Comisión de Educación aprueba crear una universidad intercultural en Puno y otras reformas magisteriales

La reciente decisión legislativa impulsa carreras técnicas y reconoce la diversidad cultural en la formación superior

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso aprobó la creación de la Universidad Nacional Tecnológica Intercultural de Pomata (UNATECIP) en la provincia de Chucuito, departamento de Puno, así como la modificación de la Ley de Reforma Magisterial para ampliar los derechos de los docentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y de instituciones educativas administradas por universidades públicas. Ambas decisiones, adoptadas el 21 de noviembre de 2025 durante una sesión descentralizada en el polideportivo de la I.E. San Juan de Chota, en Cajamarca, buscan fortalecer la educación superior y mejorar las condiciones laborales del magisterio.

La aprobación de la UNATECIP responde a demandas regionales de acceso a educación superior con enfoque intercultural. La nueva universidad desarrollará facultades y escuelas profesionales en áreas prioritarias para la región, como la Facultad de Ingeniería Industrial y la Facultad de Educación Intercultural y Humanidades. Entre las carreras que se ofrecerán destacan Ingeniería Pesquera Industrial, Ingeniería Agropecuaria Industrial e Ingeniería Textil y Confecciones, entre otras especialidades alineadas con el desarrollo regional. El dictamen que respalda la creación de la universidad, sustentado en proyectos de los congresistas Jorge Flores Ancachi, Flavio Cruz Mamani y Wilson Quispe Mamani, recibió 15 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.

Por otro lado, la comisión aprobó la modificación de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, para incorporar a los docentes de educación básica y técnico-productiva del INPE, así como a los de instituciones educativas bajo administración de universidades públicas, dentro de los beneficios y regulaciones de la norma. Esta reforma, que obtuvo 16 votos a favor y 4 abstenciones, busca garantizar condiciones laborales homogéneas y reconocer la labor pedagógica en contextos tradicionalmente excluidos del marco legal. El presidente de la comisión, Segundo Montalvo Cubas, señaló que la medida permitirá fortalecer la carrera pública magisterial y otorgar reconocimiento a quienes desempeñan su labor en entornos penitenciarios y universitarios, sectores que han estado históricamente fuera del marco normativo.

Durante la sesión, se registró la ausencia, por tercera vez consecutiva, del gobernador regional de Piura, Luis Ernesto Neyra León, así como de los directores de la UGEL Lambayeque, Natividad Sánchez Purihuama, y de la UGEL Chiclayo, Alí Martín Sánchez Moreno. Esta reiterada inasistencia fue señalada por Montalvo Cubas, quien anunció que solicitará la citación de estas autoridades al Pleno del Congreso para que informen ante la representación nacional. El gobernador Neyra debía informar sobre la devolución del local de la I.E. 20017 “Divino Jesús” de Castilla y el cumplimiento de acuerdos regionales, mientras que los directores de UGEL estaban citados para explicar procedimientos disciplinarios, presuntos cobros indebidos, gestión de plazas docentes y el estado de instituciones educativas en riesgo.

La comisión también abrió un espacio para que docentes activos, cesantes y jubilados expusieran sus demandas y reclamos, centrados en la búsqueda de un trato justo y atención a sus principales necesidades. En este contexto, Montalvo Cubas resaltó la importancia de las reformas aprobadas y recordó que el Parlamento ha impulsado diversas normas en beneficio del magisterio, como la Ley 32390, que autoriza el nombramiento excepcional de docentes que superaron los concursos de ingreso a la Carrera Pública Magisterial, con el objetivo de brindar estabilidad laboral y reconocer el mérito profesional.

