegaPlaza Villa El Salvador I (sábado 29 de noviembre a las 5 p.m.): Se disfrutará el show de Susan León y su elenco, con bailes, juegos y sorpresas temáticas.

Parque La Molina (sábado 29 de noviembre a las 7 p.m.): Se realizará una velada con la conductora Gachi y Papá Noel, en un ambiente musical e interactivo.

MegaPlaza Villa El Salvador II (domingo 30 de noviembre a las 5 p.m.): Se desarrollará un show navideño con Susan León y Papá Noel, con color y espíritu festivo.

MegaPlaza Ica (sábado 6 de diciembre a las 6 p.m.): Se ofrecerá el show de Maricarmen Marín, llenando de música y diversión el cierre de esta ruta mágica.

Plaza Norte (Indepencia): Los ‘Capidudendes’ alegrarán las tardes de todos los días desde 4:30 hasta las 20:30 horas.

Agenda de eventos en Real Plaza (desde las 6:00 p.m.)

Viernes 21 de noviembre

Arequipa

Pucallpa

Pro

Sábado 22 de noviembre

Salaverry

Agenda navideña en el Mallplaza

Por su parte, Mallplaza ha programado una serie de actividades para celebrar la temporada navideña durante los meses de noviembre y diciembre en diversas sedes del país. El evento “Cantando con Maricarmen Marín” se llevará a cabo el 15 de noviembre en Mallplaza Bellavista, el 16 de noviembre en Mallplaza Arequipa, el 23 de noviembre en Mallplaza Comas y el 5 de diciembre en Mallplaza Trujillo. Todas las presentaciones iniciarán a las 7:00 p. m.

El espectáculo “Bailando con Diana Sánchez” está programado para el 22 de noviembre en Mallplaza Angamos, también a partir de las 7:00 p. m., donde el público podrá disfrutar de una jornada musical y de baile.

Dentro del mismo calendario de actividades, la jornada “Celebrando con la China Fabianne” tendrá lugar el 30 de noviembre en Mallplaza Huancayo, iniciando a las 6:00 p. m. Estos eventos forman parte de la agenda navideña diseñada por la cadena de centros comerciales para sus visitantes en diferentes ciudades del país.