Caso de bebé secuestrado en Ica: resultados de la prueba de ADN estarán listos en 30 días

Familia espera resultados de ADN tras secuestro de bebé en Hospital EsSalud de Ica. Foto: Composición Infobae Perú

El secuestro de un recién nacido en el Hospital Augusto Hernández Mendoza de Ica sigue generando repercusión conforme avanzan las investigaciones fiscales y policiales. Aunque la Policía Nacional recuperó al menor pocas horas después, las autoridades continúan con diversas diligencias para confirmar formalmente la identidad del niño y reconstruir exactamente cómo ocurrieron los hechos. La familia aún atraviesa una etapa emocional compleja tras lo sucedido.

Las declaraciones brindadas a RPP Noticias detallan que los padres del bebé se sometieron el viernes pasado a exámenes de hisopado y extracción de sangre. Estas muestras, encargadas por el Ministerio Público, servirán para análisis de ADN y permitirán confirmar si el infante encontrado es hijo biológico de la pareja afectada.

La Fiscalía comunicó a la familia que los resultados del ADN podrían estar disponibles entre 20 y 30 días. Mientras tanto, las diligencias continúan con la obtención de testimonios y la revisión de cámaras de seguridad para identificar responsables dentro del hospital de EsSalud y esclarecer los pormenores del secuestro registrado el 20 de noviembre.

Padres cumplen pasos para confirmar la identidad del menor

El padre del bebé expuso que una brigada fiscal se presentó en el hospital y tomó las muestras biológicas requeridas para la prueba genética. “Han venido a sacar la prueba de ADN. Estamos avanzando con la petición que hemos hecho, ahí recibimos apoyo. En un aproximado de 30 días o 20 días nos han informado. La Fiscalía realiza la prueba de ADN”, explicó el progenitor en diálogo con RPP Noticias.

La pareja también se presentó el viernes en la División de Criminalística de la Policía Nacional para ofrecer su versión de los hechos. Los testimonios incluyeron a otros trabajadores del hospital, citados como parte indispensable de la investigación en curso.

Según la abogada Romy Chang, la mujer, extrabajadora de limpieza, que secuestró al bebé en un hospital en Ica, podría recibir la pena máxima. | Video: 24 horas

Ese mismo día, los padres acudieron a la oficina del Reniec, ubicada en el propio Hospital Augusto Hernández, y oficializaron el registro civil de su hijo. Relataron a RPP Noticias que eligieron para él un nombre de origen bíblico, inspirado por lo ocurrido durante el secuestro y posterior rescate.

El Ministerio Público determinó que la prueba de ADN resulta esencial para eliminar cualquier duda respecto a la filiación biológica y autorizar pasos posteriores hacia un eventual proceso judicial. Este procedimiento representa un filtro fundamental en la etapa actual de esclarecimiento del caso.

Padres del bebé atraviesan una etapa crítica tras el secuestro

Aunque el menor fue recuperado en buenas condiciones de salud, la familia vive un momento delicado. El padre indicó que la madre permanece afectada física y emocionalmente luego de la cesárea y del impacto recibido al conocer el secuestro apenas horas después del parto. “Actualmente, ella no le está dando de lactar a mi criatura”, señaló a medios nacionales.

Sayra Puza Hernández, ex trabajadora de limpieza, raptó a un recién nacido del Hospital Augusto Hernández tras simular un embarazo | Foto captura: PNP

Añadió que la progenitora se encuentra adolorida, preocupada por su recuperación y alterada emocionalmente tras vivenciar el episodio durante la madrugada. Desde el hospital, profesionales de salud mental otorgan soporte psicológico tanto a ella como al resto de la familia.

EsSalud informó que ofrece acompañamiento especializado para asegurar una atención integral a la madre y remarcó que brinda colaboración total a las autoridades, entregando documentación y permitiendo acceso a todas las áreas pertinentes para el avance de la investigación.

Avanza la investigación por secuestro de recién nacido en el Hospital de Ica

Las autoridades continúan indagando sobre el secuestro ocurrido en el Hospital Augusto Hernández Mendoza de Ica. De acuerdo con fuentes policiales, la detenida —Shayra Sandy Puza Hernández, extrabajadora del hospital— habría ingresado haciéndose pasar por técnica en enfermería, accedió a la sala de neonatología y retiró al menor simulando un procedimiento rutinario. Posteriormente, la mujer ocultó al bebé en una maleta para salir sin ser advertida.

Mujer que robó a bebé reciepn nacido de hospital podría ir a prisión por largos años | Canal N

Una vez interpuesta la denuncia, la PNP revisó grabaciones de las cámaras de seguridad, coordinó con la Fiscalía y ejecutó un operativo que permitió ubicar al niño en la vivienda de la intervenida, donde lo encontraron estable. La detenida fue sometida a pericias psicológicas y brindó una primera declaración. Las autoridades calendarizaron una ampliación de esta manifestación para precisar detalles de la planificación del secuestro. De manera paralela, el Ministerio Público ordenó la prueba de ADN cuyas conclusiones se esperan entre 20 y 30 días.

Susalud y EsSalud activaron acciones internas para identificar errores en los protocolos de seguridad del hospital. La superintendencia supervisó la atención brindada a la familia y anunció que seguirá recolectando información relevante, en tanto EsSalud desplazó un equipo técnico desde Lima para examinar puntos críticos y reforzar los sistemas de vigilancia. Las diligencias oficiales continúan abiertas con el objetivo de establecer responsabilidades y prevenir hechos similares.