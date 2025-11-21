Perú

Poder Judicial evaluará hoy situación de mujer que robó a bebé de hospital en Ica

La extrabajadora de limpieza fue detenida con el bebé en brazos en su vivienda y confesó el secuestro. Las autoridades investigan cómo logró vulnerar los controles del hospital

Guardar
Mujer que robó a bebé reciepn nacido de hospital podría ir a prisión por largos años | Canal N

La situación legal de la mujer que raptó a un recién nacido del Hospital Augusto Hernández Mendoza de EsSalud, en Ica, será definida hoy por el Poder Judicial, mientras la Policía continúa recogiendo declaraciones para esclarecer el caso.

El evento generó conmoción el día de ayer, cuando la madre, Yanina del Carmen Condorí Pardo, denunció el secuestro a las 2:00 am del jueves, luego de que una mujer vestida como personal de salud retirara al bebé con el pretexto de realizar un procedimiento rutinario y abandonara el hospital sin ser detenida por los controles de seguridad.

El jefe de la Región Policial Ica, coronel Leivi Huamán, confirmó en Canal N que al momento de su captura en su vivienda, la mujer confesó el secuestro. La familia del menor ha solicitado una prueba de ADN para ratificar la identificación.

Poder Judicial evaluará hoy situación
Poder Judicial evaluará hoy situación de mujer que robó a bebé de hospital en Ica. (Composición Infobae)

La confesión y el rescate del recién nacido

El coronel Huamán explicó que el hallazgo del bebé ocurrió cuando la Policía ingresó al domicilio de la extrabajadora de limpieza, quien fue sorprendida con el menor en brazos. “Al ser sorprendida en su domicilio con el bebé en brazos, obviamente sí confesó que ella había ingresado a este nosocomio y había sustraído al menor”, señaló.

De acuerdo con la versión policial, la mujer no esperaba una acción tan rápida de los agentes. Al notar la intervención, “empezó a llorar” y terminó admitiendo que había ingresado al hospital durante la madrugada, haciéndose pasar por parte del personal.

La mujer habría fingido un embarazo y llegó incluso a asegurar que había dado a luz horas antes, una versión “poco creíble”, según Huamán, pero que circulaba entre su familia.

Encuentran a bebé reportado como desaparecido en hospital de EsSalud. | RPP

Aún hay espectos que se deben aclarar

Aunque la confesión inicial ya está registrada, la Policía considera que aún hay aspectos clave por esclarecer. Huamán afirmó que el Ministerio Público tomará hoy su declaración para precisar detalles que permitan reconstruir el recorrido de la mujer dentro del hospital.

“El Ministerio Público se ha tomado la declaración para que nos precise y nos dé detalles de la forma y circunstancias de cómo cometió este ilícito penal y si hubiera algunas personas más que han coadyuvado para que este evento criminal se consume”, explicó.

Las autoridades buscan determinar cómo la implicada consiguió llegar hasta el tercer piso, donde funciona neonatología, retirar al bebé pese a los controles habituales y abandonar el hospital con el menor en brazos sin que nadie activara una alerta. Para la Policía, esclarecer los movimientos será clave para establecer responsabilidades y medir el nivel real de fallas en la seguridad del centro asistencial.

Madre denuncia el robo de su bebé recién nacido en hospital de EsSalud en Ica.

EsSalud, por su parte, reconoció graves fallas en el sistema de protección a los pacientes. Aseguraron que colaborarán con las investigaciones y que “no se quedarán con los brazos cruzados”.

Detención preliminar y diligencias en curso

La detenida permanecerá bajo detención preliminar mientras se formalizan los testimonios y se revisan cámaras, testigos y movimientos dentro del hospital. Según Huamán, “para el día de hoy está programada su declaración y se le va con participación de su abogado”, confirmó.

La familia del bebé exige transparencia y responsabilidades, en especial sobre por qué nadie detectó la salida de una falsa enfermera con un recién nacido en brazos.

Temas Relacionados

Poder JudicialIcaperu-noticiasSecuestros en PerúEsSalud

Más Noticias

Magaly Medina pone en duda versión de Luigui Carbajal: “miraba como si estuviera viendo algo o a alguien” durante la entrevista

La conductora analizó gestos y actitudes que tuvo el cantante en el polémico pódcast, generando controversia y reacciones en redes sociales sobre la veracidad de sus declaraciones

Magaly Medina pone en duda

Magaly Medina se burla de Brian Rullan tras ser presentado como un gran empresario: “El ‘sol de Acapulco’ está devaluado”

La expareja de Laura Spoya fue presentado en una fiesta en Lima, pero la periodista desmontó su imagen de empresario y aseguró que no sería dueño de los negocios que presume en redes

Magaly Medina se burla de

Karla Bacigalupo no logró ingresar al Top 30 del ‘Miss Universo 2025′ y queda fuera de la competencia

La candidata peruana desfiló con seguridad y entusiasmo, pero no logró avanzar en la competencia que reunió a 120 candidatas de todo el mundo.

Karla Bacigalupo no logró ingresar

Shakira rompe récord en Perú: esto facturó por sus 4 conciertos en el Estadio Nacional

La cantante colombiana hizo historia con cuatro sold outs en Lima y generó una recaudación millonaria entre entradas, merchandising y consumo dentro del estadio.

Shakira rompe récord en Perú:

Retraso en la Dirección contra la Corrupción de la PNP permitió fuga de Óscar Acuña, hermano de César Acuña

Óscar Acuña sigue con paradero desconocido. El secretario general de APP afirmó que César Acuña no se ha comunicado con él ni conoce la ubicación de su hermano

Retraso en la Dirección contra
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Retraso en la Dirección contra

Retraso en la Dirección contra la Corrupción de la PNP permitió fuga de Óscar Acuña, hermano de César Acuña

Jorge Montoya minimiza críticas a la ampliación del Reinfo: “La población no tiene ni idea qué es”

Mario Vizcarra defiende a su hermano a días de su sentencia: “El tribunal va a declarar la inocencia total de Martín”

Mario Vizcarra asegura que no engañan a nadie en la campaña electoral: “todos saben que Martín está impedido de postular”

Pedro Castillo intenta salvar a Betssy Chávez y Aníbal Torres: “Nada tuvieron que ver con esta responsabilidad que es mía”

ENTRETENIMIENTO

Marina Mora revela los malos

Marina Mora revela los malos tratos a Karla Bacigalupo por parte de los preparadores del Miss Perú: “lloraba mucho”

Magaly Medina pone en duda versión de Luigui Carbajal: “miraba como si estuviera viendo algo o a alguien” durante la entrevista

Magaly Medina se burla de Brian Rullan tras ser presentado como un gran empresario: “El ‘sol de Acapulco’ está devaluado”

Karla Bacigalupo no logró ingresar al Top 30 del ‘Miss Universo 2025′ y queda fuera de la competencia

Shakira rompe récord en Perú: esto facturó por sus 4 conciertos en el Estadio Nacional

DEPORTES

Lucha por el descenso de

Lucha por el descenso de la Liga 1 2025: ¿cómo queda el tema de la baja tras resolución del Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos?

Julio César Uribe respaldó a Ricardo Gareca tras polémica con Jean Ferrari y dejó fuerte mensaje: “Creen que están preparados y están lejos”

Vivian Baella revivió el juicio que le ganó a la Federación Peruana de Vóley: “Me dio pena, pero era justo”

Pedro García cuestionó con dureza a Alianza Lima por posible salida de Hernán Barcos: “Me parece increíble, no entiendo”

Sporting Cristal confirmó estadio para los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: detalles de los partidos por lucha a la fase de grupos