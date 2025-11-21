Mujer que robó a bebé reciepn nacido de hospital podría ir a prisión por largos años | Canal N

La situación legal de la mujer que raptó a un recién nacido del Hospital Augusto Hernández Mendoza de EsSalud, en Ica, será definida hoy por el Poder Judicial, mientras la Policía continúa recogiendo declaraciones para esclarecer el caso.

El evento generó conmoción el día de ayer, cuando la madre, Yanina del Carmen Condorí Pardo, denunció el secuestro a las 2:00 am del jueves, luego de que una mujer vestida como personal de salud retirara al bebé con el pretexto de realizar un procedimiento rutinario y abandonara el hospital sin ser detenida por los controles de seguridad.

El jefe de la Región Policial Ica, coronel Leivi Huamán, confirmó en Canal N que al momento de su captura en su vivienda, la mujer confesó el secuestro. La familia del menor ha solicitado una prueba de ADN para ratificar la identificación.

Poder Judicial evaluará hoy situación de mujer que robó a bebé de hospital en Ica. (Composición Infobae)

La confesión y el rescate del recién nacido

El coronel Huamán explicó que el hallazgo del bebé ocurrió cuando la Policía ingresó al domicilio de la extrabajadora de limpieza, quien fue sorprendida con el menor en brazos. “Al ser sorprendida en su domicilio con el bebé en brazos, obviamente sí confesó que ella había ingresado a este nosocomio y había sustraído al menor”, señaló.

De acuerdo con la versión policial, la mujer no esperaba una acción tan rápida de los agentes. Al notar la intervención, “empezó a llorar” y terminó admitiendo que había ingresado al hospital durante la madrugada, haciéndose pasar por parte del personal.

La mujer habría fingido un embarazo y llegó incluso a asegurar que había dado a luz horas antes, una versión “poco creíble”, según Huamán, pero que circulaba entre su familia.

Encuentran a bebé reportado como desaparecido en hospital de EsSalud. | RPP

Aún hay espectos que se deben aclarar

Aunque la confesión inicial ya está registrada, la Policía considera que aún hay aspectos clave por esclarecer. Huamán afirmó que el Ministerio Público tomará hoy su declaración para precisar detalles que permitan reconstruir el recorrido de la mujer dentro del hospital.

“El Ministerio Público se ha tomado la declaración para que nos precise y nos dé detalles de la forma y circunstancias de cómo cometió este ilícito penal y si hubiera algunas personas más que han coadyuvado para que este evento criminal se consume”, explicó.

Las autoridades buscan determinar cómo la implicada consiguió llegar hasta el tercer piso, donde funciona neonatología, retirar al bebé pese a los controles habituales y abandonar el hospital con el menor en brazos sin que nadie activara una alerta. Para la Policía, esclarecer los movimientos será clave para establecer responsabilidades y medir el nivel real de fallas en la seguridad del centro asistencial.

Madre denuncia el robo de su bebé recién nacido en hospital de EsSalud en Ica.

EsSalud, por su parte, reconoció graves fallas en el sistema de protección a los pacientes. Aseguraron que colaborarán con las investigaciones y que “no se quedarán con los brazos cruzados”.

Detención preliminar y diligencias en curso

La detenida permanecerá bajo detención preliminar mientras se formalizan los testimonios y se revisan cámaras, testigos y movimientos dentro del hospital. Según Huamán, “para el día de hoy está programada su declaración y se le va con participación de su abogado”, confirmó.

La familia del bebé exige transparencia y responsabilidades, en especial sobre por qué nadie detectó la salida de una falsa enfermera con un recién nacido en brazos.