Perú

EsSalud se pronuncia por bebé raptado en el Hospital de Ica: “No nos quedaremos con los brazos cruzados”

Estela Malaver, vocera de la institución, informó que el menor fue sometido a pruebas clínicas, mientras su madre recibe acompañamiento psicológico

Caso del bebé raptado en Ica: EsSalud envía equipo especial y revisa fallas en la seguridad hospitalaria. (Crédito: Canal N)

El bebé raptado del Hospital Augusto Hernández de Ica fue rescatado por la Policía Nacional y se encuentra actualmente bajo evaluación médica, confirmó la vocera de EsSalud, Estela Malaver. El menor está siendo sometido a pruebas clínicas para verificar su estado general tras haber permanecido lejos de su madre por varias horas.

Malaver precisó que, paralelamente, la institución está brindando soporte emocional y psicológico a la madre a través del equipo especializado de la Red Ica. “Estamos acompañando a la familia y brindando todo el soporte emocional y psicológico necesario”, indicó durante una entrevista con Canal N.

EsSalud adopta acciones inmediatas tras
EsSalud adopta acciones inmediatas tras rapto de bebé en Ica y evalúa denuncia contra ex trabajadora. (Foto composición: Infobae Perú/EsSalud/FB:@Región Policial Ica)

Reconocen fallo de seguridad

La vocera de EsSalud reconoció que el caso evidenció una grave falla en el sistema de seguridad del hospital. Aunque los detalles aún están en investigación, señaló que un equipo especial fue enviado desde Lima para revisar y reforzar los protocolos de vigilancia. “Desde el primer momento dimos parte a la Policía y brindamos todas las facilidades para que se esclarezcan los hechos”, afirmó.

Asimismo, Malaver destacó que este incidente motivó una capacitación nacional dirigida a todas las secretarías técnicas de EsSalud. El objetivo es reforzar las medidas de control y garantizar que hechos similares no se repitan en otros establecimientos del país. “Situaciones como estas no pueden repetirse. Estamos tomando todas las acciones necesarias”, enfatizó.

Tras rescate del bebé raptado,
Tras rescate del bebé raptado, EsSalud fortalece vigilancia y colabora con investigación policial en Ica. (Foto composición: Infobae Perú/EsSalud)

Investigación en curso

EsSalud aseguró que continúa colaborando de manera integral con las investigaciones policiales. La vocera explicó que el caso está en evaluación y que todavía no se han determinado con precisión todos los puntos críticos del fallo. “Está en investigación actualmente […] estamos esperando el resultado final para tomar las acciones necesarias”, indicó.

Malaver remarcó que la institución ha puesto a disposición de los órganos competentes toda la documentación y los accesos requeridos para esclarecer la forma en que la sospechosa —una extrabajadora de limpieza— logró ingresar y retirar al bebé sin ser detectada. Reiteró que EsSalud mantiene una comunicación permanente con las autoridades encargadas del caso.

Denuncian el robo de un
Denuncian el robo de un bebé en Hospital Augusto Hernández de Ica | Foto composición: Infobae Perú

Posible denuncia

Consultada sobre una eventual denuncia penal contra la extrabajadora implicada en el rapto, la vocera aseguró que la institución actuará con firmeza una vez que culmine la investigación. “EsSalud no se quedará de brazos cruzados”, advirtió, dejando claro que la entidad evalúa las medidas legales correspondientes.

Finalmente, Malaver sostuvo que la seguridad de los asegurados es prioridad y que EsSalud reforzará sus sistemas para evitar cualquier vulneración futura. “La seguridad a la ciudadanía es lo más importante, por eso se está trabajando”, concluyó.

Sayra Puza Hernández, ex trabajadora
Sayra Puza Hernández, ex trabajadora de limpieza, raptó a un recién nacido del Hospital Augusto Hernández tras simular un embarazo | Foto captura: PNP

Bebé fue raptado en una maleta

Román Jurado Quispe cuestionó la seguridad del Hospital EsSalud Augusto Hernández al señalar que la extrabajadora implicada en el rapto de su hijo logró ingresar y salir del establecimiento sin control alguno. Según indicó en declaraciones a RPP, la mujer —identificada como Shayra Sandy Puza Hernández— no solo habría circulado por el hospital pese a haber sido cesada de sus funciones, sino que además lo hizo sin enfrentar restricciones del personal de vigilancia.

El padre del recién nacido explicó que Puza Hernández se habría disfrazado como técnica de enfermería para pasar desapercibida dentro del recinto. De acuerdo con su testimonio, la mujer colocó al bebé dentro de una maleta para retirarlo del hospital sin levantar sospechas. Esta versión generó una fuerte crítica por parte de Jurado Quispe, quien expresó su indignación al cuestionar cómo un menor pudo ser sustraído de esta manera sin que los protocolos de seguridad detectaran la irregularidad.

Policía logró ubicar a la raptora y al bebé recién nacido que fue secuestrado de un hospital de EsSalud. | RPP

Asimismo, Jurado Quispe informó que ha solicitado la realización de una prueba de ADN para él, su esposa y el recién nacido, con el fin de confirmar plenamente la identidad del menor recuperado. Indicó que dicha prueba aún no se ha efectuado porque se encuentra pendiente de autorización fiscal, un trámite que deberá ser gestionado por el abogado de la familia.

